Прекрасная новость!

В нашем последнем новогднем поздравлении жирным шрифтом было

выделено

следующее предсказание:

„Что-то в предстоящем году должно обязательно поменяться в образовании, причём в лучшую сторону ”.



Что ж, рады сообщить замечательную новость: школы переводят в подчинение государства! Это ещё один шаг в сторону восстановления нормального школьного обучения. И, надеемся, воспитания. Хотя последнее теснейшим образом завязано на окружающую детей культуру. А она, иудейская по сути, отнюдь не способствует сохранению нравственности школьников.



Значит, в следующем году президентская команда возьмётся очищать культурную среду от накопившегося за послесталинские годы иудейского безнравственного хлама.



Однако в любом случае, основная ответственность всё же ложится на родителей, т.е. на нас с вами.

*

Министр образования объявила о возвращении „государственных школ”

В рамках реформы школьного образования в России школы передадут в подчинение от муниципальных региональным властям. Об этом на заседании Госдумы сообщила министр образования Ольга Васильева, передает "Интерфакс".

По ее словам, 90-е годы, когда принималась школьная реформа, был другой исторический период. Нынешнее же время "требует" государственные школы", то есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления". Сейчас школы, отметила министр, находятся вне государственной опеки.

Система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен, в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе – муниципальное же подчинение школ почти не оставляет министерству прямых рычагов влияния.

"Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону", — подчеркнула министр.

Переподчинение позволит привести образовательные программы в различных городах и селах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне, пояснила она.

В пилотном проекте, рассказала Васильева, изъявили желание участвовать 16 регионов. Кроме того, в двух областях – Самарской и Астраханской, а также в Санкт-Петербурге эксперимент в той или иной форме уже начался.



***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com