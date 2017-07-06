Куда делись тараканы из российских квартир?

...попытке поживиться в его собственной квартире. Притом, что один ...Ружьё после входа в город Российских частей забрали, не много...в них водится всевозможная живность, тараканы, блохи, мыши, крысы. Да..., он знает, что нужно делать, куда нужно бежать, где укрыться,...