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А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ, вместе с их системой обогащения и потребления? Часть третья

08:45. 6 июля 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

...обычный мир обычного безумия, в который приглашают обычные либералы во главе с обычными "звёздами" глянцевых журналов во главе с обычными топ-менеджерами финансовых журналов на примерах обычных снимков обычных покупателей обычных американских пупермаркетов, обычных "праздников" обычного английского города, обычной "высокой" и не очень европейской моды...

обычно итоги таких действий описываются словами, начинающимися на

ДЕ

дезинформация, деградация, дегенерация, деидеологизация, дебилизация, дегуманизация,  депопуляция,  демократия,  демонизация и прочая деструкция...

 

 

А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ?

 

А на х.., ой, зачем мне эта демократия, от слова ВООБЩЕ? часть вторая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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День Леди (?) в Эйнтри (Ladies Day At Aintree)

Вот такие мероприятия происходят в свободной, просвещенной и демократической Европе. В британском Ливерпуле, точнее, в Эйнтри, что является пригородом  Ливерпуля.

Я, когда впервые увидел фотографии с данного Дня Леди (Ladies Day At Aintree), — не поверил. Это реальный гротеск. Тем не менее, все известные британские издания пишут об этом празднике и с удовольствием размещают фотографии своих прекрасных леди.

 

 

 

 

 

Источник

 

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Источник - фото из Интернета

 

 

 

У нас разные ценности...

 

Так на х.., ой, зачем мне эта демократия, деградация, дегенерация, деидеологизация, дебилизация, дегуманизация, депопуляция, демонизация и прочая деструкция от слова ВООБЩЕ, вместе с их системой обогащения и потребления? 

 
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