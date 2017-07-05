Волшебная жизнь человека в объятьях природы. Идущие путём Сердца

Фильм рассказывает о прекрасной семье из Норвегии, которая построила дом-купол на берегу океана и счастливо живет в нем, руководствуясь принципами пермакультуры, круглогодично выращивая себе там продукты для пропитания и очищая с помощью растений воду, которую они используют для своей жизнедеятельности. Живой пример как может жить семья в гармонии с собой и природой!