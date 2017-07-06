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Франция планирует отказаться от бензиновых и дизельных двигателей

18:56. 6 июля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

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Во Франции к 2024 году перестанут продавать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Как сообщил в четверг на пресс-конференции министр экологического перехода Николя Юло, французы объявили о прекращении продаж автомобилей, работающих на бензине и дизеле, к 2024 году.
 
По словам политика, это будет настоящей революцией. Она позволит уберечь окружающую среду от транспортных средств, выделяющих в атмосферу выхлопные газы. 
 
Юло с сожалением констатировал, что «не так много компаний, которые производят так называемые зеленые автомобили, оснащенные электрическим двигателем». Кроме того, он отметил, что в данный момент во Франции используется всего 85 тыс. «зеленых» транспортных средств.
 
http://iz.ru/node/615846
Метки: авто, невероятное в мире
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