РИМСКОЕ ПРАВО. Колонат. Столбовое дворянство.

Задал мне как то один пытливый читатель вопрос – а каким же был родной язык древних римлян, если латинский был языком международного общения? Вопрос такой мог задать человек не знающий ни чего про историю древнего рима свыше школьной программы, вопросик был конечно с подковыркой… типа а не намекает ли автор на то что "родным языком" древних римлян был русский! Ха ха ха!

Давайте поговорим откуда начался рим и что это вообще такое – "Древний РИМ".

Пик расцвета считается конец "периода тетрархии" и воцарения в результате Константина великого, который основал Константинополь и потом, в результате, Римская империя разделилась на две большие части – на запад и восток. Это деление сохраняется и до сих пор!? Мы часто слышим, что есть западные ценности и восток, как противопоставление западу.

Я знаю что мало кто из читателей знакомится с информацией по ссылкам, лень блин, по этому я буду частично загружать пост не только ссылками, но и давать выдержки из текстов! А то блин начинают спор даже не прочитав материал… мол я и так все знаю, из школы еще помню!

Итак что такое тетрархия…



"В 285 году император Диоклетиан назначил военачальника Максимиана младшим соправителем («цезарем»), а в 286 году — «августом». Диоклетиан управлял восточной половиной империи, а Максимиан — западной. В 293 году, посчитав, что военные и гражданские проблемы требуют специализации, Диоклетиан с согласия Максимиана назначил двух цезарей в помощники августам: Галерия и Констанция Хлора. Предполагалось, что августы будут отрекаться после 20-летнего правления, а власть будет переходить к цезарям. Так была создана первая тетрархия."

Подробнее :::-))) здесь –

Что интересно, тогда в "Древнем Риме" каждый тетрарх имел свою столицу а вот итальянский Рим столицей не был!

…"Четырьмя столицами тетрархов были:

Никомедия в северо-западной Малой Азии (сейчас Измит в Турции), база для защиты от вторжений с Балкан и из Персии. Никомедия, была столицей Диоклетиана, восточного и главнейшего августа. При последней реорганизации в 318 г. Константином I Великим его область, соседствовавшая с наиболее сильным врагом — Персией, стала преторианской префектурой Oriens («Восток»), ядром будущей Византии.

Сирмий (сейчас Сремска-Митровица в районе Воеводина современной Сербии, около Белграда) на дунайской границе была столицей Галерия, восточного цезаря. Она стала балканско-дунайской префектурой Иллирия.

Медиолан (сейчас Милан, около Альп), а не Рим, был столицей Максимиана, западного августа. Его областью стала Италия и Африка с незначительной протяженностью внешних границ.

Августа Треверорум (сейчас Трир, в Германии) была отдалённой столицей Констанция Хлора, западного цезаря, около важной границы по Рейну. Поэтому несколько раньше она была столицей галльского императора Тетрика I. Эта четверть стала префектурой Галлия и включала Германию, Галлию, Испанию и Британию.

К этому времени Рим существовал уже тыщу лет как бы, ну историки так пишут по крайней мере! И какой язык тут можно считать родным для гражданина рима который родился в Трире например или там Никомедии?



Кончилась тетрархия то же просто – Между 309 и 313 гг. большинство претендентов на имперские посты умерли или были убиты во внутренних распрях. Константин приказал задушить Максимиана в 310 г. Галерий умер от естественных причин в 311 г. Константин победил Максенция в битве у Мильвийского моста в 312 г., и вскоре Максенций был убит. Максимин покончил с собой в Тарсе в 313 г., потерпев поражение от Лициния. В 313 году осталось только два императора: Константин на западе и Лициний на востоке. Тетрархия завершилась, хотя только в 324 г. Константин победил Лициния, объединил обе половины римской империи и провозгласил себя единственным августом."

Короче все умерли! Константин ввел государственную религию – христианство, где нет ни эллина ни иудея.



Ну а теперь я предлагаю отправиться в губь веков – к основанию РИМА, ведь название идет от "Рима"… как и кто основал РИм?

Самая распространенная легенда такая -

…"Согласно сведениям, переданным античными авторами, место, где возник Рим, было издревле заселено и привлекало иноземцев. Первыми колонистами Италии стали древние греки, в их числе знаменитые герои Геракл и Эвандр. Затем, после падения Трои к побережью Лация пристали корабли троянских беглецов во главе с героем Энеем (см. «Энеида» Вергилия). Все троянцы были истомлены скитаниями, и одна из троянских женщин предложила прекратить плавание и сжечь корабли. Звали её Ромой; существуют версии, по которой в честь неё и был назван город Рим. Один из местных царей, Латин, приветливо встретил троянцев и даже выдал за Энея свою дочь — Лавинию. В честь неё Эней основал город Лавиний. После смерти Латина Эней стал царствовать и над переселенцами, и над коренными жителями. Сын Энея Асканий-Юл впервые был вынужден сдерживать агрессию этрусков и перенёс столицу государства в новый город — Альба-Лонгу, который вскоре стал господствовать над всеми городами Лация и сплотил их в Латинский союз. Правящая династия потомков Аскания-Юла получила название Сильвиев. Четырнадцатый по счёту царь Альба-Лонги Нумитор был свергнут своим братом Амулием, который, желая обезопасить себя, убил сына Нумитора и под видом почести отдал его дочь Рею Сильвию в жрицы богини Весты, потому что они должны были 30 лет хранить обет безбрачия. Но юную весталку посетил бог Марс, после чего у неё родились близнецы — Ромул и Рем, которых Амулий приказал сбросить в Тибр. Близнецы не утонули и были, по легенде, вскормлены волчицей и воспитаны пастухом Фастулом. Когда же братья выросли, они, убив Амулия, вернули трон Альба-Лонги своему деду Нумитору. Он же послал их основать новую колонию Альба-Лонги. Между братьями вышел спор о том, где именно следует построить город, Ромул убил Рема и стал таким образом первым царём Рима."



Тут мы сталкиваемся с очень знакомыми терминами – латины и колонисты! Если оставаться в "поле" исторических терминов то многое будет не понятным но стоит перейти в поле "римского права" и понять а что же такое латины и колонисты то все заиграет совсем другими красками!

Латины – это жители Лациума, которые получили латинское гражданство до середины III века н. э. Латинами т. же называли членов колоний, образованных Латинским союзом, и колоний, устроенных Римом на завоеванных территориях. В имущественной сфере древние латины имели такие же права, что и римские граждане, однако они обладали меньшими правами в публично – правовой сфере (не имели права участвовать в народном собрании, занимать выборные должности, составлять народную армию Рима и др.).Такое неравноправие между римлянами и латинами вызывало у последних протест что привело в конце концов к Союзнической войне (90-89 гг. до н. э.), послекоторой все древние латины получили те же права, что имели римские гражданин. Просто латины приобрели права римских граждан с изданием эдикта Каракаллы в 212 г.



ТО есть получается чепуха – Рим основали греческие колонисты, ну пусть якобы царь Эней… но местные жители были как бы не равные им – латины!

Конечно же обязательно надо упомянуть ЭТРУСКОВ, без них ни куда, они же дали культуру римской цивилизации.

…"Этруски – римское название народа, который сам называл себя росены; существует также и греческое название – террены. Геродот: Этруски из Малой Азии; Геланик: Отождествление с пеласгами; Дионисий: автохтоны (исконны) В Новое время: Моммзен:считал этрусков пришлым народом, но они пришли с севера и так далее! Этрусское не читается и не считается!

Момзен кстати говоря это кот начихал – он получил Нобелевскую премию за "Историю Рима"

Ха ха ха… многие считаю Моммзена Теодора кем то типа Геродота, эдаким древним историком! Те́одор Мо́ммзен (нем. Theodor Mommsen; 30 ноября 1817, Гардинг, Шлезвиг-Гольштейн — 1 ноября 1903, Берлин) — немецкий историк, филолог-классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за труд «Римская история», почётный гражданин Рима. В 1868 году награждён медалью «Pour le Mérite» . Чуете откуда ветер истории завывает то!

Моммзен в своей работе использовал 100.000 (сто тысяч !!!) древнеримских письменных документов!



Но нам надо разобраться с еще одним как казалось известным термином – колонист! Насамом деле в римском праве этот термин имеет несколько непривычное нам значение, в школе о таком не говорили!



… Под именем "колона" в классическую эпоху (республика и период принципата) подразумевали арендатора земли (мелкого фермера), формально свободного, хотя экономически зависимого от землевладельца. Распространение мелкой земельной аренды было вызвано экономическим положением Римского государства. С прекращением завоевательных войн, дававших Риму огромные массы рабов, прилив рабской силы приостановился, а невыносимые условия, в которых содержались рабы, приводили к тому, что их смертность значительно превышала рождаемость. Рабской силы перестало хватать для обработки земли.

По своему юридическому положению колон приближался к рабу, однако наличие собственного хозяйства, арендная плата из доли урожая сближают колона с феодально-зависимым крестьянином. Первоначально колонат был одной из разновидностей рабовладельческих отношений. В IV—V вв. колоны — это уже группы зависимого сельского населения, различного по происхождению, юридическому и социальному положению. Они слились в одно сословие, которое занимало промежуточное положение между рабами и свободными и являлось предшественником средневековых феодально-зависимых крестьян.

До IV века колоны были в основном свободными, но в дальнейшем превратились в наследственных земельных держателей и в соответствии с указом Константина I Великого навечно прикреплялись к земле.



Надо мной можно смеяться, но я уже привык воспринимать многие термины в истории буквально… ну что такое колона – это столб по русски. Колонисту нарезали землю которую он обрабатывал и ставили межевые столбы. Логично? По моему да! Ищем столбы, колонны, межевые в риме! Есть? Конечно же!!! Все эти межевые, верстовые знаки камни и прочие вешки делили территорию на участки.

















Естественно возникли мысли о столбах и прикрепленных к земле… о столбовых дворянах и о чудо их есть у нас! Полным полно! Межевые столбы.





































Столбово́е дворя́нство — в дореволюционной России представители дворянских родов, относившиеся к древним потомственным дворянским родам. Название происходит от так называемых Столбцов — средневековых списков о предоставлении представителям служилого сословия поместий на время их службы.



В дальнейшем поместья стали наследственными. В XVII — начале XVIII века основными документами ежегодной записи служилых людей по московскому списку были дворянские списки, которые в 1667—1719 годах велись в форме книг, повторявших по назначению и структуре боярские списки-столбцы. Поскольку для действительно древних русских дворянских родов основным доказательством их древности являлось упоминание в этих столбцах — то такие дворяне назывались столбовыми.



Так как данное понятие нигде не было оформлено юридически, в историографии нет единого мнения по вопросу каким историческим периодом можно обозначить окончание складывания этого слоя дворянства, то есть до какой условной или реальной даты должен быть известен дворянский род или его основатель, чтобы считаться столбовым. Различные варианты подобных условных хронологических ограничений включают в себя:



предполагается, что к столбовым можно отнести только те семейства, предки которых известны в крупнейших допетровских общероссийских родословных сводах, таких как Государев родословец и(или) Бархатная книга;

в другом варианте, столбовое дворянство включает в себя дворянские семьи, известные до 1613 года, то есть до избрания на царство династии Романовых;

наконец, к столбовым дворянам могут относить все дворянские семьи допетровского времени (однако, в этом случае часто остается неясным, какой именно момент петровского правления можно признать рубежной датой).

В XVIII—XIX веках столбовые дворяне не имели никаких привилегий перед представителями новых дворянских родов (появились в результате пожалования личного или потомственного дворянства за особые заслуги, за выслугу лет, по чину, по ордену). Поэтому древность рода служила исключительно предметом гордости его представителей. В официальной документации обычно использовалась простая формулировка «из дворян такой-то губернии», одинаковая и для старого дворянства, и для нового. Столбовое дворянство было в XVIII—XIX веках довольно многочисленно.



Ну а почему их записывали понятно – подати собирать, сейчас это называется налогом! За счет налога государство себя содержит как бы! Раньше было проще – давалась земля, плати подать и в случае войны выходи о двуконь, ну или с десятком своих холопов. Статус то был выше чем раб, на колонов работали рабы и члены семьи – дети, жены и прочий домашний скот!



Вообще то меня поразило правовые отношения в семье, зафиксированные в римском праве – персоной (юр лицом) был только глава семейства, ПРАОТЕЦ так сказать. Только самый старший мужчина имел собственность и мог заключать полноценные сделки с ней! Сыновья ДО СМЕРТИ ОТЦА не имели имущественных прав, они могли заключать сделки только в прибыток, то есть приобретать что либо но от имени отца и все это было собственностью отца! Отец мог продать своих домочадцев в рабство, отправить колонистом и так далее. Причем можно было временно продать в рабство, ну на пару лет например. У меня закрались большие сомнения а правильно ли мы сейчас понимаем тот старинный институт рабства? Здесь подробнее –



Обретение прав называется эмансипация! Помните борьбу женщин за права и свободу? Свежо? Еще как! Однакось за женской борьбой скрывается борьба вообще за эмансипацию и права МУЖЧИН!

Сейчас в нашей стране эмансипация наступает в 18 лет, в особых случаях в 16 лет – называется правда это совершеннолетие, можно заключать имущественные сделки!



Я считаю что людей испортил имущественный вопрос, а именно раздел имущества! Ну вот представьте себе вам уже сорок лет а отцу вашему шестьдесят, крепкий еще мужик, еще может лет двадцать проживет, ему вот повезло его отца, вашего деда, убили на войне и он в свои 50 лет стал уже ОТЦОМ, главой семейства, полноправным гражданином РИМА! Может продать вас, амбала эдакого, в рабство на пару лет, что бы прикупить новый диван например! Каково это, ась? Вот она природа конфликта отцов и детей!

А знаете кто это дело изменил? Наполеон в своем кодексе, он ввел возраст совершеннолетия для мужчин в 25 лет и все… папашка обязан делиться наследством! Женщин правда оставил в покое, её статус не изменился, как был в римском праве так и остался!



Так что искать локализацию корпорации "Древний Рим" по моему бестолковое занятие, сложное это было образование, я бы ближайшим смыслом определил как "древний мир", который регулировался "Римским правом". Да и история древнего мира это и есть история древнего рима… ну а написали её Моммзен и сотоварищи в конце 19 века. А местные разборки всяких там латинов и "столбовых дворян" за лучший кусок пахоты, когда центральные власти не могли осуществлять строгий контроль, оказались историей средних веков! :::-)))



Дальше, если будет интересно, я расскажу о тонкостях эмансипации, в том числе евреев и какую роль тут сыграли масоны и Наполеоны! И какое отношение это все имеет к Америке и сегодняшнему дню и святой троице! "В 285 году император Диоклетиан назначил военачальника Максимиана младшим соправителем («цезарем»), а в 286 году — «августом». Диоклетиан управлял восточной половиной империи, а Максимиан — западной. В 293 году, посчитав, что военные и гражданские проблемы требуют специализации, Диоклетиан с согласия Максимиана назначил двух цезарей в помощники августам: Галерия и Констанция Хлора. Предполагалось, что августы будут отрекаться после 20-летнего правления, а власть будет переходить к цезарям. Так была создана первая тетрархия."Подробнее :::-))) здесь – https://ru.wikipedia.org/wiki/Тетра рхия Что интересно, тогда в "Древнем Риме" каждый тетрарх имел свою столицу а вот итальянский Рим столицей не был!…"Четырьмя столицами тетрархов были:в северо-западной Малой Азии (сейчас Измит в Турции), база для защиты от вторжений с Балкан и из Персии. Никомедия, была столицей Диоклетиана, восточного и главнейшего августа. При последней реорганизации в 318 г. Константином I Великим его область, соседствовавшая с наиболее сильным врагом — Персией, стала преторианской префектурой Oriens («Восток»), ядром будущей Византии.(сейчас Сремска-Митровица в районе Воеводина современной Сербии, около Белграда) на дунайской границе была столицей Галерия, восточного цезаря. Она стала балканско-дунайской префектурой Иллирия.(сейчас Милан, около Альп), а не Рим, был столицей Максимиана, западного августа. Его областью стала Италия и Африка с незначительной протяженностью внешних границ.(сейчас Трир, в Германии) была отдалённой столицей Констанция Хлора, западного цезаря, около важной границы по Рейну. Поэтому несколько раньше она была столицей галльского императора Тетрика I. Эта четверть стала префектурой Галлия и включала Германию, Галлию, Испанию и Британию.К этому времени Рим существовал уже тыщу лет как бы, ну историки так пишут по крайней мере! И какой язык тут можно считать родным для гражданина рима который родился в Трире например или там Никомедии?Кончилась тетрархия то же просто – Между 309 и 313 гг. большинство претендентов на имперские посты умерли или были убиты во внутренних распрях. Константин приказал задушить Максимиана в 310 г. Галерий умер от естественных причин в 311 г. Константин победил Максенция в битве у Мильвийского моста в 312 г., и вскоре Максенций был убит. Максимин покончил с собой в Тарсе в 313 г., потерпев поражение от Лициния. В 313 году осталось только два императора: Константин на западе и Лициний на востоке. Тетрархия завершилась, хотя только в 324 г. Константин победил Лициния, объединил обе половины римской империи и провозгласил себя единственным августом."Короче все умерли! Константин ввел государственную религию – христианство, где нет ни эллина ни иудея.Ну а теперь я предлагаю отправиться в губь веков – к основанию РИМА, ведь название идет от "Рима"… как и кто основал РИм?Самая распространенная легенда такая -…"Согласно сведениям, переданным античными авторами, место, где возник Рим, было издревле заселено и привлекало иноземцев.Затем, после падения Трои к побережью Лация пристали корабли троянских беглецов во главе с героем Энеем (см. «Энеида» Вергилия). Все троянцы были истомлены скитаниями, и одна из троянских женщин предложила прекратить плавание и сжечь корабли. Звали её Ромой; существуют версии, по которой в честь неё и был назван город Рим. Один из местных царей, Латин, приветливо встретил троянцев и даже выдал за Энея свою дочь — Лавинию. В честь неё Эней основал город Лавиний. После смерти Латина Эней стал царствовать и над переселенцами, и над коренными жителями.Правящая династия потомков Аскания-Юла получила название Сильвиев. Четырнадцатый по счёту царь Альба-Лонги Нумитор был свергнут своим братом Амулием, который, желая обезопасить себя, убил сына Нумитора и под видом почести отдал его дочь Рею Сильвию в жрицы богини Весты, потому что они должны были 30 лет хранить обет безбрачия. Но юную весталку посетил бог Марс, после чего у неё родились близнецы — Ромул и Рем, которых Амулий приказал сбросить в Тибр. Близнецы не утонули и были, по легенде, вскормлены волчицей и воспитаны пастухом Фастулом. Когда же братья выросли, они, убив Амулия, вернули трон Альба-Лонги своему деду Нумитору. Он же послал их основать новую колонию Альба-Лонги. Между братьями вышел спор о том, где именно следует построить город, Ромул убил Рема и стал таким образом первым царём Рима."Тут мы сталкиваемся с очень знакомыми терминами –! Если оставаться в "поле" исторических терминов то многое будет не понятным но стоит перейти в поле "римского права" и понять а что же такое латины и колонисты то все заиграет совсем другими красками!Латины – это жители Лациума, которые получили латинское гражданство до середины III века н. э. Латинами т. же называли членов колоний, образованных Латинским союзом, и колоний, устроенных Римом на завоеванных территориях.Такое неравноправие между римлянами и латинами вызывало у последних протест что привело в конце концов к Союзнической войне (90-89 гг. до н. э.), послекоторой все древние латины получили те же права, что имели римские гражданин. Просто латины приобрели права римских граждан с изданием эдикта Каракаллы в 212 г.ТО есть получается чепуха – Рим основали греческие колонисты, ну пусть якобы царь Эней… но местные жители были как бы не равные им – латины!Конечно же обязательно надо упомянуть ЭТРУСКОВ, без них ни куда, они же дали культуру римской цивилизации.…"Этруски – римское название народа, который сам называл себя росены; существует также и греческое название – террены. Геродот: Этруски из Малой Азии; Геланик: Отождествление с пеласгами; Дионисий: автохтоны (исконны) В Новое время: Моммзен:считал этрусков пришлым народом, но они пришли с севера и так далее! Этрусское не читается и не считается!Момзен кстати говоря это кот начихал – он получил Нобелевскую премию за "Историю Рима"Ха ха ха… многие считаю Моммзена Теодора кем то типа Геродота, эдаким древним историком! Те́одор Мо́ммзен (нем. Theodor Mommsen; 30 ноября 1817, Гардинг, Шлезвиг-Гольштейн — 1 ноября 1903, Берлин) — немецкий историк, филолог-классик и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за труд «Римская история», почётный гражданин Рима. В 1868 году награждён медалью «Pour le Mérite» . Чуете откуда ветер истории завывает то!Моммзен в своей работе использовал 100.000 (сто тысяч !!!) древнеримских письменных документов!Но нам надо разобраться с еще одним как казалось известным термином – колонист! Насамом деле в римском праве этот термин имеет несколько непривычное нам значение, в школе о таком не говорили!… Под именем "колона" в классическую эпоху (республика и период принципата) подразумевали арендатора земли (мелкого фермера), формально свободного, хотя экономически зависимого от землевладельца. Распространение мелкой земельной аренды было вызвано экономическим положением Римского государства. С прекращением завоевательных войн, дававших Риму огромные массы рабов, прилив рабской силы приостановился, а невыносимые условия, в которых содержались рабы, приводили к тому, что их смертность значительно превышала рождаемость. Рабской силы перестало хватать для обработки земли.По своему юридическому положению колон приближался к рабу, однако наличие собственного хозяйства, арендная плата из доли урожая сближают колона с феодально-зависимым крестьянином. Первоначально колонат был одной из разновидностей рабовладельческих отношений. В IV—V вв. колоны — это уже группы зависимого сельского населения, различного по происхождению, юридическому и социальному положению. Они слились в одно сословие, которое занимало промежуточное положение между рабами и свободными и являлось предшественником средневековых феодально-зависимых крестьян.До IV века колоны были в основном свободными, но в дальнейшем превратились в наследственных земельных держателей и в соответствии с указом Константина I Великого навечно прикреплялись к земле.Надо мной можно смеяться, но я уже привык воспринимать многие термины в истории буквально… ну что такое колона – это столб по русски. Колонисту нарезали землю которую он обрабатывал и ставили межевые столбы. Логично? По моему да! Ищем столбы, колонны, межевые в риме! Есть? Конечно же!!! Все эти межевые, верстовые знаки камни и прочие вешки делили территорию на участки.Естественно возникли мысли о столбах и прикрепленных к земле… о столбовых дворянах и о чудо их есть у нас! Полным полно! Межевые столбы.Столбово́е дворя́нство — в дореволюционной России представители дворянских родов, относившиеся к древним потомственным дворянским родам. Название происходит от так называемых Столбцов — средневековых списков о предоставлении представителям служилого сословия поместий на время их службы.В дальнейшем поместья стали наследственными. В XVII — начале XVIII века основными документами ежегодной записи служилых людей по московскому списку были дворянские списки, которые в 1667—1719 годах велись в форме книг, повторявших по назначению и структуре боярские списки-столбцы. Поскольку для действительно древних русских дворянских родов основным доказательством их древности являлось упоминание в этих столбцах — то такие дворяне назывались столбовыми.Так как данное понятие нигде не было оформлено юридически, в историографии нет единого мнения по вопросу каким историческим периодом можно обозначить окончание складывания этого слоя дворянства, то есть до какой условной или реальной даты должен быть известен дворянский род или его основатель, чтобы считаться столбовым. Различные варианты подобных условных хронологических ограничений включают в себя:предполагается, что к столбовым можно отнести только те семейства, предки которых известны в крупнейших допетровских общероссийских родословных сводах, таких как Государев родословец и(или) Бархатная книга;в другом варианте, столбовое дворянство включает в себя дворянские семьи, известные до 1613 года, то есть до избрания на царство династии Романовых;наконец, к столбовым дворянам могут относить все дворянские семьи допетровского времени (однако, в этом случае часто остается неясным, какой именно момент петровского правления можно признать рубежной датой).В XVIII—XIX веках столбовые дворяне не имели никаких привилегий перед представителями новых дворянских родов (появились в результате пожалования личного или потомственного дворянства за особые заслуги, за выслугу лет, по чину, по ордену). Поэтому древность рода служила исключительно предметом гордости его представителей. В официальной документации обычно использовалась простая формулировка «из дворян такой-то губернии», одинаковая и для старого дворянства, и для нового. Столбовое дворянство было в XVIII—XIX веках довольно многочисленно. https://ru.wikipedia.org/w iki/Столбовое_дворянство Ну а почему их записывали понятно – подати собирать, сейчас это называется налогом! За счет налога государство себя содержит как бы! Раньше было проще – давалась земля, плати подать и в случае войны выходи о двуконь, ну или с десятком своих холопов. Статус то был выше чем раб, на колонов работали рабы и члены семьи – дети, жены и прочий домашний скот!Вообще то меня поразило правовые отношения в семье, зафиксированные в римском праве – персоной (юр лицом) был только глава семейства, ПРАОТЕЦ так сказать. Только самый старший мужчина имел собственность и мог заключать полноценные сделки с ней! Сыновья ДО СМЕРТИ ОТЦА не имели имущественных прав, они могли заключать сделки только в прибыток, то есть приобретать что либо но от имени отца и все это было собственностью отца! Отец мог продать своих домочадцев в рабство, отправить колонистом и так далее. Причем можно было временно продать в рабство, ну на пару лет например. У меня закрались большие сомнения а правильно ли мы сейчас понимаем тот старинный институт рабства? Здесь подробнее – http://studopedia.ru/1_102089_tema–sem eynoe-pravo.html Обретение прав называется эмансипация! Помните борьбу женщин за права и свободу? Свежо? Еще как! Однакось за женской борьбой скрывается борьба вообще за эмансипацию и права МУЖЧИН!Сейчас в нашей стране эмансипация наступает в 18 лет, в особых случаях в 16 лет – называется правда это совершеннолетие, можно заключать имущественные сделки!Я считаю что людей испортил имущественный вопрос, а именно раздел имущества! Ну вот представьте себе вам уже сорок лет а отцу вашему шестьдесят, крепкий еще мужик, еще может лет двадцать проживет, ему вот повезло его отца, вашего деда, убили на войне и он в свои 50 лет стал уже ОТЦОМ, главой семейства, полноправным гражданином РИМА! Может продать вас, амбала эдакого, в рабство на пару лет, что бы прикупить новый диван например! Каково это, ась? Вот она природа конфликта отцов и детей!А знаете кто это дело изменил? Наполеон в своем кодексе, он ввел возраст совершеннолетия для мужчин в 25 лет и все… папашка обязан делиться наследством! Женщин правда оставил в покое, её статус не изменился, как был в римском праве так и остался!Так что искать локализацию корпорации "Древний Рим" по моему бестолковое занятие, сложное это было образование, я бы ближайшим смыслом определил как "древний мир", который регулировался "Римским правом". Да и история древнего мира это и есть история древнего рима… ну а написали её Моммзен и сотоварищи в конце 19 века. А местные разборки всяких там латинов и "столбовых дворян" за лучший кусок пахоты, когда центральные власти не могли осуществлять строгий контроль, оказались историей средних веков! :::-)))Дальше, если будет интересно, я расскажу о тонкостях эмансипации, в том числе евреев и какую роль тут сыграли масоны и Наполеоны! И какое отношение это все имеет к Америке и сегодняшнему дню и святой троице!

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Источник: mylnikovdm.livejournal.com