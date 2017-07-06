Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июля 2017

Тиллерсон: нужно достигнуть стабильности в Сирии

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которую президент (Дональд Трамп − ред.) будет обсуждать на встрече с российским президентом Путиным», − уточнил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, «прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте».

«Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над «Исламским государством»* может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях», – заявил глава Госдепа.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Судьбу Асада должна решить Россия

По словам трех осведомленных дипломатических источников, на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время личной встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем (Antonio Guterres) заявил, что судьба сирийского лидера Башара Асада сейчас находится в руках России. Он отметил, что первоочередная задача администрации Трампа ограничивается уничтожением «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в РФ, — прим. ред.).Эти слова ознаменовали очередной этап на ухабистом политическом курсе США, который поверг в шок международных наблюдателей, пытающихся понять, будет ли администрация Трамп настаивать на уходе Асада. Приблизительно три месяца назад Тиллерсон настаивал на том, что Асад должен будет оставить свой пост из-за предположительного применения химического оружия.Заверения, данные Тиллерсоном Гутерришу, свидетельствуют о растущей готовности администрации Трампа отдать России руководящую роль и позволить ей контролировать ситуацию в Сирии, а также геополитику на второй план, чтобы сосредоточиться на разгроме ИГИЛ.Он также дал понять, что действия американских вооруженных сил против войск Асада в последние месяцы имеют лишь ограниченные тактические цели. Они заключаются в том, чтобы удержать режим от будущих химатак и защитить поддерживаемые Вашингтоном силы, воюющие с «Исламским государством» в Сирии. США не собираются ослаблять режим Асада или укреплять позиции оппозиционных сил на переговорах.Позиция Тиллерсона отражает признание того, что правительство Сирии при поддержке России и Ирана становится вероятным политическим победителем в гражданской войне, продолжающейся в стране уже шесть лет. Она также знаменует собой дальнейший отход от принятого в 2012 году при посредничестве ООН Женевского коммюнике. Коммюнике подписали Россия, США и другие ключевые государства. В нем они призвали к созданию переходного правительства с участием представителей режима и оппозиции. Женевское соглашение, по мнению администрации Барака Обамы и других западных союзников, должно было в итоге обеспечить уход Асада с поста президента (хотя администрация Обамы в последний год работы смягчила свои требования в отношении ухода Асада).Чиновник Госдепартамента отказался комментировать частную беседу Тиллерсона с Гутерришем, но заявил, что США по-прежнему «привержены Женевскому процессу» и поддерживают «заслуживающий доверия политический процесс, который может разрешить вопрос о будущем Сирии. «В конечном счете этот процесс, на наш взгляд, приведет к урегулированию вопроса о статусе Асада», — отметили в Госдепартаменте.«Сирийский народ должен определять политическое будущее своей страны в ходе политического процесса», — добавил чиновник ведомства.Решение уступить России позиции в вопросе будущего Асада принято накануне первой личной встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии в городе Гамбург. К тому же сейчас администрация Трампа стремится восстановить отношения с Кремлем, несмотря на серию скандалов, преследующих Белый дом после избрания Трампа.Ранее в этом месяце Тиллерсон заявил, что Трамп поручил ему восстановить значительно ухудшившиеся отношения между странами. Госсекретарь также предупредил Конгресс, что введение новых санкций против России за ее предполагаемую роль во вмешательстве в американские выборы может свести на нет попытки сотрудничества с Москвой по Сирии.«Президент попросил меня начать процесс возобновления взаимодействия с Россией и выяснить, сможем ли мы сначала стабилизировать эти отношения с тем, чтобы они не оказали негативного влияния на будущее», — заявил Тиллерсон в ходе визита в Новую Зеландию в начале июня. Исходя из этого Тиллерсон «начнет восстанавливать определенный уровень доверия» с Москвой.Менее чем через два месяца после принятия присяги Тиллерсон дал ясно понять, он не особо заинтересован в применении силы для того, чтобы заставить сирийского лидера покинуть свой пост. Будущее Асада, заявил он в конце марта, «будет решать сирийский народ». Его слова подкрепила Никки Хейли (Nikki Haley), постпред США при Организации Объединенных Наций. Она заявила журналистам, что «концентрация усилий на том, чтобы заставить Асада уйти, больше не является нашей приоритетной задачей».Но затем, в апреле, Тиллерсон изменил свой курс, заявив, что «сейчас предпринимаются шаги» в сторону отстранения Асада от власти путем международных усилий. Это произошло после того, как режим Асада совершил химическую атаку на мирное население, в результате которой погибли десятки человек. Несколько дней спустя, во время саммита «Большой семерки» в Италии Тиллерсон повторил свои слова, предупредив о том, что правление Асада «приближается к концу».«Процедура ухода Асада с поста представляет собой процесс, требующий от международного сообщества действий, направленных на то, чтобы сначала разгромить ИГИЛ в Сирии и стабилизировать ситуацию в Сирии во избежание гражданской войны в дальнейшем. А затем вести совместную работу с нашими партнерами во всем мире по завершению политического процесса, который приведет к уходу Асада», — сказал он.Но Тиллерсон дал ясно понять Гутерришу, что США в очередной раз меняют тактику. По словам одного источника, Тиллерсон во время встречи на прошлой неделе сказал генеральному секретарю ООН: «Что будет с Асадом — это дело России, а не правительства США». Основная идея Тиллерсона заключалась в том, добавил чиновник, что «власти США будут реагировать на террористическую угрозу» и что им в принципе безразлично «уйдет Асад или останется».Отступление Тиллерсона указывает на то, что Госдепартамент, пробираясь сквозь заросли запутанных отношений между воюющими в Сирии конфликтующими альянсами, намерен обойти непростую этическую проблему и не заниматься решением вопроса о том, что делать с режимом Асада.«Причиной, по которой США участвуют в сирийских событиях, является ИГИЛ, — заявила в среду журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт (Heather Nauert). — Именно это нас беспокоит и поэтому мы там находимся».Бывший специальный советник Госдепартамента по вопросу политической реформы в Сирии Фред Хоф (Fred Hof) назвал позицию администрации Трампа в отношении роли России в Сирии «нечеткой, приводящей в замешательство».Он считает, что виной тому — отсутствие у Трампа согласованной, всеобъемлющей национальной стратегии безопасности. «Нет единой линии, которой все должны придерживаться, — сказал он. — И меня не удивляет, что по этому вопросу существуют множество мнений и позиций».О передаче судьбы Асада в руки России он заявил: «Одно дело — уйти от проблемы и сказать: „Пусть этим занимаются русские". Но совсем другое дело — считать, что можно на самом деле поступить мудро с политической точки зрения, понадеявшись, что русские добьются хороших результатов».Бывшие высокопоставленные чиновники США обеспокоены тем, как администрация Трампа уступает Кремлю политические позиции в Сирии, практически ничего не получая взамен. «То, что мы слышим от администрации, в основном, касается того, что США могут предложить России, а не наоборот», — заявила Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), бывший первый заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии.По мнению Фаркас, Москва в результате ряда противоречивых заявлений о Сирии оказалась в выигрыше. Если Трамп встретится на следующей неделе с Путиным во время саммита «Больной двадцатки», не имея четкой повестки дня, сказала она, то «существует опасность того, что президента обведут вокруг пальца». http://inosmi.ru/politic/20170704/239720 761.html – цинк

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Ми-28 и Ми-35 в бою: Разъяренные осы ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ на пути к Дейр Зор (ВИДЕО)

В среду Сирийская Армия совместно с «Хезболлой» и «Лива Фатимиюн» (ирано-афганское военизированное формирование) возобновила свои наступательные операции в восточной части Хомса, нацелившись на последние позиции ИГИЛ перед газовым месторождением Аль-Хайль. При поддержке ВКС РФ и ВВС САР подготовленный Россией 5-й Армейский Корпус САА и его союзники штурмовали позиции террористов с двух разных флангов вблизи насосной станции Т-3. Сегодня утром САА, «Хезболла» и «Лива Фатмиюн» начали штурм большого холма Тал Румамин, расположенного всего в 8 км к западу от газового месторождения Аль-Хейль, где в настоящее время продолжают вестись ожесточенные бои против «игиловцев». Между тем, к югу от газового месторождения Аль-Хайль 5-й Армейский Корпус САА пытается очистить последние населенные пункты, находящиеся под контролем боевиков ИГИЛ* на северной оси насосной станции Т-3. Как только правительственным войскам удастся взять под контроль газовое месторождение Аль-Хайль, они будут находиться в пределах досягаемости от Эс-Сухнэ. Эс-Сухнэ — последняя цитадель ИГИЛ в Восточном Хомсе и ключевой город, расположенный вдоль главной автомагистрали, ведущей в провинцию Дейр эз-Зор. Также Сирийская Арабская Армия и Национальные силы обороны (НСО/NDF) усиливают военное давление на ИГИЛ к югу от Джиб Джарра в центральной части Хомса. Сегодня САА и ополченцы НСО, поддерживаемые российскими Воздушно-космическими силами, продвинулись к югу от города Джиб Джарра и захватили три новых точки, расположенных в 8 км к востоку от района Джбаб Хамд. Оборона ИГИЛ здесь встроена в холмисто-пустынный ландшафт, но за день боев террористы бросили ряд позиций и вышли из зоны боевых действий, потеряв не менее 15 боевиков убитыми. Читайте также: Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Ливийская армия полностью освободила Бенгази от боевиков

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар вечером в среду объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази.

«Вооруженные силы сообщают вам радостную весть — об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден», — заявил Хафтар во время своего видеообращения, распространенного пресс-центром армии.

Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и «Аль-Каида» (запрещены в РФ) более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.

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Новый фильм ужасов от «Белых касок»: страх и ненависть в Дамаске (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера скандально известная организация «Белые каски», не раз уличенная в публикации сфальсифицированных материалов, в очередной раз выпустила постановочное видео жертв среди мирного населения якобы от снарядов правительственных войск. Новый видеоролик показывает первые моменты прибытия связанных с «Аль-Каидой»* групп гражданской обороны в место нанесения удара в пригороде Дамаска — Думе. При внимательном просмотре видео появляется большое количество признаков фальсификации. Судя по всему, большого бюджета на этот раз выделено не было. Даже ни одного окровавленного актера мы так и не увидели при просмотре. Сюжет наполнен какой-то бессмысленной беготней, которую пытаются выдать за кадры эвакуации пострадавших. За раненого может сойти разве что один подросток, которого куда-то несут, но и эти кадры вызывают большие сомнения. Один из «спасателей» несет ребенка на руках, другой открывает двери машины скорой помощи. Вроде все верно. Но затем ребенка проносят мимо машины скорой помощи, которую после того как оператор отснял ее подготовку, закрывают пустой. Так у оператора почему-то две правых руки. Дело в том, что человека перед оператором в начале видео выталкивают на улицу, как по команде. В видео есть еще ряд небольших неточностей, но и так понятно, что главная задача «белых касок» не помощь пострадавшим, а подготовка постановочных видео и ведение информационной войны против официального правительства Сирии. Читайте также: СРОЧНО: Ракетоносцы ВКС РФ нанесли удары по ИГИЛ* с высоты 6000 м, поддержав атаку Армии САР — подробности (+ВИДЕО, ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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РФ на сессии ОЗХО указала на пробелы в докладе по химоружию в Сирии

Россия на специальной сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) указала на многочисленные пробелы в тексте доклада по инциденту с применением химоружия в сирийском Хан-Шейхуне и дала аргументированное объяснение, почему документ нельзя считать приемлемым, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Как оказалось, целью было поднять шум по поводу ответственности сирийского правительства и лично президента Асада за трагедию с применением химического оружия в регионе Хан-Шейхун 4 апреля», — сказал Шульгин.

По его словам, США и их союзники, не раздумывая расценили результаты финального доклада ОЗХО как стопроцентное доказательство вины сирийского правительства и президента Асада в произошедшей трагедии.

«Мы дали наше объяснение, подкрепленное обоснованными аргументами, почему мы не можем расценивать этот доклад как приемлемый», — подчеркнул Шульгин. По его словам, российская сторона указала на многочисленные пробелы и неточности в тексте доклада.

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Катар снова отказался выполнять ультиматум

Несмотря на продление ультиматума Катару, тот уже все для себе решил и твердо отказался выполнять требования Саудовской Аравии и Ко сопряженные с утратой национального суверенитета. Последовал повторный отказ.Разумеется, в отличие от Ким Чен Ына, который может в случае чего пригрозить ядерной дубинкой и большой армией, Катар куда как слабее, но его твердая позиция обусловлена помощью со стороны Ирана и Турции, а также провалом попыток Саудовской Аравии обеспечить международную изоляцию Катара, а также полную экономическую блокаду.В итоге, Катар отверг ультиматум, а Саудовская Аравия оказалась неспособна повысить ставки, заняв заведомо бесперспективную позицию связанную с продолжением политического игнора Катара (что он легко переживет) и экономической блокадой, которая в свете позиции Ирана очевидно не будет полной. Катару придется смириться с тем, что ему предстоит некоторое время жить в условиях враждебного окружения будучи зависимым от "новых друзей", которые помогают Катару отнюдь не из чистого альтруизма, а преследуя свои узкокорыстные военно-политические и экономические интересы. Неспособность обуздать Катар, не лучшим образом говорит о текущих возможностях Саудовской Аравии, которая привыкла считать себя полноправным хозяином (если не брать в расчет США) региона. А теперь, после провальной войны в Йемене, провальных попыток свергнуть Асада, провальных попыток помешать усилению Ирана в Ираке, следует и отпадение традиционного спутника, который перебежал к заклятым врагам. И на все это, после отвергнутого ультиматума, саудиты отвечают бойкотом. То-то в Тегерана обрадовались этому решению, которое подталкивает Доху к углублению связей с новыми благодетелями, от которых зависит политическое выживание катарского эмира.Разумеется, за словами о бойкоте, могут последовать и другие меры. Например, активизации подготовки свержения режима в Катаре силами спецслужб США и Саудовской Аравии. Менее вероятный вариант – интервенция, которая может усугубить отношения с Тегераном и полностью разрушить отношения с Турцией. Саудовская Аравия изначально заняла малоперспективную позицию, выдвинув такие требования, которые налагали на ее повышенные обязательства в случае их невыполнения. А в итоге, после всех громких трескучих угроз, новый расклад сил в Персидском заливе оказался полной неожиданностью для Эр-Рияда и он сейчас пытается спасти лицо, так как если Катару, то почему другим монархиям нельзя? Так ведь и другие начнут заглядываться на Тегеран и Анкару, которые с удовольствием поживятся в зоне влияния слабеющей Саудовской Аравии.В целом, катарский кризис не является драйвером происходящих изменений, он скорее следствие уже произошедших, порой малозаметных событий. Но вместе с тем, в нем как в зеркале отражается весь масштаб происходящих с Ближним Востоком изменений, когда прежние представления о том, как там все устроено, стремительно рушатся (порой в считанные дни) и новые мир пост-вашингтонского мироустройства прорастает там, где еще недавно мышь не смела пикнуть без дозволения Вашингтона и его местных вассалов. Ныне, на этом дворе уже резвятся все кому не лень.

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США не позволили отправить экспертов для расследования химатаки в Хан-Шейхуне

Российская сторона настаивала на том, чтобы эксперты посетили место предполагаемой химатаки в сирийском Хан-Шейхуне, однако США и их союзники не позволили принять это решение. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

«США и их союзники не замедлили интерпретировать отчёт ОЗХО как стопроцентное доказательство вины сирийского правительства и президента страны Башара Асада в этой трагедии», — заявил Шульгин, говоря о докладе Организации по запрещению химического оружия по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне.

Он напомнил, что эксперты ОЗХО не посещали ни предполагаемого места применения химоружия в Хан-Шейхуне перед публикацией своего доклада, ни авиабазу Шайрат, откуда, по данным американских партнёров, была произведена атака.

«Мы не знаем, куда были перемещены тела (погибших в результате инцидента. — ред.), где находятся собранные доказательства, кто ими располагает», — отметил постпред.

По его словам, экспертам не удалось установить, что на самом деле произошло в Хан-Шейхуне: была ли это утечка или взрыв, а если да, то в воздухе или на земле.

«Мы настаивали на том, чтобы специалисты посетили место предполагаемой химатаки <…> США и их союзники не позволили нам принять это решение. Таким образом, было решено не посылать никого на авиабазу Шайрат. Сейчас мы видим, что это было неправильным решением. Американская сторона, ссылаясь на свои разведданные, заявила, что в данной зоне были замечены приготовления с сирийской стороны к якобы новой атаке. Это абсолютно нелогично. Мы предлагали отправить туда экспертов, однако американцы были против», — подчеркнул Шульгин.

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Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО)

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Как сообщала «Русская Весна», в среду, 5-го июля, бомбардировщики ВКС России нанесли удары по объектам террористов ИГИЛ в Сирии. Только что были обнародованы кадры с моментами уничтожения террористических объектов. Напомним, что 2 турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101. Операция совершалась под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35. «Целью ударов стали объекты ИГИЛ* в сирийской провинции Хама, около города Акербат, где базируется одна из больших банд ИГИЛ, численность которой достигает до 700 боевиков», — рассказал «Русской Весне» военный источник. «С высоты около 6 километров 4 крылатые ракеты отделились от ракетоносцев Ту-95 и поразили вражеские цели. Позже данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех зданий террористов. В ходе данной операции были уничтожены пункт управления и 3 склада боеприпасов боевиков», — добавил собеседник «РВ». Читайте также: Танковый «Снайпер» против ИГИЛ: Т-72Б3 впервые применили управляемые ракеты в Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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