Управление информационными потоками. Воспитание детей мультфильмами

Предлагаем вашему вниманию третью лекцию проекта Научи хорошему из курса «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры» (14+). Была зачитана на Трезвом слёте в Таганроге в мае 2017 года. Лекция 1. Лекция 2.

Управление информационными потоками

Третью лекцию начнём с повторения некоторых теоретических моментов, которые мы с вами уже изучили. Для того, чтобы обеспечить свою информационную безопасность в условиях агрессивной массовой культуры, вы должны уметь управлять собой. Любое управление всегда подразумевает наличие конкретных целей. Поэтому первое, что вам надо сделать – это составить список конкретных целей, к достижению которых вы стремитесь, и начать оценивать все свои действия с позиции того, приближают они вас к тому, что вы хотите, или нет (слайд 1.2). Это, собственно, и будет тем, что называется осознанная жизнь.

Но если вы на первое место поставите какие-то мелкие или исключительно меркантильные интересы (машина, квартира и т.д.), то жизнь хоть и будет осознанная, но вряд ли будет счастливая. Поэтому уделите этому вопросу достаточно много внимания, чтобы стремиться к чему-то действительно важному. По мере развития кругозора и, возможно, изменения ваших внутренних качеств, цели, скорее всего, будут тоже меняться, отражая ваше развитие – это нормальный и естественный процесс.

Кроме того, что мы научились жить осознанно, на прошлых лекциях мы узнали, что такое осознанное восприятие информации (слайд 2.2), а также оценили тот контент, который предлагает современное телевидение и кинематограф. При этом если сфера кинематографа носит разноплановый характер, и в ней присутствует как большое количество плохого, так и довольно много хорошего, то современное телевидение в 90 процентах случаев носит исключительно деструктивный характер, особенно если брать наши центральные телевизионные каналы.

1. Телевидение

Глядя на этот слайд, давайте попробуем ответить на вопрос, следует ли сегодня смотреть телевизор. Думаю, что все, у кого в личном списке целей есть такой пункт, как «создание крепкой и здоровой семьи», согласятся с тем, что телевизор в нынешней ситуации из дома лучше убрать, либо использовать его только в качестве монитора.

Также слайд демонстрирует нам и то, что работники телевидения сегодня в значительной степени несут ответственность за снижение нравственного уровня населения и последующий рост статистики разводов, брошенных детей и многих других негативных социальных явлений, так как то, какие образы они формируют в головах телезрителей, напрямую влияет на их поведение.

Важный момент – телевидение – это в первую очередь инструмент, который сам по себе не плох и не хорош, таковым его делают цели, для достижения которых он используется. А цели в свою очередь определяют конкретные люди, отвечающие за контент, которым будет наполнен телеэфир. Поэтому отказываясь от просмотра телевизора, мы не должны прекращать попыток повлиять на политику телеканалов, например, обращаясь в органы власти или выступая в тех же ток-шоу и донося правду о важности ведения трезвого образа жизни. Очевидно, что от всего негативного отгородиться не получится, и поэтому задача каждого здравомыслящего человека — стараться менять окружающую информационную обстановку в лучшую сторону.

Лучше всего эта мысль раскрыта в следующем афоризме: «Не смотреть телевизор очень легко – у меня его вообще нет. Беда в том, что постоянно приходится иметь дело с телезрителями». И как показывает статистика, телевидение сегодня по-прежнему остаётся главным источником информации для 60 процентов населения страны, а, значит, играет доминирующую роль в управлении общественными процессами. К тому же значительная часть аудитории, перейдя в Интернет, продолжает потреблять там всё тот же телевизионный контент.

Когда вы принимаете решение «убрать из дома телевизор», вы и начинаете управлять своими информационными потоками. Что происходит в этот момент? Вы выявляете постоянный канал информации, который на вас влияет, определяете цели этого влияния, сопоставляете их с вашими личными жизненными ориентирами, и принимаете лучшее в данной ситуации решение – полностью отказаться от просмотра ТВ.

Некоторые, проведя подобный анализ, решают, например, смотреть по телевизору только новости или какую-то отдельную передачу. Но даже в этом случае они, по сути, отдают значительную часть своего мировоззрения в руки Константина Эрнста и ему подобных, потому что именно руководство телеканалов определяет спектр новостей, которые узнают телезрители. С высокой вероятностью самое важное в таком случае либо проходит мимо внимания массовой аудитории, либо в таком ракурсе, что будет воспринято превратно.

Итак, управление информационными потоками включает:

Выявление влияющих на вас информационных потоков (ТВ, музыка, кино, журналы и т.д.) Определение целей этого влияния («чему учит», или какие идеи продвигает источник информации) Сопоставление выявленного влияния со своим списком целей (насколько полезна или вредна поступающая ко мне информация) Формирование своего отношения к каналу/источнику информации (полный отказ, периодический просмотр, регулярное изучение и т.д.)

Чтобы уже совсем закрыть вопрос с телевидением, давайте посмотрим видеоролик, посвященный рекламе, которая даже простым фактом своего присутствия на телевидении в значительной степени влияет на формирование клипового мышления у зрителей.

2. Кинематограф

Теперь давайте разберёмся с темой второй лекции – с фильмами и сериалами. Смотреть их или нет, и если смотреть, то, как сделать так, чтобы потраченное время шло на пользу или, как минимум, не приносило вреда?

В прошлый раз мы с вами узнали, что поход в кинотеатр на случайный фильм, о котором вы ничего не знаете или получили минимум информации из рекламы – это как игра в лотерею, в которой в 3 из 4 случаев вы проиграете. Вас одурачат за ваши же деньги. Что же делать в этой ситуации? Есть два подхода.

Первый – упреждающий: не надо смотреть случайные фильмы. Прежде чем пойти в кино или скачать какой-то фильм, изучите о нём доступную информацию. Это может быть как ознакомление с отзывами в интернете на тех сайтах, которым вы доверяете, так и сведения или рекомендации, полученные от знакомых и друзей.

Однако, как мы говорили на второй лекции, современная система кинокритики построена таким образом, чтобы максимально запудрить людям мозги и увести в сторону от обсуждения главных вопросов, касающихся идей и ценностей, продвигаемых кинематографом. И по этой же причине большинство ваших друзей тоже не знают, как оценивать фильмы, и с высокой вероятностью будут рекомендовать вам, в том числе, откровенно деградационные картины. В результате, хотите вы того или нет, но иногда вам будут попадаться фильмы, которые будут «учить плохому», и в такие моменты надо реализовывать уже второй подход к кинематографу, который можно условно назвать «ответная реакция».

Каждый раз, когда вы наткнётесь на вредный, деструктивный фильм, вы окажетесь перед выбором — «промолчать» или «достойно ответить». Промолчать – это значит оставить всё как есть, никак не отреагировав на проведённую в отношении вас информационную атаку. Достойно ответить – это значит рассказать окружающим о том, почему данный фильм является вредным, и какие идеи он продвигает. Как лучше это сделать – лично высказать своё мнение тому, кто вам посоветовал фильм, или написать комментарий на своей странице в соцсети или сделать развёрнутую рецензию для проекта Научи хорошему – каждый решает сам, исходя из своих жизненных обстоятельств и из понимания того, чтобы ваше действие принесло пользу окружающим, а не стало только рекламой плохого фильма.

Однако поделиться своими впечатлениями следует и в том случае, если кино было хорошим, чтобы тем самым выразить свою благодарность создателям картины, а также порекомендовать её другим людям. Самое главное — в отзывах на фильмы надо всегда акцентировать внимание на идеях, которые продвигает кино, чтобы стимулировать окружающих правильно оценивать картины с позиции ответа на вопрос «чему они учат?»

При таком осознанном и ответственном подходе вам вряд ли удастся посмотреть больше одного-двух фильмов в неделю, но зато это будет в любом случае время, потраченное с пользой для вас и для окружающих. Если же вы привыкли каждый день смотреть по несколько серий сериалов, то, скорее всего, это потраченное время приносит вам больше вреда, чем пользы.

Рекомендации по просмотру фильмов:

Не смотрите больше 1-2 фильмов в неделю Перед просмотром изучите информацию о фильме В ходе просмотра определите основные идеи, продвигаемые фильмом, ответьте на вопрос «чему он учит» Напишите свой отзыв о фильме, раскрыв продвигаемые им смыслы, его воспитательную составляющую

Современная мультипликация и воспитание детей мультфильмами

Если с фильмами вы в некотором смысле имеете право «играть в рулетку», периодически попадая на негативный контент, то в случае с детьми и мультфильмами подобный подход уже недопустим.

Что такое мультфильм для ребёнка? По сути – это модель окружающего мира, поэтому дети склонны очень активно подражать тому, что они видят на экране. По этой причине вопрос о том, что несёт мультфильм детям в их светлые души, становится очень актуальным – более актуальным, нежели тот же вопрос, но по отношению ко взрослым. В первые 5-7 лет жизни дети как губки впитывают всё, что видят в окружающем мире, и именно в этот период происходит формирование личности ребёнка.

Важной особенностью детского возраста является отсутствие осмысленно-осознанного, критического отношения ко всей той информации, что попадает в психику, то есть в большинстве случаев она проходит напрямую в подсознание и становится тем кирпичиком, на базе которого будет базироваться всё дальнейшее мировоззрение ребёнка. От того, какой фундамент будет заложен в эти годы, зависит дальнейшее развитие ребёнка.

В возрасте до 7 лет дети большую часть информации получают через невербальные средства общения: статические и динамические образы, эмоции и интонации, жесты, мимику и т.д. В младенчестве (0 – 1 года) источником информации являются родители, особенно мама. В раннем детстве (1 – 3) родители остаются помощниками ребёнку: он начинает активно осваивать мир и… смотреть мультфильмы. В дошкольном возрасте (3 – 7 лет) ребёнок становится активным потребителем мультфильмов, поскольку освоена речь, освоены элементарные стереотипы поведения, есть физическая самостоятельность от родителей.

Каждый мультфильм расширяет границы мира ребёнка, погружает в новую реальность, знакомит с новыми областями. И главное здесь – насколько подходит эта реальность возрастным интересам ребенка. Насколько он может понять, о чём этот сюжет, о чём ему пытались сказать. Важна логическая связь между событиями, насколько ребенок способен её проследить, может ли ребёнок связать сам увиденные события и установить причинно-следственные связи, понять что откуда. Одной готовности ребёнка сидеть перед экраном явно недостаточно, чтобы дать мультфильму положительную оценку.

Мультфильмы у современных детей занимают огромную часть времяпрепровождения. На то есть несколько причин:

Сами мультфильмы интересны ребёнку в силу особенностей возраста;

Создатели современных мультфильмов используют все имеющиеся у них средства, чтобы удержать детей у телевизора (юмор, яркая цветовая гамма, динамичность и т.д.);

Многим родителям проще оставить чадо у телевизора, чем придумывать для него игры и развлечения, помогать ему развиваться и участвовать в его развитии.

По этим причинам функции воспитания, познания и развития в очень большой мере достаются мультфильмам в особенности и телеэкрану вообще, так как нет гарантии, что ребёнок будет смотреть исключительно мультфильмы.

А теперь давайте посмотрим, какие качества у детей воспитывают современные мультфильмы?

Основные недостатки современной мультипликации:

Переизбыток агрессии и насилия на экране. Слишком подробные сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти (черепа, кладбища). Главный герой зачастую агрессивен, может наносить вред окружающим. Ребёнок может затем подражать мультяшной жестокости в своей жизни.

Слишком подробные сцены драк с кровью, убийств, демонстрации атрибутов смерти (черепа, кладбища). Главный герой зачастую агрессивен, может наносить вред окружающим. Ребёнок может затем подражать мультяшной жестокости в своей жизни. Полная безнаказанность. Плохой поступок персонажа не наказывается, а иногда даже приветствуется. У ребёнка может сформироваться стереотип о вседозволенности.

Плохой поступок персонажа не наказывается, а иногда даже приветствуется. У ребёнка может сформироваться стереотип о вседозволенности. Размытость представлений о добре и зле. Нет чёткой границы между добром и злом. Чёрное представляется белым, а белое представляется чёрным, а иногда вообще нет грани, и всё видится как невинный индивидуализм. Даже положительный персонаж может совершать плохие поступки ради благих целей.

Нет чёткой границы между добром и злом. Чёрное представляется белым, а белое представляется чёрным, а иногда вообще нет грани, и всё видится как невинный индивидуализм. Даже положительный персонаж может совершать плохие поступки ради благих целей. Наделение женщины мужскими чертами внешности и характера и наоборот. Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщины в мультфильмах имеют недвусмысленный сексуальный интерес к мужчинам, всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого мультфильмы часто способствуют неверному формированию образа матери и материнства.

Это отражается в поведении, одежде, роли персонажа. Часто женщины в мультфильмах имеют недвусмысленный сексуальный интерес к мужчинам, всячески показывая и демонстрируя его на экране. Кроме этого мультфильмы часто способствуют неверному формированию образа матери и материнства. Раннее половое воспитание. Это раньше времени открывает в ребенке сферу влечений, к чему функционально, морально и физически ребёнок еще не готов. В будущем это выльется в трудности с созданием семьи и продолжением рода.

Это раньше времени открывает в ребенке сферу влечений, к чему функционально, морально и физически ребёнок еще не готов. В будущем это выльется в трудности с созданием семьи и продолжением рода. Излишество юмора и глупости. Во-первых, это злой юмор, когда злорадство становится нормой. Положительные герои злорадствуют над злом, высокомерно иронизируют друг над другом. Во-вторых, юмор над пороками. В этом случае пороки становятся привлекательными. Но поскольку у ребёнка не развито критическое мышление, то переосмыслить заданное через юмор отношение он уже не может и воспринимает порок как норму. В-третьих, это избыток юмора. Сейчас в современных мультфильмах смеются над всем и высмеивают всё – особенно то, что считается традиционным. Так реализуется культ глупости; отсутствие серьёзности и ответственности влечёт за собой такое же отношение к жизни. Юмор и смех – мощнейшие психологические защиты, которые работают через механизм обесценивания и умаления значимости высмеиваемого объекта. Конечно, не надо бросаться в другую крайность и убирать юмор совсем. Но обилие юмора наводит на мысль, что смешные сцены компенсируют отсутствие интереса, созданного за счёт других содержательных характеристик фильма (например, оригинальности способов подачи добра и зла, наличия идей, выходящих за пределы удовлетворения физиологических и бытовых потребностей).

Некоторые недостатки изобразительной стороны мультфильмов:

Излишнее подчёркивание вторичных половых признаков. Подчёркивается внешний женский облик: чёткий рельеф груди, талии, бёдер – что пробуждает интерес.

Подчёркивается внешний женский облик: чёткий рельеф груди, талии, бёдер – что пробуждает интерес. Повышенная динамичность . Просмотр слишком динамичных сцен и сцен с яркими вспышками на телеэкране перевозбуждает центральную нервную систему и в значительной степени способствует формированию клипового мышления у зрителей.

. Просмотр слишком динамичных сцен и сцен с яркими вспышками на телеэкране перевозбуждает центральную нервную систему и в значительной степени способствует формированию клипового мышления у зрителей. Натурализм , когда нарочито подчёркнуто показывают процессы физиологии: раны, выделения (пуки, слюни), рельеф мышц и т.д..

, раны, выделения (пуки, слюни), рельеф мышц и т.д.. Несоответствие звукового сопровождения видеоряду. Несоответствие речи возрасту ребёнка. Герои говорят либо сложными словами, либо речь и эмоции их примитивны до отупения.

Для нормального развития ребенка мультфильмы должны содержать следующую информацию:

Доброе, заботливое отношение к окружающей природе: к животным, растениям, другим людям.

Послушание, уважение ко взрослым, привитие доброты, честности, Любви. Речь не идёт о безусловном послушании, поскольку и взрослые ошибаются, а дети могут их поправить.

Речь не идёт о безусловном послушании, поскольку и взрослые ошибаются, а дети могут их поправить. Образ жизни без алкоголя, сигарет и других зависимостей. Привлекательность трезвого и здорового образа жизни. Это касается также случаев, когда алкоголь и сигареты прямо не показаны, но показаны метафорически или с помощью шуток, намёков, подсказок.

Привлекательность трезвого и здорового образа жизни. Это касается также случаев, когда алкоголь и сигареты прямо не показаны, но показаны метафорически или с помощью шуток, намёков, подсказок. Правильная Русская речь : без искажений, без избытка иностранных слов, без иностранных слов по возможности (о’кей, например, можно заменить на «хорошо», «ладно», «понятно»), без примитивной и витиеватой речи, но богато и образно.

: без искажений, без избытка иностранных слов, без иностранных слов по возможности (о’кей, например, можно заменить на «хорошо», «ладно», «понятно»), без примитивной и витиеватой речи, но богато и образно. Интерес к книгам, знаниям, саморазвитию и совершенствованию своих человеческих качеств. Необходимо показать, что знания ведут к улучшению ситуации и разрешению жизненных проблем.

Необходимо показать, что знания ведут к улучшению ситуации и разрешению жизненных проблем. Стыд и совесть. Совесть – это врождённое чувство, подсказывающее человеку, как поступать правильно. Необходимо показывать сызмальства, что жить в ладу со своей совестью – это правильно. Без стыда и совести Человеком не стать.

Совесть – это врождённое чувство, подсказывающее человеку, как поступать правильно. Необходимо показывать сызмальства, что жить в ладу со своей совестью – это правильно. Без стыда и совести Человеком не стать. Чёткое разграничение добра и зла, хорошего и плохого поведения. Дети очень чувствительны ко всему приходящему в их психику. Зло в мультфильмах надо наказывать – наказывать языком жизненных обстоятельств или рукой других злодеев, − завершая сюжет положительной концовкой, где добро одерживает победу. Самый лучший способ победы – это помочь злодеям искренне покаяться – переосмыслить свои поступки и помыслы и изменить своё поведение.

Дети очень чувствительны ко всему приходящему в их психику. Зло в мультфильмах надо наказывать – наказывать языком жизненных обстоятельств или рукой других злодеев, − завершая сюжет положительной концовкой, где добро одерживает победу. Самый лучший способ победы – это помочь злодеям искренне покаяться – переосмыслить свои поступки и помыслы и изменить своё поведение. Этническое богатство . Русскую цивилизацию населяют множество народов. У всех есть добрые интересные сказки;

. Русскую цивилизацию населяют множество народов. У всех есть добрые интересные сказки; Героизм. Одной из его особенностей является то, что этот героизм не должен основываться только, и даже не столько на силе. Он должен основываться на умении выбрать правильный вариант, применить свои Знания, дать возможность злу искренне покаяться и измениться. Индивидуализм губителен для человечества, поэтому в мультфильмах необходимо показывать соборность, в которой каждый вносит свой ценный и уникальный вклад, а результат команды не сводится к сумме вклада каждого из участников, а является произведением. В современных мультфильмах, как правило, есть один «самый-самый» (лидер), который подчиняет себе других и тянет на горбу всю команду.

Таким образом, здесь приводится далеко не завершённый перечень достоинств, которыми необходимо наполнить мультфильмы для детей. Среди современных таких мультиков мало, поэтому общая рекомендация сводится к тому, чтобы показывать детям преимущественно советские мультфильмы, а современные — только те, в которых вы уверены.

Но самое главное касается родителей: старайтесь смотреть мультфильмы вместе со своими детьми, комментируйте действия мультфильма, беседуйте с детьми на темы их любимых мультфильмов, но не навязывайте свою истину, а вырабатывайте её совместно.

Закончим сегодняшнюю лекцию видеообзором на достаточно глубокий советский мультфильм «Фантик. Первобытная сказка».

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Источник: feedproxy.google.com