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О выдержке в политике

08:42. 6 июля 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:
В минувшие выходные делегация Партии Великое Отечество поздравляла Партию социалистов республики Молдова (ПСРМ) с её 20-летием. Гостей было много, поздравления ещё больше. Поэтому я выступил кратко.

Уважаемые, коллеги!

Сегодня в адрес Партии социалистов республики Молдова прозвучало очень много теплых слов и пожеланий, к которым хотелось бы присоединиться. Поэтому позволю себе быть кратким.

Что такое 20 лет для политической силы? С одной стороны – это возможность оглянуться в прошлое, посмотреть, что уже сделано, а с другой стороны, это прекрасный повод наметить новые цели. Итак, 20 лет. Что же было сделано за этот период? Очень многое. Группа единомышленников создает политическую силу, первые пробы пера, участие в выборах, первые победы, приход новых сил, формирование той самой команды, которая сегодня выводит Партию социалистов республики Молдова на первое место в политической жизни Молдовы, формирование парламентской фракции, и наконец, победа на президентских выборах. Всё это было сделано за относительно небольшой промежуток времени. Однако все это происходило на фоне непрекращающейся постоянной политической борьбы с теми силами в республике Молдова, которые под красивые слова о евроинтеграции разворовали бюджет, которые, говоря о мире во всем мире, тянут Молдову в НАТО, которые постоянно ставят вопрос о ликвидации молдавской государственности. И то, что эти планы до сих пор не реализованы, — это, конечно, большая заслуга, в первую очередь, большая заслуга Партии социалистов республики Молдова. Однако впереди стоят ещё более тяжелые задачи — победа на парламентских выборах и переход из статуса оппозиционной в статус правящей партии. И вот здесь хочется задать вопрос, какие качества могут помочь достигнуть этой цели? И вы знаете, как мысль пришла мне в голову: Молдавия традициями своего виноделия. Выдержка в 20 лет в виноделии дает великолепный результат. Однако политика, это такая сфера, где выдержка ещё более важна, чем в виноделии. Здесь, чем больше политической выдержки, тем лучше политический результат. И поэтому, когда мы анализируем сегодняшнюю ситуацию, смотрим на те задачи, которые перед собой ставит Партия социалистов республики Молдова, а это значит, приход к власти и вывод Молдавии из того, социального и экономического кризиса, в котором она находится, хочется пожелать руководству партии, большой политической выдержки, политической мудрости. И тогда все, поставленные цели перед партией будут, несомненно, достигнуты.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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