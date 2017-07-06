Роскомнадзор заблокировал “Спутник и Погром”
12:23. 6 июля 2017 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал: brahman
Роскомназдор заблокировал "Спутник и Погром" и "Русский сектор".
Государство ведет системную и последовательную работу по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Одним из важнейших направлений деятельности в этой сфере является контроль и пресечение распространения экстремистской, террористической и националистической информации в сети Интернет. Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет заблокированы ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка. Хочу особо отметить, что неукоснительное соблюдение требований российского законодательства в целях обеспечения информационной безопасности российских граждан является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры.
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news47382.h
Роскомнадзор внес в список заблокированных сайтов ряд ресурсов, в числе которых «Спутник и погром» и «Русский Сектор», оправдывающих деятельность запрещенных в России экстремистских группировок «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и «Правый сектор». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Федеральная служба не уточнила, какие конкретно ресурсы подверглись блокировке. При этом в публикации отмечается, что ограничение доступа произошло в рамках исполнения внесенного Генпрокуратурой пакета из шести требований, в том числе блокировки ресурсов «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд».
При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что российское законодательство также должно неукоснительно соблюдаться в социальных сетях и мессенджерах.
В четверг, 6 июля, Генпрокуратура России потребовала заблокировать ряд информационных ресурсов, в числе которых «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд». Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».
https://lenta.ru/news/2017/07/06/rkn_pog
В отношении "СиП" можно лишь задать один риторический вопрос "Почему только сейчас?"
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
не поддерживаю Спутник и погром,засветились на Донбасе и финансирование интересное,но почему не Дождь,Эхо Москвы тоже ,еще более русофобское и призывающее к смене власти.Вот власовцы у власти право слово,поэтому радости никакой от этого.