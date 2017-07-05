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Волшебная жизнь человека в объятьях природы. Идущие путём Сердца

14:41. 5 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Фильм рассказывает о прекрасной семье из Норвегии, которая построила дом-купол на берегу океана и счастливо живет в нем, руководствуясь принципами пермакультуры, круглогодично выращивая себе там продукты для пропитания и очищая с помощью растений воду, которую они используют для своей жизнедеятельности. Живой пример как может жить семья в гармонии с собой и природой! 

Источник: www.kramola.info

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