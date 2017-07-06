Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты (2017)
06:29. 6 июля 2017 Просмотров - 80 2 коммент. Опубликовал: SvetUra
Игорь Стрелков обращается к Алексею Навальному. Если Алексей называет себя русским националистом, пора конкретно обсудить важные темы. Итак, предлагается открытый диспут. Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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два еврея называют себя русскими националистами.Как недавно говаривал недавно щирый украинский националист беня коломойский,обещайте гоям всё,а когда возьмём власть,начнём их вешать.
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Во как …
Господин Навальный …. где вы ? Да не бойтесь же … это не Усманов , может в этот раз все обойдется ,
хотя кто знает . Честно говоря интересно посмотреть на эти дебаты …