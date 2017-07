Целесообразность восстановления экономических спецслужб России, СНГ

«Бисмарк, Биконсфилд, Гамбетта и им подобные в плане влияния

представляют собой только МИРАЖ, настоящий их хозяин – это еврей Ротшильд.

Стоит ему произнести одно только слово, и Бисмарк будет низвергнут».

Ф.М. Достоевский, 1880 г. Генерал Русского флота, князь А.И. Череп-Спиридович (Рюрекович), 1926 г.



«…Они (австрийская, немецкая, французская, английская экономические школы) в своих «ТЕОРИЯХ» ОДНИНЕИЗВЕСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДРУГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

В.К. Дмитриев, основоположник экономики XX и XXI века, 1895 г.



«Наши лидеры, в т.ч. экономисты, юристы, «революционеры» – это ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, которых мы производим в таком ИЗОБИЛИИ… Им хоть писай в глаза — им все божья роса»

Основатель сионизма, Теодор Герцль, 1897 г.



«…Наша промышленная держава контролируется кредитной системой, и наша кредитная система сосредоточена в частных руках…МЫ БОЛЬШЕ НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОЙ ВОЛИ, НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЗБРАННОЕ БОЛЬШИНСТВОМ, но ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ВЛАСТЬЮ небольшой кучки людей…»

Woodrow Wilson, Президент США, (The Federal Reserve Act, или The Act of December 23, 1913)



«…Нашлепали экономистов и юристов, завтра нашлепаем АССЕНИЗАТОРОВ, а кто работать, страной управлять будет…»

В. Путин (Совет Федерации 2007 г.)



«…У России, как известно, есть две беды — дураки и дороги. В последнее время к ним прибавилась третья — либеральные ДУРАКИ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ ДОРОГИ…»

Акад. Н. Федоренко, акад. Д. Львов, 1995 г.



«Унылая картина… Экономистам стало особенно ясно, насколько ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО отстала их ПРОФЕССИЯ»

Главный редактор Business Week, 1982 г.



«Западное экономическое ОБРАЗОВАНИЕ, это КОНВЕЙЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДУРАКОВ»

В. Леонтьев, Американская ассоциация экономистов, 1972-1981 гг.

«Умеет воевать тот, кто побеждает без сражения. Умеет воевать тот, кто захватывает крепости без осады. Умеет воевать тот, кто сокрушает государство без армии»



В изложении иезуитов Ватикана «Древнекитайский» полководец Сунь-Цзы, а реально Полководец, философ войны Руси-Орды, Тартарии



Русский космизм, русская финансовая система, русская система межотраслевого моделирования, балансы (технология мягкой силы) – эффективные латентные инструменты военных, спецслужб, революций, военных операций, подавления экономики вероятного противника.



Мы по Достоевскому не должны заниматься политикой миражей, а должны определять здравую экономику, которая и создаст реальную политику Мира. Пора создавать новую парадигму Управления Государством, Обороной, Энергетикой — Технологию «мягкой силы».



А. Нечволодов, А. Череп-Спиридович, П. Дурново, В. Мошков, Л. Чижевский (К. Циолковский, А. Чижевский), В. Дмитриев,В. Вернадский, 1906 г.



Executive Order – Coordinating Efforts to Prepare the Nation for Space Weather Events (Координирующие усилия для подготовки нации к вызовам космической погоды. См. русскую версию, Прогноз солнечной активности до 2070 г., Исследования за период 1700-2099 гг., Открытое письмо РАН и NASA, Центр подготовки кукловодов марионеточных правительств Запада, США)

The White House, Barack Obama, October 13, 2016



«Для того, чтобы эффективно управлять экономикой, необходимо уметь прогнозировать кризисы. Для того, чтобы уметь прогнозировать кризисы, необходимо научиться их планировать и организовывать».

А. Нечволодов, А. Череп-Спиридович, П. Дурново, В. Мошков, В. Дмитриев 1906 г., С.Е. Дорошко, Г.П. Самарина 1993 г.

1.1 История экономической спецслужбы Царской России, СССР (1906-1980 гг.)

В период 1906-1907 гг. у Николая II прошёл ряд совещаний с генералами Генерального Штаба Русской Армии (ГШ РА) и ведущими русскими экономистами. Руководителями разведки ГШ РА генералом А. Нечволодовым, адмиралом князем А. Череп-Спиридовичем-Рюрикович, генералами П. Дурново, В. Мошковым, Л. Чижевским-старшим, чиновником по особым поручениям В. Дмитриевым Николаю II была предоставлена совершенно секретная информация.

В разведывательно-экономической аналитике была дана полная информация об основных государственных преступниках на всех иерархических уровнях управления России. Николаю II был предоставлен список основных агентов влияния Ватикана в России. Кроме этого Николая II ознакомили с разведывательным, экономическим досье на ведущих банкиров-кукловодов марионеточных правительств Европы, США, Китая, Японии и других стран Мира.

Отметим основные темы совещаний значимые для материала о целесообразности восстановления экономических спецслужб России, СНГ.

Темы совещаний у Николая II были следующие:

1. «О необходимости проведения согласно списку, разведывательно-экономической информации арестов, судов, казней государственных преступников (пятой колонны) на всех уровнях иерархий от купцов, банкиров, промышленников до премьер-министра России, в т.ч. и ряда приближенных, советников Николая II».



2. «О предотвращении I Мировой Войны, «революций»/развала Германской, Австро-Венгерской, Османской, Русской, Китайской империй и готовящихся государственных переворотов («революций») во многих странах Мира».



3. «О начале работ в недрах ГШ РА по пятилетним планам социально-экономического и военного развития Русской империи в рамках разработанных методик, технологий, моделей русского космизма-циклизма, русской трудовой экономической школы, русской финансово-денежной системы, русской геоэкономики, русской геополитики, в т.ч. по атомной бомбе, атомной/альтернативной энергетике. Главное по новой парадигме в Управлении Государством, Обороной, Энергетикой».

На совещаниях у царя Русские генералы, в частности, требовали от Николая II:

1) Ареста, суда и казни премьер-министра графа Витте (см. Дэвид Дюк вторая часть. О первом Беловежском Перевороте), как государственного преступника, т.к. он является марионеткой Ватикана ибанкиров-кукловодов, марионеточных правительств Европы, США, Китая, Японии и других стран Мира.



2) Разгона Государственной Думы, ареста и казни многих депутатов, ряда священнослужителей Русской церкви, Святейшего синода, как государственных преступников, т.к. они также являются марионетками Ватикана и банкиров-кукловодов марионеточных правительств Европы, США, Китая, Японии и других стран Мира.



3) Ареста, суда и казни множества банкиров, купцов, промышленников России, как государственных преступников, т.к. они также являются марионетками Ватикана и банкиров-кукловодов марионеточных правительств Европы, США, Китая, Японии и других стран Мира.

Хорошо известно, что эти документально подтвержденные требования Русских генералов Николаем II были выполнены лишь частично. В частности, граф Витте не был арестован и повешен как государственный преступник, а был лишь отстранен от должности премьер-министра России и отправлен в почетную отставку.

По приказу Николая II (1906 г.) работы по русскому космизму-циклизму, межотраслевому балансу (МОБ), системе национальных счетов (СНС), русской финансовой системе (РФС), русской геоэкономики, геополитики (РГГ), знаменитым советским пятилетним планам, проектам по атомной/альтернативнойэнергетике (В. Вернадский, видео) были начаты в 1906-1907 гг. в недрах Генерального Штаба Русской Армии руководителями разведки, аналитических служб генералами: А. Нечволодовым (основатель РФС), князем А. Череп-Спиридовичем-Рюрикович, П. Дурново (основатели РГГ), В.Мошковым (Русский Нострадамус), Л. Чижевским-старшим (русский космизм), чиновником по особым поручениям В. Дмитриевым (основатель МОБ, СНС ООН), проф. В. Вернадским (по атомной/альтернативнойэнергетике).

В период 1920-1924 гг. коллектив А. Нечволодова перешел на сторону И. Сталина. Было сформировано два спецподразделения: собственно личная разведка И. Сталина и экономическая спецслужба И. Сталина. А.Нечволодов по договоренности с кукловодами Запада и под прикрытием «философского парохода» внедрял в западные государственные экономические центры, статистические агентства своих людей – русских экономистов: П. Сорокина (руководитель), В. Леонтьева, С. Кузнеца и многих других.

Одна из глобальных целей, поставленная перед русскими экономистами «эмигрантами», была следующая: – внедрение методик, технологий русского МОБ во все государства мира. Несмотря на глупое противодействие западных политиков и экономистов, в т.ч. американских, но при поддержке западных, американских генералов, разведчиков (Air Force, National Security Resources Board) к 1960-1968 г. цель А. Нечволодова, И. Сталина по внедрению МОБ во все государства-члены ООН В. Леонтьевым была успешно реализована в рамках русской методологии СНС ООН.

С 1960-1968 г. идея русских разведчиков, экономистов (1906-1907 гг.) по глобальному анализу, планированию, контролю мировых социально-экономических, экологических, космо-ноосферных процессов в интересах России (СССР) стала реальной.



Мечта Николая II, генерала, разведчика, экономиста А. Нечволодова, И. Сталина сбылась.

Практически была внедрена одна из ТЕХНОЛОГИЙ «МЯГКОЙ СИЛЫ» по управлению мировыми космо-ноосферными процессами.



Теперь можно было подробно «видеть» из кремлевского кабинета всепредприятия, отрасли, рынки, регионы, государства Мира, их видимые, латентные взаимосвязи на всех 7-11 иерархических уровнях управления.



(См. plan 01 Мировые Кризисы, Планирование в СССР, Kim 01 О Кризисах 1998, 2014 КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ, 01 proekt МОБ История. Общий алгоритм моделирования эффективной экономической системы, основанный на следующих методиках, моделях, алгоритмах…: Общая постановка задачи при исследовании сложных экономических систем.



Данная методология дана без учета концепции: «Космо-ноосферное межотраслевое межгосударственное моделирование. Деловые игры «Кризис или Развитие» и ее упрощенной версии в интерпретации и ее поверхностном понимании госдепом США: 13 октября 2016 г. Президент США Барак Обама подписал исполнительное распоряжение для Госдепа США, силовых ведомств, спецслужб, всех государственных и частных предприятий: «Координация усилий нации по контролю космической погоды (Солнца, Космоса)»: The White House. EXECUTIVE ORDER. COORDINATING EFFORTS TO PREPARE THE NATION FOR SPACE WEATHER EVENTS)

Следует вспомнить, что предвоенный Сталинский проект мобилизационного МОБ позволил с 22 июня 1941 г. за 4 месяца переместить тысячи предприятий, десятки миллионов людей за Урал и через 4-6 месяца наладить выпуск продукции для нужд фронта и государства.

Интересно, что И. Сталин настоятельно рекомендовал Черчиллю и Рузвельту, чтобы Ленд-лизом, бомбежками Германии руководили не генералы, а генералы-экономисты как это ТРЕБОВАЛИ русские генералы-экономисты в рамках МОБ, как для стран антигитлеровской коалиции (ленд-лиз), так и для стран гитлеровской коалиции (бомбежки, спецоперации, военные операции). Кстати, потрясающие успехи И.Сталина по восстановлению социально-экономической инфраструктуры СЭВ, взрывной рост науки и экономики СССР по отношению к странам Западной Европы, США стал возможен также благодаря Сталинскому проекту мобилизационного МОБ.

Следует отметить интересный факт…

***