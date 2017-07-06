Прекрасная новость!
„Что-то в предстоящем году должно обязательно поменяться в образовании, причём в лучшую сторону”.
Что ж, рады сообщить замечательную новость: школы переводят в подчинение государства! Это ещё один шаг в сторону восстановления нормального школьного обучения. И, надеемся, воспитания. Хотя последнее теснейшим образом завязано на окружающую детей культуру. А она, иудейская по сути, отнюдь не способствует сохранению нравственности школьников.
Значит, в следующем году президентская команда возьмётся очищать культурную среду от накопившегося за послесталинские годы иудейского безнравственного хлама.
Однако в любом случае, основная ответственность всё же ложится на родителей, т.е. на нас с вами.
Министр образования объявила о возвращении „государственных школ”
В рамках реформы школьного образования в России школы передадут в подчинение от муниципальных региональным властям. Об этом на заседании Госдумы сообщила министр образования Ольга Васильева, передает "Интерфакс".
По ее словам, 90-е годы, когда принималась школьная реформа, был другой исторический период. Нынешнее же время "требует" государственные школы", то есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления". Сейчас школы, отметила министр, находятся вне государственной опеки.
Система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен, в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе – муниципальное же подчинение школ почти не оставляет министерству прямых рычагов влияния.
"Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону", — подчеркнула министр.
Переподчинение позволит привести образовательные программы в различных городах и селах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне, пояснила она.
В пилотном проекте, рассказала Васильева, изъявили желание участвовать 16 регионов. Кроме того, в двух областях – Самарской и Астраханской, а также в Санкт-Петербурге эксперимент в той или иной форме уже начался.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Грустно, вцелом, но все – таки …
Муниципальные школы – это на 3 с минусом,
Региональные – на 4 с минусом..
До советских на 5 с минусом – как до луны.