Трамп и польская историческая мифология

В культуре любого народа есть праздники и традиции, суть которых утрачена. Если спросить, откуда появился конкретный праздник, то, в лучшем случае, в ответ можно услышать какую-нибудь шаблонную фразу из энциклопедии или просто «не знаю» или «какая разница...