Притча о пчеле и мухе: для тех, кто привык обвинять других
11:33. 6 июля 2017 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал: brahman
Человек сам выбирает, на чем ему фокусироваться
Нам в жизни часто встречаются люди, которые любят поговорить о том, как все плохо, как много нехороших людей вокруг и как они от этого страдают.
Также встречаются светлые люди, которые наоборот, видят вокруг хорошее, и привносят в свою жизнь и жизнь окружающих их людей радость и позитив.
О различиях в восприятии окружающей действительности очень точно и лаконично говорится в притче, которую я хочу сейчас вам рассказать:
Пришли к старцу Паисию Святогорцу несколько человек и говорят: «Вот тот священник берет много денег за таинства, такой-то курит много сигарет и ходит в кафетерии, а третий аморален…» – и представляют доказательства.
Старец им отвечает:
— Из опыта я познал, что в этой жизни люди разделяются на две категории. Третьей не существует. Каждый человек будет или в одной категории, или в другой.
Одна категория людей подобна мухе. Муха всегда садится на всё грязное. Например, если в саду много благоухающих цветов, а в углу сада есть грязь, она пролетит весь прекрасный сад, не садясь ни на один из цветков. Она не остановится, пока не долетит до этой грязи, и лишь тогда спустится, сядет на неё и начнёт копаться в ней.
Если бы она могла говорить, и ты, поймав ее, спросил, знает ли она, где в саду находятся розы, то та ответила бы, что не знает, что это такое. Роз в мире нет, — ответила бы она.
Подобным образом и в жизни, есть люди, похожие на муху. Эта категория людей, которая научилась обо всем думать отрицательно и всюду находить грязь, не замечая и игнорируя все прекрасное.
Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы — находить и садиться на красивое и сладкое.
Скажем, например, что в грязном помещении, кто-то в углу поставил вазу с цветком. Если залетит туда пчела, она пролетит мимо всего грязного и не сядет до тех пор, пока не найдет цветок и только там остановится.
И если бы ты поймал эту пчелу и спросил, где там мусор или помойки, она ответит, что ничего такого она не заметила, зато вот там есть гортензии, а там — розы, а еще дальше — фиалки, там — мёд, а вот там — сахар… Она окажется знатоком всего прекрасного…
Каждый человек находится или в категории Мухи, или в категории Пчелы и сам выбирает, на чем ему фокусироваться.
И закончил Старец:
— Когда ко мне приходят люди и начинают обвинять других, я привожу им этот пример и предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. Выбор очевиден… Счастья вам Люди!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: nashaplaneta.su
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Какая милая притча. Вполне в русле библейского проекта. Давайте все наденем розовые очки и будем как пчелки порхать от цветка к цветку, наполняя соты медом для пасечников.
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А можно надеть противогаз с затемнёнными стёклами и вообще не отличать”…незабудку от ******”. Да ещё и этим гордиться.
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Здесь на Земле, примерно, 25% душ, которые случайно сюда попали, без учёта, кто выполняет какие-то миссии. Так вот, они сразу понимают, что здесь всё не так, как надо. В других мирах, по другому. Здесь всё шиворот-навыворот, одни негодяи свергают других, а потом вытаскивают разные притчи и т.д.