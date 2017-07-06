Сергей Сергиенко. Фейсбук против Сталина – или кто там упырь?

Судя по всему, вышла указивка для всех рукопожатных: дать достойный ответ на результаты опроса Левада-центра, где в который раз на верхней строчке оказался Сталин.

В Фейсбуке выстроилась очередь персонажей света и добра – плюнуть в «упыря Сталина». Отметился в ней и автор шлягера «Плот» (тому, кто назовет еще одну его песню – приз), ныне известный блогер и эксперт по всем вопросам – Юрий Лоза.

Надо сказать, подошел он к данной теме без особой фантазии.

Просто перечислил все мантры, которые пережевываются о Сталине последние лет тридцать. Мол деревенских мироедов раскулачивал почем зря, в индустриализации не его заслуга, войну проспал – да и выиграл ее не он… К крымским татарам, которые с нами беспощадно воевали на стороне Гитлера, отнесся негуманно и так далее… Этот всем знакомый набор фразкочует из заметки в заметку во всяких либеральных СМИ, только авторы меняются.

Но основная мысль Лозы – ко всем достижениям СССР периода его правления, Сталин не имел абсолютно никакого отношения. К ошибкам – да, к достижениям – нет.

Вот дословная цитата из его поста на Фейсбуке: «Совсем не он создавал индустриальную державу, не он побеждал в войне и не он восстановил экономику в рекордные сроки. Да, он стоял во главе Союза, но скорее мешал стране, чем помогал».

Это расхожий штамп подобной публики – все достижения СССР не благодаря вождю, а вопреки. Аргументов не требует – это же известно всем! Кому известно, что известно?

Я написал комментарий: «Юрий, совершенно с Вами согласен. Ни к чему перечисленному Сталин не имел отношения. И вообще есть версия, что прилетали инопланетяне, все построили, организовали, сотворили и выиграли».

Поставил его ранним утром, тут же побежали одобрительные отклики других участников дискуссии на мое замечание, высказывания, идущие вразрез с утверждением Лозы…

К обеду проснулся сам Юрий. Сначала удалил мой комментарий, потом, попив кофейку, заблокировал меня вовсе.

То есть сначала осудил без права переписки в Интернете, а затем внес в расстрельные списки и привел приговор в исполнение. Все в одном лице – и без права обжалования.

Молодца! Это точно по логике того упыря, которого пытается лепить из Сталина Лоза.

На самом же деле вождь всех времен и народов как раз очень прислушивался к иным мнениям, дорожа ими не менее, чем своим. Известна например его переписка с Петром Капицей – 49 писем будущего нобелевского лауреата, в которых тот порой в очень жесткой форме оппонировал вождю. В итоге – 2 сталинские премии, звание Героя Соцтруда в 1945 году.

Ибо Сталин прекрасно понимал, что ошибаться могут все, а принять надо одно единственно верное решение. Слишком громадна его цена. Подтверждением тому многочисленные воспоминания наших великих маршалов, конструкторов оружия Победы, сталинских наркомов.

Кстати не один Лоза расправляется со своими оппонентами путем лишения их права переписки, если нет достойных аргументов в публичном споре. Это характерно для большинства представителей так называемого либерального крыла. Искоренять из обсуждений любое инакомыслие или несогласие со своей позицией, вскармливая и пестуя вокруг себя оленье стадо, покорное любимому оленеводу. В свое время таким же приемом против меня воспользовались: человек мира Максим Кантор, заполошная ведущая на радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина, заступница всех сидящих – и прежде всего своего вороватого мужа – Ольга Романова. Тут и тройки никакой не требуется – единолично заряжай и стреляй.

И тут начинаешь поневоле думать – а что если, не дай Бог, эти антисталинисты и их единомышленники придут к власти? Вне всякого сомнения тогда будут попраны все нормы демократии и права, ради реализации своих светлых целей эти не терпящие возражений лица уже не в виртуальном пространстве, а во вполне реальном начнут стрелять и вешать. Вешать и стрелять. Ни на секунду не сомневаясь в своих действиях. Вполне легко себе представляю пылкую Ларину в кожаной тужурке и комиссара Кантора в пыльном шлеме.

А если серьезно – независимо от масштаба цели, если она есть и ты хочешь ее достичь во чтобы то не стало, то пользуешься теми средствами, которые тебе ближе всего. И не важно, какова эта цель – построить самое великое государство за всю историю человечества или мелко обгадить человека вошедшего в эту историю навечно.

И Лоза в этом плане – маркер ему подобных, которые из кожи вон хотят сделать Сталина упырем. Не получается. Все больше сами смахивают на упырей – пока что, к нашему счастью, только виртуальных, из Фейсбука…

Сергей Сергиенко

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/3/19377/-