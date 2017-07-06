Путин даёт указания „двадцатке”

За прошедшие годы «Группа двадцати» зарекомендовала себя как востребованный механизм согласования интересов и позиций ведущих экономик мира. Скоординированные действия «двадцатки» способствовали принятию необходимых мер, не только позволяющих преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, но и заложивших фундамент для совершенствования системы глобального управления, которая в силу ряда причин переживает сейчас далеко не лучшие времена. И, что очень важно, нам вместе удалось выйти на решение многих застарелых проблем.

«Накануне поездки в Германию для участия в очередном саммите «Группы двадцати» хотел бы поделиться с читателями одной из самых популярных и авторитетных немецких газет — Handelsblatt — некоторыми соображениями о сотрудничестве в рамках «двадцатки».

Так, мы в России высоко ценим практические шаги по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и уводу корпорациями прибыли в так называемые налоговые гавани. От такой практики страдают все экономики. Добавлю, что подобное безответственное поведение компаний негативно влияет на уровень жизни миллионов людей, оборачивается большими социальными издержками.

Ещё одно достижение «двадцатки» — практическая имплементация договорённостей в сфере реформы финансового регулирования. К примеру, о специальном регулировании тех банков, банкротство которых было бы нежелательно и рискованно из-за размеров их бизнеса.



Впервые в истории начато взаимодействие органов по надзору за операциями участников небанковского финансового сектора. Большое значение имеют решения о принципах предотвращения и преодоления кризисов в банковском секторе, об организации работы агентств страхования вкладов и многое другое. И, разумеется, важным шагом вперёд стало создание Совета финансовой стабильности. Благодаря этому работа над реформой финансового регулирования приобрела системный, плановый характер, а Совет превратился в значимого партнёра МВФ в регулярно проводимых исследованиях по оценке рисков. Учреждение Совета стимулировало появление аналогичных структур на национальном уровне.

Эффективность «двадцатки» как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределённостей. Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт, поскольку Россия председательствовала в «Группе двадцати» в 2013 году и получила серьёзную поддержку со стороны всех партнёров.

Основа успехов Объединения — это уважение мнения и позиции каждого участника независимо от размера экономики и места в международной валютно-финансовой системе. Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов стали своего рода фирменным стилем «двадцатки», неписаной нормой взаимоотношений, которые проводит в жизнь и нынешняя страна-председатель — Германия.

Предстоящая встреча лидеров «Группы двадцати» в Гамбурге — это хорошая возможность обсудить наиболее актуальные вопросы глобальной повестки дня. Мы разделяем приоритеты немецкого председательства и готовы работать для их продвижения. Разумеется, при сохранении преемственности прежних решений.

Приветствуем расширение круга тем, рассматриваемых в «Группе двадцати». Имею в виду вопросы устойчивого развития, изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, здравоохранения, миграции и беженцев. Считаем крайне важным и то, что благодаря китайскому председательству в 2016 году (а в этом году — усилиям германских партнёров) Объединение стало уделять больше внимания цифровой экономике как одному из источников роста и новому фактору глобального управления.

Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе на распространение технологий. На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым «двадцаткой» принципам взаимодействия в интересах всех стран мира.

Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений — как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации.

«Двадцатка» предметно занимается такой значимой проблемой, как глобальное изменение климата. Деятельность человека существенно увеличивает нагрузку на экосистему планеты, затрудняя достижение целей устойчивого развития. Россия — один из лидеров международного климатического процесса — перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу. Таким образом, мы в значительной степени компенсировали рост эмиссии в других странах и регионах мира. Рассматриваем подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве надёжной международно-правовой основы для долгосрочного климатического урегулирования и намерены всецело содействовать его выполнению.

Все последние годы «Группа двадцати» уделяет серьёзное внимание проблематике миграции. По данным ООН, в 2017 году трудящиеся мигранты переведут в развивающиеся страны сумму, превышающую 500 миллиардов долларов. Это в три раза больше средств, выделяемых в качестве официальной помощи на цели развития, а также объёмов прямых иностранных инвестиций.



В рамках Объединения идёт активная проработка вопросов интеграции мигрантов на рынки труда принимающих стран, их культурной адаптации и социальной защиты. Кроме того, в этом году удалось сформулировать решения, которые открывают возможность урегулирования проблем вынужденных переселенцев. В их основе — укрепление региональной и глобальной стабильности, рост экономик государств, которые генерируют беспрецедентные потоки беженцев.

Новая тема в рамках «двадцатки» — информационная безопасность. Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью. Это ведёт к разгулу киберпреступников, хакерских группировок, всех тех, кто, используя передовые технологии, посягает на неприкосновенность частной жизни граждан или суверенитет государств.



Россия, одна из первых обозначившая опасность данного вызова, не первый год продвигает идею заключения универсальных международных договорённостей в рамках ООН, призванных противодействовать этим негативным явлениям. Рассчитываем здесь на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран. В повестку дня «двадцатки» также стоит внести и вопросы цифровой грамотности — ключевого элемента защиты прав потребителей в электронной коммерции.

Отмечу, что возможности, которые открывают цифровая экономика, переход на новый промышленный и технологический уклад, одновременно усиливают разрыв в уровне развития между богатыми и бедными странами, обостряют проблемы неравенства между различными социальными слоями. Поэтому в центре наших усилий должен быть человек, его интересы и заботы. Считаю это важнейшим приоритетом в деятельности «Группы двадцати».

Очевидно, что «двадцатка» может внести весомый вклад в укрепление стабильности мировой экономики и её гармоничное развитие. Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы.

Российская делегация примет активное, заинтересованное участие в работе саммита в Гамбурге, который, уверен, пройдёт результативно. Желаю нашим германским коллегам успехов в его организации. И, конечно же, вместе с партнёрами по «двадцатке» подключимся к практической реализации договорённостей, принятых по итогам встречи.

В заключение хотел бы передать читателям газеты Handelsblatt, всем гражданам Германии искренние пожелания здоровья и благополучия».







В. Путин