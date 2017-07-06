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Притча о пчеле и мухе: для тех, кто привык обвинять других

11:33. 6 июля 2017 Просмотров - 217 3 коммент. Опубликовал:



Человек сам выбирает, на чем ему фокусироваться

Нам в жизни часто встречаются люди, которые любят поговорить о том, как все плохо, как много нехороших людей вокруг и как они от этого страдают.

Также встречаются светлые люди, которые наоборот, видят вокруг хорошее, и привносят в свою жизнь и жизнь окружающих их людей радость и позитив.

О различиях в восприятии окружающей действительности очень точно и лаконично говорится в притче, которую я хочу сейчас вам рассказать:

Пришли к старцу Паисию Святогорцу несколько человек и говорят: «Вот тот священник берет много денег за таинства, такой-то курит много сигарет и ходит в кафетерии, а третий аморален…» – и представляют доказательства.

Старец им отвечает:

— Из опыта я познал, что в этой жизни люди разделяются на две категории. Третьей не существует. Каждый человек будет или в одной категории, или в другой.

Одна категория людей подобна мухе. Муха всегда садится на всё грязное. Например, если в саду много благоухающих цветов, а в углу сада есть грязь, она пролетит весь прекрасный сад, не садясь ни на один из цветков. Она не остановится, пока не долетит до этой грязи, и лишь тогда спустится, сядет на неё и начнёт копаться в ней.

Если бы она могла говорить, и ты, поймав ее, спросил, знает ли она, где в саду находятся розы, то та ответила бы, что не знает, что это такое. Роз в мире нет, — ответила бы она.

Подобным образом и в жизни, есть люди, похожие на муху. Эта категория людей, которая научилась обо всем думать отрицательно и всюду находить грязь, не замечая и игнорируя все прекрасное.

Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы — находить и садиться на красивое и сладкое.

Скажем, например, что в грязном помещении, кто-то в углу поставил вазу с цветком. Если залетит туда пчела, она пролетит мимо всего грязного и не сядет до тех пор, пока не найдет цветок и только там остановится.

И если бы ты поймал эту пчелу и спросил, где там мусор или помойки, она ответит, что ничего такого она не заметила, зато вот там есть гортензии, а там — розы, а еще дальше — фиалки, там — мёд, а вот там — сахар… Она окажется знатоком всего прекрасного…

Каждый человек находится или в категории Мухи, или в категории Пчелы и сам выбирает, на чем ему фокусироваться.

И закончил Старец:

— Когда ко мне приходят люди и начинают обвинять других, я привожу им этот пример и предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться. Выбор очевиден… Счастья вам Люди!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: nashaplaneta.su

Метки: афоризмы, притчи, юмор
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3 коммент.»

  • 14965 6871
    Ursus 6 июля 2017 в 11:43 Ссылка Пометить
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    Какая милая притча. Вполне в русле библейского проекта. Давайте все наденем розовые очки и будем как пчелки порхать от цветка к цветку, наполняя соты медом для пасечников.

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  • 1954 1536
    Борис 6 июля 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    А можно надеть противогаз с затемнёнными стёклами и вообще не отличать”…незабудку от ******”. Да ещё и этим гордиться.

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  • 339 279
    Oleg 6 июля 2017 в 13:05 Ссылка Пометить
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    Здесь на Земле, примерно, 25% душ, которые случайно сюда попали, без учёта, кто выполняет какие-то миссии. Так вот, они сразу понимают, что здесь всё не так, как надо. В других мирах, по другому. Здесь всё шиворот-навыворот, одни негодяи свергают других, а потом вытаскивают разные притчи и т.д.

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