Трамп и польская историческая мифология
18:48. 6 июля 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Трамп выступая в Польше порадовал рядом исторических откровений на тему Польши.
1. Польша остановила советскую армию пытавшуюся завоевать Европу. Все бы хорошо, но советско-польская война началась с попыток Польши завоевать часть Украины и Белоруссии и лишь после разгрома поляков там, Красная Армия оказалась на территории самой Польши. Но кого волнуют такие мелочи – "ужасные большевики напали на мирный польский трактор, который случайно заехал в Киев".
В момент, когда польские армии на Украине заканчивали свои последние перегруппировки перед началом решительного наступления, 22 апреля 1920 г., глава польского государства Пилсудский и именовавший себя «головным атаманом» Украины Симон Петлюра подписали между собой соглашение об «освобождении» Украины от [137] советской власти. В это же время окончательно сложился план операций этих армий на Украине.
Сущность этого плана сводилась к прорыву Красного фронта сильным и быстрым ударом из района Новоград-Волынский — Нов. Мирополь и разделению оперирующих на Украине красных армий на две части; южную их часть, т. е. действовавшие южнее железной дороги Казатин — Ровно, предполагалось отбросить на юг, а части северной, т. е. занимавшей участок севернее шоссе Новоград-Волынский — Житомир, предполагалось отрезать путь отхода на Киев; выгодное уступное положение по отношению к польскому участку Юго-Западного фронта группы польских войск в районе Мозыря чрезвычайно облегчало выполнение этой части плана польского командования в отношении правого фланга нашей 12-й армии.
В плане польского командования важная роль уделялась коннице. 1-я кав. дивизия (иначе сводная ген. Ромера), сосредоточившись в районе Рогачев — Смолдырев, должна была захватить важный железнодорожный узел Казатин в тылу общего расположения 12-й армии, пользуясь выгодными свойствами местности, облегчавшими скрытность производства набега и слабостью и растянутостью 17-й кав. дивизии, расположенной на лесисто-болотистом и закрытом участке местности на Новград-Волынском направлении между местечками Емельчин и Барановка. Рейд этой кавалерии должен был открыть собою наступление главных сил 3-й польской армии. Этому удару должен был содействовать вспомогательный удар, наносимый из района Мозыря. 7-я кав. бригада должна была с этой целью сосредоточиться в районе Ельск — Кузьмичи (к югу от Мозыря) и произвести набег на железнодорожные станции Малин и Тетерев, захватить их, произвести переполох в тылу противника и в дальнейшем задержать отступление наших частей; вслед за 7-й кав. бригадой для поддержания и развития ее действий, а также для облегчения наступления 4-й пех. дивизии прямо с запада на железнодорожный узел Коростень из района Ельск — Демидовичи к югу от Мозыря, с северо-востока на Овруч и Коростень должна была наступать группа полковника Рыбака (одна бригада Подхалянской дивизии, 41-й пех. полк); 7-я кав. бригада оперативно подчинялась также полк. Рыбаку. [138] К концу дня 24 апреля все польские части заняли исходное положение для наступления, которое должно было начаться с рассветом 25 апреля
http://militera.lib.ru/h/kakurin_melikov/0
Там же раскрываются и советские взгляды на проблему Польши.
В середине февраля 1920 г. начальник оперативного управления штаба Республики тов. Шапошников в обширном докладе наметил предпосылки будущего плана военных операций против Польши.
В этом докладе вероятные противники РСФСР определялись в лице Польши и, возможно, Латвии и даже Литвы, если бы Польша согласилась на уступку Вильны Литве. В отношении Румынии предполагалось, «что отсутствие территориальных интересов за пределами Бессарабии едва ли [101] поставит ее в число наших открытых врагов». При оценке театров военных действий главное внимание уделялось театру севернее Полесья, который признавался за главный, а Украинскому театру приписывалось второстепенное значение. Имелось в виду, что Полесье также должно явиться театром вспомогательных действий. Как вывод признавалось, что «главная операция с обеих сторон может развиться в северной части района к северу от линии Волковыск — Барановичи — Могилев. Разбор мотивировки майора Ружицкого в деталях, на наш взгляд, является излишним после внимательного прочтения всего изложенного выше. Простой подсчет сил покажет читателю, что ни в апреле, ни в мае советское командование не думало переносить центра своих операций на Украину. Майор Ружицкий и сам это знает очень хорошо, но ему нужно доказать, что второстепенный Украинский театр вдруг сделался главным в стратегическом отношении, так как большевики сосредоточили на нем свои главные силы. Верно констатируя факт сосредоточения наших сил на Польском фронте, майор Ружицкий не хочет считаться со временем: ведь это сосредоточение началось после того, как польские армии уже закончили свое сосредоточение. Вполне понятно, что майору Ружицкому пришлось умолчать об истинных причинах нанесения главного удара на Украину: интересах польско-французского капитала и крупной земельной буржуазии и стремлениях Пилсудского осуществить свой лозунг единого фронта «от Гельсингфорса до Тифлиса». Из всех доводов майора Ружицкого верен только один: польское буржуазное правительство действительно было сильно озабочено подысканием благовидных предлогов для маскировки своих империалистических вожделений в глазах своих рабочих масс и трудящихся Европы. Политические предпосылки польского плана наступления, как показали последующие события, оказались неверны, а за свою попытку искать решения на второстепенном театре они были наказаны крупными неудачами на главном театре военных действий, едва не кончившихся для них проигрышем всей кампании.
Мало того, что советское командование строило достаточно приземленные планы на тему войны с Польшей, так оно еще и ошибочно думало, что основные боевые действия будут в Белоруссии. Видимо там и планировалось начать поход на захват всей Европы. И это не говоря об очевидном факте, что к 1920 году уже несколько лет на территории России находились интервенты из "свободной Европы", вооружавшие как Польшу, так и различные армии и банды белогвардейцев воевавшие против большевиков.
2. Тяжело, когда в тебя вторгаются с двух сторон. Об этом могла бы вспомнить Чехословакия, которую Германия расчленяла на пару с "свободной" Польшей http://colonelcassad.livejournal.com/103
Польша «с жадностью гиены приняла участие в разграблении и уничтожении чехословацкого государства» (с) Черчилль
Лучше вспомним, про разгром Польши 1939 года, когда Советские войска вошли на ее территорию уже после того, как она потерпела полное военное поражение. Надо понимать, что если бы Сталин не ввел войска в Восточную Польшу, героические пшеки разгромили бы вермахт.
15 сентября занятием Лемберга (Львова) и Перемышля преследование было в основном завершено, хотя в этом районе и восточнее Сана еще велись бои на уничтожение оставшихся здесь польских частей.
Общая картина такова: тяжелые пограничные бои и вслед за тем стремительное преследование разбитого противника силами 14 армии в Галиции, которое вывело ее к Лембергу (Львов) и за рубеж реки Сан;
прорыв 10 армии к Висле и сражение с попавшим в окружение противником у Радома;
сражение на Бзуре, во время которого силами 8 и 10 армий под непосредственным руководством штаба группы армий была разгромлена крупнейшая группировка противника;
наступление на Варшаву и, наконец, заключительные бои, явившиеся следствием затяжки переговоров о заключении соглашения между руководящими политическими деятелями Германии и вступившими, между тем, в восточную Польшу Советами, которые 17 сентября 1939 г. перешли польскую границу. (с) Эрих фон Манштейн
Как видим, для немцев к 17 сентября все сводилась к преследованию бежавших поляков и заключительным боям. Разумеется, поляки могут тешить себя иллюзиями на тему того, что не введи Сталин войска 17 сентября, они добежали бы до границы с СССР оттолкнули бы немцев и погнали бы их обратно. Но это в отдел ненаучной фантастики.
3. Красная Армия остановилась и смотрела, как немцы уничтожают Армию Крайову. Еще один чудесный миф, который плохо согласуется с тем, что сами организаторы восстания, которое привело к гибели более 200 000 человек, не согласовали свое восстание с СССР, так как хотели вперед Красной Армии занять столицу Польши. К моменту начала восстания, Красная Армия уже выдохлась после проведения летних наступательных операций 1944 года и ей потребовалось несколько месяцев для подготовки новой серии наступательных операций на территории Польши и отражения немецких контрударов.
31 июля 1944 года на совещании главного штаба АК ещё превалировала точка зрения о преждевременности выступления. К этому моменту Коморовскому уже стало известно о начавшемся контрнаступлении немцев под Варшавой. Однако в 17 ч 31 июля командующий Варшавским округом АК полковник А. Хрусьцель (Монтёр) неожиданно сообщил Коморовскому, что, по данным связных, советские танки якобы уже ворвались в Прагу (часть Варшавы, находящаяся на восточном берегу Вислы). Впоследствии выяснилось, что эта информация оказалась ложной, но именно под её влиянием Коморовский решился отдать приказ о начале восстания 1 августа 1944 года в 17 ч. Узнав о восстании в Варшаве, Гиммлер назвал его «подарком судьбы», так как оно стало удобным предлогом для массовых репрессий и разрушения польской столицы.
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Между тем Миколайчик прибыл в Москву. 31 июля он встретился с наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым. В ходе беседы польский премьер ни словом не обмолвился о планируемом восстании. Знавший о подготовке восстания Черчилль также ничего не сообщил Сталину. 1 августа 1944 года в назначенный час «W» восстание вспыхнуло по всей Варшаве. К АК с первых дней присоединились несколько сот бойцов Армии Людовой, основная же часть АЛ была выведена из города ещё до восстания для налаживания партизанской борьбы в лесах. Повстанцы захватили бóльшую часть столицы, но не смогли занять ни одного крупного правительственного здания. Вокзалы, главные транспортные артерии и, что особенно важно, мосты через Вислу остались в руках противника. В самом городе повстанцы, овладев рядом районов, всё же не смогли создать единой освобождённой территории, ибо всюду остались немецкие опорные пункты. Сам Коморовский признавал, что город в смысле расположения противоборствующих сторон напоминал «шахматную доску». В первый же день необстрелянные части АК, состоявшие в основном из молодёжи и интеллигенции, понесли тяжёлые потери — около 2000 человек против 500 солдат и офицеров противника.
Находясь в Москве, польский премьер под влиянием оптимистических сообщений Коморовского на первой встрече со Сталиным 3 августа 1944 года сообщил, что «польская подпольная армия» 1 августа начала открытую борьбу против немцев в Варшаве, и он вскоре намерен выехать туда, чтобы создать своё правительство. Сталин возразил, что Варшава, похоже, ещё находится в руках немцев. Однако Миколайчик настаивал, что город будет вскоре полностью освобождён. «Дай бог, чтобы это было так», — ответил советский лидер.
http://history.milportal.ru/2011/05/vars
Поляки решили сделать все по своему и утонули в крови (как это часто с ними бывало в истории), а виноват конечно Сталин.
В общем, накал исторических познаний Трампа изрядно порадовал, но не удивил.
Более подробно при "невинную польскую овечку" можно прочитать в моем старом, но по-прежнему весьма актуальном материале.
Пакт Молотова-Риббентропа: 10 причин не переживать за судьбу Польши
http://colonelcassad.livejournal.com/245
http://colonelcassad.livejournal.com/275
http://colonelcassad.livejournal.com/305
http://colonelcassad.livejournal.com/310
http://colonelcassad.livejournal.com/341
Про политическую часть выступления в преддверии ожидаемой встречи с Путиным – в отдельном материале.
Источник: colonelcassad.livejournal.com