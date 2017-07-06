Куда делись тараканы из российских квартир?
21:38. 6 июля 2017 Просмотров - 302 2 коммент. Опубликовал: brahman
Помните, как лет 20 назад разговоры о полчищах тараканов, атакующих жилые многоэтажки, звучали едва ли не у каждого подъезда? Люди обменивались рецептами по выведению насекомых, обсуждали причины их появления и рассказывали истории, как прусаки возвращаются через пару недель после травли самым новомодным ядом. А сейчас? Что случилось? Почему из большинства квартир эти насекомые, способные пережить, как кое-кто утверждает, ядерную войну, вдруг исчезли?
Иногда они возвращаются
Действительно, актуальность проблемы борьбы с тараканами за последнюю пару десятков лет вдруг как-то сошла на нет. Сразу трое моих знакомых вспомнили, что в свое время перепробовали массу всевозможных препаратов, чтобы отвадить мерзких насекомых от своей квартиры. "Очерчивал мелками плинтусы и решетки вентиляции, покупал пластмассовые домики-ловушки с ядом внутри, устраивал распыления яда-аэрозоля, после чего выгребал умерших тараканов веником из всех углов. От ядовитых запахов задыхалась вся семья, а тараканы спустя какое-то время все равно возвращались", – рассказал мой давний приятель. И удивленно отметил: в последние годы тараканов не стало, хотя для этого он больше ничего не предпринимает.
Складывается ощущение, что насекомые, которых раньше можно было вытравить из жилища только дихлофосом, и то ненадолго, просто исчезли. Некоторых особей все еще можно встретить в некоторых квартирах или частных домах, но это не идет ни в какое сравнение с былыми нашествиями черно-рыжей орды.
Проверяя феномен таинственного исчезновения, я обзвонил фирмы, занимающиеся их травлей в Москве. На то, что они сидят без работы, не похоже: предложения услуг по борьбе с тараканами у всех по-прежнему на первой странице сайта.
- Никуда тараканы не делись и чувствуют себя в городе прекрасно, – рассказал директор Московского санитарного центра Артем Федотов. – И вызовы к нам поступают регулярно, в том числе в квартиры.
В других фирмах подтвердили: чего-чего, а тараканов хватает. Особенно много их в домах, где есть неблагополучные квартиры – захламленные и замусоренные, в которых живут люди, не слишком озабоченные чистотой жилища. Мой знакомый, забывший о тараканах в своей квартире, кстати, вспомнил: исчезли насекомые вскоре после того, как съехали его пьющие и водящие сомнительных гостей соседи.
"От подобных квартир обычно тараканы распространяются по всему дому, и вывести их очень сложно. Насекомые все равно вернутся по вентиляции или трубам канализации из неблагополучной квартиры", – говорит Федотов.
Впрочем, те, кто работает на рынке еще с 1990-х годов, припомнили, что тогда проблема стояла намного острее. Свое дело сделали современные препараты, которые оказались куда эффективнее старых аналогов.
Больше, чем кажется
Сталкиваются с тараканами и работники системы общепита – кафе и рестораны обращаются за помощью в борьбе с насекомыми регулярно. Нередко терпят бедствие от нашествия прусаков и офисы – в бизнес-центрах часто располагаются столовые, а сами работники организуют небольшие кухни, где остаются хлебные крошки, остатки пищи в мусорном ведре, раскрытая пачка печенья на столе.
Подтвердили такое положение дел и в Научно-исследовательском институте дезинфектологии (НИИД) Роспотребнадзора. Там объяснили, что меньше тараканов стало только в квартирах, а в заведениях общепита, на предприятиях, в больницах их по-прежнему много.
- Дело в том, что в последние годы на смену сплошным обработкам методом опрыскивания пришли новые инсектициды в виде геля или так называемых приманочных станций, – рассказала руководитель лаборатории проблем дезинсекции НИИД Светлана Рославцева. – Это принесло свои плоды, и тараканов в квартирах стало меньше. Однако нужно понимать, что у насекомых вырабатывается устойчивость к средствам борьбы, и то, что раньше казалось панацеей, сегодня нередко дает сбои. Поэтому нужно ждать возвращения тараканов, поскольку яды для них станут не смертельны.
По словам Рославцевой, в Обнинске Калужской области ученые уже обнаружили популяцию тараканов, которые сверхустойчивы практически ко всем видам инсектицидов. То есть насекомые могут спокойно зайти в приманку с ядом и не испытать никаких проблем. Специалисты работают над новыми видами инсектицидов, но и против них со временем у тараканов наверняка выработается иммунитет.
К примеру, многие пожилые люди наверняка помнят такое средство, как ДДТ. В России оно официально не применятся с 1989 года – у тараканов к нему выработалась устойчивость. Недавно ученые решили проверить, сохранилась ли она. "Да, сохранилась. Хотя не применяют это средство уже чуть ли не 30 лет, но генетическая память у насекомых остается", – говорит Рославцева.
Тараканы убежали от мобильников?
Есть масса альтернативных версий причин исхода тараканов из квартир, которые с официальными доводами идут вразрез. В частности, виновником ухода насекомых называют сотовые телефоны, микроволновые печи и другую современную бытовую технику, излучающую самые разные волны. Но сколько-нибудь серьезных научных исследований на эту тему нет, а потому и говорят об этом осторожно. Да и действительно – тараканы за свою многовековую историю пережили столько всего, что вряд ли испугались бы сотового телефона. В крайнем случае быстро приспособились бы к соседству с техникой.
Схожим образом легко поставить под сомнение и версию об уходе тараканов из-за появления генно-модифицированных продуктов и всевозможных искусственных пищевых добавок, которые сегодня есть едва ли не во всей еде – от хлеба до колбасы. Да, состав пищи особенно изменился как раз за последние 20 лет, когда стало заметным и сокращение числа тараканов, но неужели выживающие в самых неблагоприятных условиях насекомые испугались ГМО? Тараканы, напомню, способны выдержать радиоактивное излучение, превышающее смертельный для человека уровень в 15 раз. А новой колбасы, выходит, не выдерживают? Вряд ли.
Иногда они возвращаются
Действительно, актуальность проблемы борьбы с тараканами за последнюю пару десятков лет вдруг как-то сошла на нет. Сразу трое моих знакомых вспомнили, что в свое время перепробовали массу всевозможных препаратов, чтобы отвадить мерзких насекомых от своей квартиры. "Очерчивал мелками плинтусы и решетки вентиляции, покупал пластмассовые домики-ловушки с ядом внутри, устраивал распыления яда-аэрозоля, после чего выгребал умерших тараканов веником из всех углов. От ядовитых запахов задыхалась вся семья, а тараканы спустя какое-то время все равно возвращались", – рассказал мой давний приятель. И удивленно отметил: в последние годы тараканов не стало, хотя для этого он больше ничего не предпринимает.
Складывается ощущение, что насекомые, которых раньше можно было вытравить из жилища только дихлофосом, и то ненадолго, просто исчезли. Некоторых особей все еще можно встретить в некоторых квартирах или частных домах, но это не идет ни в какое сравнение с былыми нашествиями черно-рыжей орды.
Проверяя феномен таинственного исчезновения, я обзвонил фирмы, занимающиеся их травлей в Москве. На то, что они сидят без работы, не похоже: предложения услуг по борьбе с тараканами у всех по-прежнему на первой странице сайта.
- Никуда тараканы не делись и чувствуют себя в городе прекрасно, – рассказал директор Московского санитарного центра Артем Федотов. – И вызовы к нам поступают регулярно, в том числе в квартиры.
В других фирмах подтвердили: чего-чего, а тараканов хватает. Особенно много их в домах, где есть неблагополучные квартиры – захламленные и замусоренные, в которых живут люди, не слишком озабоченные чистотой жилища. Мой знакомый, забывший о тараканах в своей квартире, кстати, вспомнил: исчезли насекомые вскоре после того, как съехали его пьющие и водящие сомнительных гостей соседи.
"От подобных квартир обычно тараканы распространяются по всему дому, и вывести их очень сложно. Насекомые все равно вернутся по вентиляции или трубам канализации из неблагополучной квартиры", – говорит Федотов.
Впрочем, те, кто работает на рынке еще с 1990-х годов, припомнили, что тогда проблема стояла намного острее. Свое дело сделали современные препараты, которые оказались куда эффективнее старых аналогов.
Больше, чем кажется
Сталкиваются с тараканами и работники системы общепита – кафе и рестораны обращаются за помощью в борьбе с насекомыми регулярно. Нередко терпят бедствие от нашествия прусаков и офисы – в бизнес-центрах часто располагаются столовые, а сами работники организуют небольшие кухни, где остаются хлебные крошки, остатки пищи в мусорном ведре, раскрытая пачка печенья на столе.
Подтвердили такое положение дел и в Научно-исследовательском институте дезинфектологии (НИИД) Роспотребнадзора. Там объяснили, что меньше тараканов стало только в квартирах, а в заведениях общепита, на предприятиях, в больницах их по-прежнему много.
- Дело в том, что в последние годы на смену сплошным обработкам методом опрыскивания пришли новые инсектициды в виде геля или так называемых приманочных станций, – рассказала руководитель лаборатории проблем дезинсекции НИИД Светлана Рославцева. – Это принесло свои плоды, и тараканов в квартирах стало меньше. Однако нужно понимать, что у насекомых вырабатывается устойчивость к средствам борьбы, и то, что раньше казалось панацеей, сегодня нередко дает сбои. Поэтому нужно ждать возвращения тараканов, поскольку яды для них станут не смертельны.
По словам Рославцевой, в Обнинске Калужской области ученые уже обнаружили популяцию тараканов, которые сверхустойчивы практически ко всем видам инсектицидов. То есть насекомые могут спокойно зайти в приманку с ядом и не испытать никаких проблем. Специалисты работают над новыми видами инсектицидов, но и против них со временем у тараканов наверняка выработается иммунитет.
К примеру, многие пожилые люди наверняка помнят такое средство, как ДДТ. В России оно официально не применятся с 1989 года – у тараканов к нему выработалась устойчивость. Недавно ученые решили проверить, сохранилась ли она. "Да, сохранилась. Хотя не применяют это средство уже чуть ли не 30 лет, но генетическая память у насекомых остается", – говорит Рославцева.
Тараканы убежали от мобильников?
Есть масса альтернативных версий причин исхода тараканов из квартир, которые с официальными доводами идут вразрез. В частности, виновником ухода насекомых называют сотовые телефоны, микроволновые печи и другую современную бытовую технику, излучающую самые разные волны. Но сколько-нибудь серьезных научных исследований на эту тему нет, а потому и говорят об этом осторожно. Да и действительно – тараканы за свою многовековую историю пережили столько всего, что вряд ли испугались бы сотового телефона. В крайнем случае быстро приспособились бы к соседству с техникой.
Схожим образом легко поставить под сомнение и версию об уходе тараканов из-за появления генно-модифицированных продуктов и всевозможных искусственных пищевых добавок, которые сегодня есть едва ли не во всей еде – от хлеба до колбасы. Да, состав пищи особенно изменился как раз за последние 20 лет, когда стало заметным и сокращение числа тараканов, но неужели выживающие в самых неблагоприятных условиях насекомые испугались ГМО? Тараканы, напомню, способны выдержать радиоактивное излучение, превышающее смертельный для человека уровень в 15 раз. А новой колбасы, выходит, не выдерживают? Вряд ли.
"РГ"
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Температурный режим поменялся. Топят наши квартиры теперь сверхэкономно. А для размножения тараканам нужна температура не ниже 19 градусов. Редкая квартира превышает эти температурные показатели, особенно, в межсезонье, когда ещё или уже не топят. Вот и весь фокус.
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Совпадение. Помню, что их, почти, ничего не брало. От отчаяния или просто ради интереса решил применить способ, описанный в одной книге, когда за три дня один профессор избавил (кстати, методом гомеопатии) немецких фермеров от нашествия диких кроликов. Над ним тоже сначала смеялись, но потом, кто смеялся долго не мог придти в себя, т.к. кролики собрались все в одном месте в конце третьего дня и дружно покинули оккупированные ими территории. В общем, не удалось мне тогда применить этот метод, т.к. тараканы исчезли. Или хватило только подумать? Да нет, скорее совпадение.