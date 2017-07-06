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Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты (2017)

06:29. 6 июля 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал:

st2

Игорь Стрелков обращается к Алексею Навальному. Если Алексей называет себя русским националистом, пора конкретно обсудить важные темы. Итак, предлагается открытый диспут. Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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2 коммент.»

  • 26 17
    ipat 6 июля 2017 в 7:41 Ссылка Пометить
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    два еврея называют себя русскими националистами.Как недавно говаривал недавно щирый украинский националист беня коломойский,обещайте гоям всё,а когда возьмём власть,начнём их вешать.

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  • 341 289
    sergej 6 июля 2017 в 7:49 Ссылка Пометить
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    Во как …
    Господин Навальный …. где вы ? Да не бойтесь же … это не Усманов , может в этот раз все обойдется ,
    хотя кто знает . Честно говоря интересно посмотреть на эти дебаты …

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