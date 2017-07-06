Pere-stroyka 2.0 – Кашпировского напустили на сша

Клиенты целителя в США испытывают то же самое, что советские люди видели в 80—90-е годы: худеющие по указанию Кашпировского зажмуривают глаза, а избавляющиеся от кариеса слушают романсы.

Советский психотерапевт, получивший известность в конце 80-х годов благодаря выступлениям на телевидении, вновь собирает полные залы. Анатолий Кашпировский гастролирует по США и проводит сеансы лечения. Как рассказал его помощник, интерес к Кашпировскому не угас: среди его клиентов иммигранты, давние поклонники и сшанцы.

На днях он провел «беспрецедентную мировую дистанционную психологическую акцию», как ее называет сам целитель. Коррекция носа с восстановлением нормального носового дыхания и избавлением от храпа прошла 29 июня 2017 года ровно в 19:30 по нью-йоркскому времени. Чары Кашпировского действовали на страдающих от храпа в любой точке планеты. Однако в условленное время необходимо было сидя или лежа в течение трех минут сосредоточенно смотреть на любой предмет перед собой. При этом целитель запретил трогать нос спустя шесть часов после акции.

В Нью-Йорке вход на массовый сеанс чародея стоит 30 долларов. Как пишет «Комсомольская правда», желающие похудеть по указанию Кашпировского зажмуривали глаза, аллергиков он вводил в недвижимое состояние, и они падали на пол. В общем, всё это советские люди видели в 80—90-е годы. Особое оживление вызвала процедура лечения кариеса. Для избавления от дырок в зубах нужно было предварительно посмотреть на них в зеркало, а потом три минуты слушать заклинания целителя под романсы самого Кашпировского. Поход к стоматологу после этого можно было отменять.

Оказалось, что у Кашпировского давно уже есть сшанский паспорт, а живет целитель недалеко от ресторана на Брайтоне, где и проводит сеансы. В свои 77 лет психотерапевт активно занимается спортом.

Раньше ходил в спортзалы, сейчас дома использую разные спортивные снаряды. И приседания! В 2011 году я приседал, на груди вес в 205 кг, а на спине — 255 кг. Пробежки совершаю почти каждый день, на большой скорости, но короткие — максимум 100—150 м, в коридоре. Подъем на пресс — утром 600 раз и вечером столько же, — рассказал он о своих физических способностях корреспонденту kp.ru.

А если будут и дальше выкаблучиваться — сбросим на них Алана Чумака!

Источник: nnm.me