Финские школы отменят все предметы

Из этой же серии, только в другой сфере и статья, предлагаемая вашему вниманию. Канадское СМИ рассказывает, что в школах Финляндии …отменят все уроки. А что останется? Читайте сами…

Не секрет, что современная образовательная система отчаянно нуждается в изменениях. Выпускники школ не справляются с повседневными обязанностями, которые являются неотъемлемой частью взрослой жизни. Образовательная система должна заботиться о том, чтобы «образовывать» — помогать человеку и обществу в целом становиться лучше. На деле же нас учат лишь тому, что думать, а не как, и в результате подстраиваться под общество, сливаться с ним. Многие из выпускников так вписались в современную систему, что даже не осознают, насколько она несостоятельна, а некоторые находятся под влиянием пропаганды и дезинформации.

К счастью, так обстоят дела не во всех странах, и некоторые из них даже пытаются изменить привычный подход к обучению. В Финляндии, которая уже давно является одним из мировых лидеров в сфере образования, в настоящий момент идет масштабное реформирование образовательной системы. Здесь будет введен принцип тематического обучения, который позволит учащимся отойти от обычных школьных предметов и заменить их целостным, междисциплинарным подходом.



В чем состоит тематическое обучение

Тематическое обучение представляет собой подход, принципиально отличающийся от привычного деления на предметы, такие как математика или естествознание. Вместо этого ученики берут одно конкретное явление или понятие и рассматривают его через призму различных областей знаний, к которым оно имеет отношение — географию, историю или экономику.

Вот что говорится о тематическом обучении на сайте, посвященному этому методу: «В тематическом обучении природная детская любознательность помогает познавать мир всесторонне и объективно. В основу этого метода положено изучение не традиционных школьных предметов, а многогранных явлений окружающей действительности в их целостности и в реальном контексте, при этом освоение связанных с ними знаний и навыков происходит благодаря одновременному применению различных областей знаний. Темами для обучения выступают такие комплексные понятия, как человек, Евросоюз, СМИ, технологии, вода, энергия. Метод позволяет ученикам осваивать необходимые в XXI веке навыки: критическое мышление, творческий подход, применение новаторских идей, работу в команде, а также общение и передачу информации».

Так что учащиеся будут изучать уже не отдельные предметы, скажем физику, а целый ряд предметов, относящихся к одной тематике, применяя междисциплинарный подход. К примеру, в рамках темы «Евросоюз» ученики осваивают языки, экономику, историю и географию, а на следующей неделе, рассматривая климатические изменения, изучают естествознание, экологию, экономику и политику.

Отношения между учителем и учеником в значительной степени изменятся, поскольку часть учебных курсов будет осваиваться в классе, а часть — онлайн. Новый характер приобретет и диалог между учениками и учителем: детей будут поощрять к тому, чтобы они более открыто выражали свое мнение и делились информацией. На смену иерархии придет совместная работа, оставляя позади привычные представления об учителе, наставляющем ученика.

Кроме того, в планировании занятий и оценке знаний будут принимать участие не только педагоги: сами ученики начнут играть здесь активную роль, и это радует. Можно надеяться, что новый подход заинтересует детей гораздо больше, а также позволит найти альтернативу традиционным письменным экзаменам.

Внедрение нового подхода

Финское образование считается одним из лучших в мире: показатели языковой и математической грамотности здесь невероятно высоки. Один из ведущих мировых экспертов в области реформирования школ и системы образования, профессор Гарвардского университета Паси Салберг (Pasi Sahlberg) написал множество статей о финской образовательной системе. Он приложил немало усилий, чтобы поделиться финским опытом образовательных реформ с остальным миром, и это было сделано не зря.

Финляндия далеко не всегда могла похвастаться хорошими показателями в образовании, однако в этой сфере были проведены масштабные изменения и преподаватели здесь очень ценятся. Финны не используют для оценки образовательной системы статистические показатели грамотности. Они больше сосредоточены на том, какие знания понадобятся ученикам в жизни, чем на результатах экзаменов и рейтингов.

Финская образовательная система также отличается децентрализованностью: учителя здесь могут менять планы занятий и адаптировать программу под местные нужды и предпочтения.

Финский подход к образованию уже можно считать новаторским, и, возможно, поэтому многие учителя приветствуют переход к новому стилю преподавания. Фактически 70% учителей в Хельсинки так или иначе вовлечены в процесс перехода к новой системе тематического обучения.

Некоторые из учителей уже начали применять тематическое обучение на практике, и это неудивительно. Наверняка работа будет приносить преподавателям большее удовлетворение, если они смогут установить тесную связь с учениками и учить их тому, что детям действительно интересно.

Вводить новую систему планируется постепенно, так что полностью на тематическое обучение школы перейдут только к 2020 году. Первое крупное изменение произошло в августе 2016 года в рамках финской Национальной образовательной программы (НОП). НОП — это регламентирующий документ, определяющий общие цели образовательной системы и описывающий техники преподавания, стили обучения, рекомендации, порядок оценки успеваемости, вспомогательные средства и так далее.

Теперь НОП включает и тематическое обучение, поощряя междисциплинарный подход в преподавании. К тому же методика не является для финнов совершенно новой: многие учителя уже довольно долго применяют комплексное обучение на практике.

В течение нового учебного года государственные школы, где учатся дети от 7 до 16 лет, должны будут ввести занятия по тематической методике на определенное время, продолжительность которого школы будут определять сами, хотя бы один раз. Многие школы уже ввели два или больше таких периода, каждый из которых длится несколько недель.



Важность методики

У многих детей отношения в семье далеки от идеальных, так что учатся они чему-то либо сами, либо вне дома. Именно поэтому утверждение о том, что не нужно изучать практические предметы в школе, в корне неверно. Система обучения должна охватывать все многообразие знаний и навыков, которые мы хотим привить детям — основе нашего будущего. Так почему же мы пичкаем их пропагандой и учим, что есть только один способ думать, чувствовать, определять уровень интеллекта?

Единого подхода к определению уровня интеллекта быть не может, поскольку все мы по-своему уникальны. В этом и состоит прелесть дуализма: наша сила в наших различиях, и нам не стоит подавлять их, чтобы подстроиться под общество. Государственная система образования должна строиться на признании этих различий, преподаватели должны учить детей так, как им подсказывает сердце — каждый по-своему, уникально!

Вот почему децентрализация и тематическое обучение могут дать такие хорошие плоды. Они создают подходящую атмосферу для совместной работы и позволяют учителям и ученикам наладить связь, которая была бы невозможна при четком иерархическом делении. Возможно, с этим новым подходом учителя осознают, что и они могут узнать от своих учеников много нового.