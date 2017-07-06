К приходу “Адмирала Эссена”
14:23. 6 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Коротко к приходу в Севастополь к месту постоянной службы нового фрегата "Адмирал Эссен".
Это прямо скажем давно ожидаемое событие, так как анонсированнный в начале десятилетия план по модернизации Черноморского флота и обновлению его корабельного состава, в последние годы активно реализуется.
Просто напомню, как это выглядело в 2010 году, когда Украина блокировала любые попытки модернизации флота, а Севастополь еще считался "украинским" и шел отсчет до дня ухода ЧФ из Севастополя.
Ранее сообщалось, что прибалтийский завод "Янтарь" получил контракт Министерства обороны России на строительство трех фрегатов проекта 11356 для ЧФ России, первый их которых будет готов через два с половиной года. Кроме того, флот должен получить артиллерийские корабли проекта 21632 "Торнадо" и дизель-электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка". Общие расходы на обновление корабельного состава Черноморского флота России оцениваются в сто миллиардов рублей.
https://lenta.ru/news/2010/10/25/flot/ – цинк
И вот прошло 7 лет. Севастополь вернулся домой, возможностей для обновления флота стало больше и часть этой программы оказалась выполнена.
Два фрегата типа 11356 уже в строю и даже приняли участие в боевых действиях в Сирии.
"Адмирал Григорович".
"Адмирал Эссен".
В среднесрочной перспективе к ним добавиться "Адмирал Макаров".
Стоит отметить, что эта серия "Адмиральских" фрегатов посвящена известным адмиралам Российской Империи, которые и в советское время были широко известны и отношение к ним было комплиментарным – особенно к Макарову и Эссену (к Григоровичу это относится в меньшей степени). Эссен был отлично показан у Степанова в "Порт-Артуре" и у Пикуля в "Моонзунде". Символично, что в русско-японской войне Эссен командовал броненосцем "Севастополь".
В отличие от других броненосцев 1-й Тихоокеанской эскадры, Эссен так затопил свой корабль в конце обороны Порт-Артура, что в отличие от других кораблей, его японцы поднять и использовать под японским флагом не смогли.
Из анонсированных 6 лодок, в строю 4 дизельных лодки "Краснодар", "Старый Оскол", "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск".
"Краснодар". Лодка активно отстреливала "Калибры" по Халифату в Сирии.
"Старый Оскол"
"Ростов-на-Дону".
"Новороссийск"
Уже скоро к ним добавятся "Колпино" и "Великий Новгород" (возможно уже в этом году)
Из новинок были еще два новых МРК – "Зеленый Дол" и "Серпухов", которые также принимали участие в боевых действия в Сирии, но их осенью 2016-го перевели на Балтийский Флот. В принципе хорошая замена для обсуждавшихся в 2010 году кораблям проекта 21362. Их конечно будет нехватать. Вместо них в обозримой перспективе в состав ЧФ войдет их систершип "Вышний Волочек". Еще 3 корабля такого типа строятся для ЧФ – "Ингушетия", Грайворон" и ""Орехово-Зуево".
"Вышний Волочек"
1. Еще ожидались БДК типа "Иван" Грен" в кол-ве 2 штук из 6 анонсированных, но потом проект урезалим до двух, а "Иван Грен" скорее всего войдет в состав Северного Флота. Можно отметить, что БДК не хватает – как на ЧФ, так и в целом по флотам. 2 новых БДК "Иван Грен" и "Петр Моргунов" проблему не решат – их нужно больше, что кампания в Сирии отлично показала.
2. Еще одно время ждали УДК типа "Мистраль", под который планировали серьезно модернизировать инфраструктуру на Северной стороне Севастополя, но как известно с "Мистралем" не сложилось. Но сама идея морякам понравилась, так как еще до того, как сделку отменили, они более менее сформулировали, зачем они вообще нужны флоту. Так что теперь вместе "Мистралей", обсуждается проект постройки двух новых УДК типа "Прибой". Но это будет еще не скоро, если вообще будет.
3. Также стоит отметить проект строительства главной базы флота в Новороссийске, которая планировалась на случай ухода ЧФ из Севастополя. К счастью, уходить не пришлось, хотя база в Новороссийске и была серьезно модернизирована и ее активно используют как для базирования подводных лодок и малых кораблей, так и как один из главных хабов "сирийского экспресса", который снабжает сражающуюся Сирию, в чем главную роль играют десантные и вспомогательные силы ЧФ, действующие на пределе своих возможностей.
Текущий корабельный состав ЧФ можно посмотреть вот здесь http://www.kchf.ru/ship/today/today.htm
Разумеется, по сравнению с возможностями КЧФ СССР, текущий уровень очевидно недостаточный. Но по сравнению с тем, что было до 2014 года, заметен очевидный прогресс. Главное, чтобы процесс обновления флота продолжался и далее, так как ЧФ России еще не раз понадобится. Черноморский Флот который уже совсем было похоронили (особенно после раздела флота с Украиной и его последующей медленной деградации), оказался очень даже жив, делом доказав свою необходимость и полезность в ходе "Олимпийской войны", "Крымской весны" и в Сирийской войне. И несмотря на свою нынешнюю относительную слабость, он даже в таком состоянии, оказался способен решать серьезные стратегические задачи, делом доказав, что Черноморский Флот нужен стране, а Севастополь незаменим, как его главная база. Как и на протяжении всей своей богатой истории – судьба Черноморского флота неразрывно связана с Севастополем.
Источник: colonelcassad.livejournal.com