Целесообразность восстановления экономических спецслужб России, СНГ (2)

После смерти/убийства И. Сталина по традиции лишь единицы среди секретарей ЦК знали о проводимых экономической спецсужбы работах, исследований и то лишь поверхностно. ФИО, биографии сотрудников экономической спецслужбы были абсолютно секретны, выезд за границу для сотрудников и их семей был запрещен . Причина очевидна – если вы владеете технологиями: прогноза, организации мировых кризисов, то в целевом государственном финансировании вы просто не нуждаетесь. Понятно, что цель прогноза мировых кризисов – это сбор богатого урожая на мировых рынках для СССР и наших союзников.

…Следует отметить интересный факт. По требованию А. Нечволодова, И. Сталина – для того чтобы исключить утечки информации – Секретари ЦК, аппарат ЦК, НКВД (КГБ), ГРУ и прочие идеологические, силовые, академические структуры даже на пушечный выстрел никогда не допускались к работам экономической спецслужбы.

Ведь объем финансирования или сколько нужно добыть денежных знаков в золоте, в иностранной валюте для Родины определяет коллектив экономической спецслужбы, а не западные либеральные или отечественные коммунистические деревенские дурачки от «экономики» и их руководители (кукловоды стран запада, США: марионеток президентов и клоунов премьеров — достаточно вспомнить: «Бисмарк, Биконсфилд, Гамбетта и им подобные в плане влияния представляют собой только МИРАЖ, настоящий их хозяин – это еврей Ротшильд. Стоит ему произнести одно только слово, и Бисмарк будет низвергнут». Ф.М.Достоевский, 1880 г.).

Успешные работы по прогнозам мировых финансовых, экономических кризисов, переворотов, «революций», военных конфликтов, планированию военных операций, в т.ч. в период ВОВ, велись с 1927г.

С 1944г. экономическая спецслужба по команде И. Сталина приступила к работам по организации мировых финансовых, экономических кризисов, переворотов, «революций», военных конфликтов, в т.ч. по захвату основных центров управления наших противников, таких как Ватикан.

Проект «Красный Папа» был осуществлен на 100% в 1978 г., но был сорван после убийства/ликвидации всех руководителей проекта: М. Келдыш (24 июня 1978 г.), митрополит Никодим (5 сентября 1978 г.), Иоанн Павел I (28 сентября 1978 г.) и многих других профессионалов. После ликвидации М. Келдыша последовали марксистско-ленинские, точнее троцкистско-сионистские, зачистки в АН СССР, экономической науке, культуре, СМИ и в известных силовых организациях.

С этого времени кукловоды марионеточных правительств запада, США приступили к активной фазе организации государственного переворота в СССР руками пятой колонный, внедренной в центральный аппарат ЦК, КГБ, ГРУ, МО… Схема расчленения России (СССР) была предложена лордом Парвельстоном еще в 1854 г., а ликвидация РПЦ планировалась по программе Ватикана этого же периода.

1.2 Состояние экономической спецслужбы СССР, России (1980-2016 гг.)

К работам в АН СССР по управлению сложными экономическими системами наш коллектив был привлечен через акад. М.Келдыша, митрополита Никодима, акад. Н.Федоренко.

Понятно, что коллектив был обречен заняться развитием систем устойчивых прогнозов и организации мировых финансовых, экономических кризисов, переворотов, «революций», военных конфликтов и др.

Эти исследования по традиции коллективом проводились исключительно на основе русского космизма, циклизма (генерал Н. Пржевальский, генерал В. Мошков, генерал Л. Чижевский, Н. Федоров,К. Циолковский, А. Чижевский, В. Вернадский…), русского МОБ (В. Дмитриев), русской финансовой системы (руководитель разведки ГШ РА генерал А.Нечволодов), русской геоэкономики, геополитики(адмирал А. Череп-Спиридович, генерал П. Дурново) с активным использованием технологий:психотроники, психоэкологии, НЛП (И.Смирнов, сын генерала В. Абакумова).

Вероятно, многим было известно про западное либеральное, марксистское экономическое убожество и как в закрытых конторах АН СССР откровенно высмеивали зарубежных, отечественных либералов и мордехаев от «экономики», которые по В. Дмитриеву, А. Нечволодову, А. Череп-Спиридовичу: в своих «теориях» одни неизвестные определяют другими неизвестными.

Ввиду закрытости работ, начиная с 1983-1985 гг., круг общения коллектива был жестко очерчен, и коллектив практически был лишен возможности общаться даже со своими Учителями, в т.ч. с акад. Федоренко. Наш коллектив не был информирован, чем параллельно занимаются другие команды, сколько их, кто их возглавляет.



Следует согласиться с тем, что это отличная форма безопасности и эффективная система формирования новых устойчивых методик прогнозирования, организациикризисов, военных конфликтов, революций/переворотов и т.д. Понятно, что институты АН СССР, республиканские АН, отраслевые НИИ для нас были банальным прикрытием.

Это не сложно, если в совершенстве владеешь компьютерами, операционными системами Unix, знаешь математику, сам разрабатываешь, пишешь программные комплексы не хуже чем Matlab, Simulink, StatSoft вместе взятые и главное обогащен знаниями русских/советских экономических школ наших Гениальных Учителей.

В настоящее время коллектив продолжает заниматься научными исследованиями по предприятиям, отраслям, рынкам 40 стран, производящим 80-85% мирового ВВП: США, Канада, Европа (30 стран), Китай, ШОС, СНГ, Индия, Япония, Бразилия, Аргентина,Австралия, Швейцария…, а также World Input-Output Tables, National Input-Output Tables, National Supply and Use Tables по 40 странам (27 стран ЕС и 13 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Тайвань, Турция и США) в рамках международных стандартов: СНС ООН (Historic Versions of the System of National Accounts), ISIC ООН (русский текст, английский текст, html редакция ISIC, rev. 4), ОКВЭД.

Ежедневно, ежегодно обрабатываем, моделируем минимум 1-100 млрд. функционалов. Только по США глубина динамического анализа около 50-70 лет. Эти исследования проводятся, используются и для прогнозов, расчетов мировых финансовых, экономических кризисов, военных конфликтов, переворотов и др.

Краткое описание среднего объема монографии, нейронного динамического моделирования, рисков, коридоров управления, эффективности и прочего дано на примере предприятий металлургического комплекса по традиционным и плазменным технологиям США, РФ см. в видео «01 proekt МОБ История. Общий алгоритм моделирования эффективной экономической системы».

В целом средний ежегодный объем наших исследований составляет 50 печатных монографий, это около 50 тыс. страниц.



Ежегодно можем готовить 15 докторов (управленцев высшего звена) и 50 кандидатов (управленцев высшего/среднего звена) в год на основе разработанного программного обеспечения и технологий деловых игр, дистанционного обучения.



На подготовку без отрыва от производства 1 доктора/управленца тратим 2 года, на кандидата/управленца 1 год – печем их как пироги. Аналогичная картина и по всем нашим исследованиям – ограничений нет ни по: объему, масштабам, направлениям научных работ по любым предприятиям, рынкам/отраслям, регионам 40 стран, производящим 80-85% мирового ВВП.

К сведению, наш курс лекций по прогнозу, организации мировых финансовых, экономических кризисов, «революций», военных конфликтов читается в элитном ВУЗе США – https://searchworks.stanford.edu/view/91 98590.



Профессионалы, наверное, знают, что в этом ВУЗе готовят кукловодов для марионеточных правительств Запада, в т.ч. и для США. Нам и нашим коллегам-противникам из Стэнфорда забавно наблюдать, как по команде своих кукловодов современная западная, отечественная либерально-марионеточная «элита» банальные государственные перевороты переименовала в «терроризм» и/или цветные «революции»

1.3 Предложение по восстановлению экономических спецслужб России, СНГ

Из материала, изложенного выше, следует, что экономистов-профессионалов в России почти не осталось, а на Западе их никогда и не было. Поэтому есть мнение: не дожидаясь очередного мирового кризиса (2019-2021гг.), переворотов и попыток раздела/расчленения России (2023-2025гг.) восстановить экономические спецслужбы Таджикистана, России, СНГ и приступить к программе: «По подготовке управленцев, экономистов, способных прогнозировать, организовывать мировые кризисы, перевороты, военные конфликты, эффективно управлять ноосферной экономикой на всех уровнях иерархии от предприятий до правительств, администрации президентов Таджикистана, России, СНГ, силовых ведомств, спецслужб».

Данный спецкурс подготовки, в т.ч. лично и для президентов России, СНГ, будет расширен исследованиями по космо-ноосферной экономике (космос, солнце, по биосфере: климат, вулканическая деятельность, неурожайность, пандемии и др.).

Пора не забалтывать, а зарабатывать на мировых кризисах, биосферных потрясениях в пользу Родины и наших союзников, как это делали наши Учителя, в т.ч. и на очередных 2019, 2023, 2026-2029, 2034, 2040, 2046, 2052, 2057, 2062, 2065, 2071 гг.

И главное, останавливать/блокировать государственные перевороты, «революции», «терроризм», военные конфликты, организуемые кукловодами марионеточных правительств Запада, в т.ч. и для СШАвот уже более 400 лет.

NB. Хотим поблагодарить наших американских коллег, научную общественность, Президента США Барака Обаму за признание научных заслуг: А.Чижевского, К.Циолковского, В.Вернадского (видео), инженер-адмирала А.Берга (видео, видео), …, А.Китова (видео), В.Глушкова…., И.Филимоненко(видео), В.Челомея (видео), А.Савина (видео), (Советские учёные против иллюминатов)…



13 октября 2016 г. Президент США Барак Обама подписал исполнительное распоряжение для Госдепа США, силовых ведомств, спецслужб, всех государственных и частных предприятий: «Координация усилий нации по контролю космической погоды (Солнца, Космоса)» (The White House. EXECUTIVE ORDER. COORDINATING EFFORTS TO PREPARE THE NATION FOR SPACE WEATHER EVENTS). см. Йеллоустоун – точка невозврата пройдена. Учёные бегут из США.







По поручению авторского коллектива фонд «Ноосфера» Дорошко Сергей Евгеньевич.