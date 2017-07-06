Роскомнадзор заблокировал “Спутник и Погром”

...дней анонимайзер не заблокирует запрещенные сайты, то Роскомнадзор заблокирует его самого. ...Россией" и Роскомнадзором. В мае Украина решила заблокировать на своей территории... что законопроект разрабатывался в Роскомнадзоре по инициативе Совета безопасности. ...