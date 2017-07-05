В любой ситуации надо оставаться человеком и говорить другим людям только правду!

Это единственный верный способ противостоять сегодняшнему разгулу дьяволизма. К сожалению, слово "разгул" даже не совсем уместно. Сейчас идёт самая настоящая психическая атака на мозги россиян. А вообще это самая настоящая психическая война! И мой совет всем, приведенный прямо в названии этой статьи, должен быть сейчас более чем кстати. Нельзя бороться с этим страшным злом, применяя оружие и методы секты библейских дьяволопоклонников.

В этой статье я не буду ничего рассказывать про пропаганду педерастии в России и мире и про повсеместный разгул так называемых "гомосексуалистов", хотя это тоже один из мощных факторов этой психической войны "дьявольского семени" против человечества.

Здесь я хочу указать на то, как мощно, буквально единым фронтом "дети дьявола" выступают в своём стремлении свернуть мозги всем, у кого очень слабо развито мышление и слабая логика в рассуждениях.

Эта новая психическая атака рассчитана, прежде всего, на таких слабомыслящих людей. Все остальные, слушая эту буквально дьявольскую логику просто крутят пальцем у виска и думают, что все эти "лекторы-пропагандисты" — просто шизики. А они, на самом деле, не шизики, они очень даже умные на зло люди, и у них главная цель сейчас — проверить, сколь много в нашем обществе людей внушаемых, и скольких можно будет ввести с помощью таких психических атак в состояние шизофрении в час Х!

Итак, смотрите и слушайте сами! Это уже удалённая из Интернета информация по Бояршинову Борису Сергеевичу, сохранившаяся в архиве Яндекса:

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Сегодня профессор физико-математических наук Бояршинов Борис Сергеевич объясняет студентам, что учёные прежде нагло врали людям, и он в том числе, говоря о том, что Земля имеет форму шара. По его мнению, правда состоит в том, что Земля плоская!

Очевидное-невероятное?!

XXI век на дворе, каждый моряк или космонавт знает, что Земля имеет сферическую форму, а этот учёный пытается убедить всех в том, что Земля плоская, как это делали в средние века католики в Священной Римской империи, будучи противниками гелиоцентрической системы?!

Если бы только один Бояршинов это утверждал! В этом случае можно было бы сказать, что человек сошёл с ума на старости лет! Что у него ум за разум зашёл!

Однако, это же самое сегодня утверждают десятки других "агентов влияния", находящихся в поле нашего зрения и активно использующие средства массовой информации!

Посмотрите на следующего представителя секты "дети дьявола" — Андрея Тюняева, российского писателя и журналиста, главного редактора общественно-политической газеты «Президент», основателя некоммерческой организации «Академия фундаментальных наук „Организмика“».

Послушайте что он говорит о форме Земли! Андрей Тюняев объясняет, что на самом деле она не плоская, а имеет форму блюдца с загнутыми вверх краями, а кажется она людям плоская из-за явления рефракции в атмосфере Земли. Это реальная форма Земли по Тюняеву!

Андрей Тюняев автор многочисленных книг для взрослых и для детей. После такого "научного заявления" про Землю в виде плоского блюдца, все его книги можно обходить стороной, как пропитанные ядом лжи.

Тюняев А. А., Книга Ра: происхождение букв, цифр и символов. — М.: Белые Альвы. — 2014.

Тюняев А. А., Русский Китай: экспорт цивилизации. — М.: Белые Альвы. 2014.

Тюняев А. А., Дикусар В. В., Вакуум: концепция, строение, свойства // Отв. ред. чл.-корр. РАН Ю. А. Флёров. — М.: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН. — 2013.

Тюняев А. А., Москва — чертоги Мокоши. — М.: Белые Альвы. — 2011.

Тюняев А. А., Древнейшая Русь. Сварог и сварожьи внуки. — М.: Белые Альвы. 2010.

Клёсов А. А. и Тюняев А. А., Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии). — М.: Белые Альвы. 2010.

Праязык: Опыт реконструкции. (Колл. авт.). — М.: Белые Альвы. Т. 1. 2009.

Тюняев А. А. Периодическая система элементарных частиц // Организмика — фундаментальная основа всех наук. Том III, Физика / Под ред. д. ф.-м. н., профессора О. А. Хачатуряна. — М.: Спутник+, 2009.

Тюняев А. А. Синдром гомеологическо-хромосомного иммунодефицита // Организмика — фундаментальная основа всех наук. Том III, Медицина / Под ред. д. б. н., профессора О. Д. Дорониной. — М.: Спутник+, 2009.

Тюняев А. А. История возникновения мировой цивилизации (системный анализ). — М.: 2006—2009.

Эволюционная экономика: инновации, инвестиции, институты, интеллектуальный капитал: Коллективная монография". Под научной редакцией Н. А. Шайденко и М. П. Переверзева. — Тула: Изд-во Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, 2008. — 460 С, раздел 1, п. 1.5., с. 104—113.

Тюняев А. А. Языки мира (учебное пособие). — М.: Ин, 2007—2008.

Тюняев А. А. Организмика — фундаментальная основа всех наук. Том I. — М.: Ин, 2004, 368 с.

Тюняев А. А. Организмика — новая фундаментальная наука. Начала. — М.: Ин, 2003, 80 с.

Художественная литература[править | править вики-текст]

Тюняев А. А. Битва за Мировой Престол (Евангелие от Ярилы). Роман. — М.: Белые альвы, 2014. — С. 575: ил. ISBN 978-5-91464-104.

Тюняев А. А. Сказки из библиотеки Ивана Грозного. — М.: Белые альвы, 2015. — С. 288: ил. ISBN 978-5-91464-124-9.

Он же автор книг для детей:

«Столицы мира», 2007, 978-5-98034-100-8;

«От письма до Интернета», 2007, 5-98034-075-0;

«Красная шапочка», 2007, 5-98034-093-9;

«Азбука, счёт, цвета, ноты», 2006, 5-98034-098-X;

«Домашняя азбука», 2006, 5-98034-089-0;

«Автомобильная азбука», 2006, 5-98034-096-3;

«Цветочная полянка», 2006, 5-98034-071-8;

«Антарктический счёт», 2006, 5-98034-085-8;

«Азбука зверей и птиц», 2005, 5-9640-0262-5; 5-9640-0223-4; 2004, 5-96400069-X;

«Весёлая геометрия», 2005, 5-98034-046-7;

«Всё о воде», 2005, 5-98034-067-Х;

«Волшебный полёт», 2005, 5-98034-069-6; 5-98034-022-X;

«В парке», 2005, 5-98034-043-2;

«Морская считалочка», 2005, 5-98034-073-4;

«Мы играем в мяч», 2005, 5-98034-037-8; 5-98034-044-0;

«Счёт со зверушками», 2005, 5-98034-061-0;

«У кого какой малыш», 2005, 5-98034-054-8;

«Фрукты, ягоды, грибы», 2005, 5-98034-036-Х;

«Азбука имён», 2004, 5-98034-058-0;

«Кто что ест», 2004, 5-98034-053-Х;

«Правила движения», 2004, 5-98034-059-9;

«Цвета», 2004, 5-98034-051-3;

«Цветная геометрия», 2004, 5-98034-066-1;

«Азбука конфет», 2003, 5-98034-046-7;

«День рождения тигрёнка», 2003, 5-98034-041-6;

«День рождения у мышки», 2003, 5-98034-031-9;

«Джунгли», 2003, 5-98034-018-1;

«Какая бывает вода», 2003, 5-98034-011-4;

«Космос», 2003;

«Кто в лесу живёт», 2003, 5-98034-026-2;

«Кто во что обут», 2003, 5-98034-025-4;

«Лесная сказка», 2003, 5-98034-019-Х;

«Машины», 2003, 5-98034-049-1;

«Морская сказка», 2003, 5-98034-024-6;

«Музыкальные инструменты», 2003, 5-98034-009-2; 2002;

«Нарисую», 2003, 5-98034-008-4; 2002.

«Паровоз и его семья», 2003, 5-98034-048-3;

«Пернатые друзья», 2003, 5-98034-012-2;

«Учимся говорить», 2003, 5-94582-033-4;

«Формула-1», 2003, 5-98034-038-6;

«Цветочная полянка», 2003, 5-98034-023-8;

«Шоколад», 2003, 5-98034-010-6;

«Лягушка», 2002;

«Рыбки», 2002;

«Жучки-паучки», 2002.

Ещё один "агент влияния", представитель дьявольских сил, но уже женского пола, — Джули По.





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Послушайте сейчас, как она подаёт аудитории теорию плоской Земли:

Джулия По объясняет, что расстояние от глаз наблюдателя до Солнца не 150 миллионов километров, как написано во всех энциклопедических справочниках, а всего 6 тысяч километров!

То есть, расстояние от нас до Солнца как от Мурманска до Владивостока! Всего-то!

О том, что это такая психическая атака идёт на мозги россиян, я понял ещё в апреле месяце этого года, когда получил от контовского пользователя с ником "Камень", проживающего в Германии, вот такое "дружеское" письмо:

3 апреля 12:04, Камень:

"Я вообще-то пишущий человек, раньше этим занимался. С возрастом и опытом могу сказать, что вижу на сегодня уже почти всю картинку мироздания в целом, держу её в едином поле зрения, много раз порывался написать самую ценную книгу в наше время, у меня куча информации и знаний во всех сферах бытия, но... не для кого и незачем!

Щипать по статье то за одну тему, то за другую — не тот коленкор. Информация должна подаваться как в книге Апокалипсиса — абсолютно гениально и божественно. Это слово самого Бога! Несколько слоёв и уровней понимания. В Откровении ведь вся история человечества за 2000 лет и чуть ранее, а также — на ближайшую 1000 лет. От государственного устройства, до правовой системы и социально-политического статуса всех оставшихся в живых после 7 трубы...

Разъяснение на Откровение может занять до десятков томов! А народ сейчас не готов. Максимальный духовный уровень — это вера в какой-то высший разум, а то ещё кинопланетяне, аккунаки и т.д. Никто Бога не знает. И Бог никого не знает! Все в матрице по ноздри.

Я удаляюсь и из Конта — нефиг бисер метать. А Вам рекомендую заняться вопросом плоской земли — информации куча, только много и вбросов — нужно уметь отсеивать. Образование позволяет — техническое. У меня тоже математический склад ума и с физикой, астрономией и химией аз на "ты".

Вы даже представить не можете, в какой лжи и матрице мы живём! Глобализм — это от глобуса. Сначала сказали что есть глобус и гелиоцентрика, оболванили, в связи с этим сказали, что Бога нет и стали управлять быдлом. А "они-то" знают чё к чему! Сейчас, раз Бога нет — и все "в курсе", открыли правду о плоской земле, но говорят уже, что нас создали кинопланетяне и мол скоро прилетят разбираться с бардаком. Ждите — увидите, как всё будет интересно. Ладно, прощаюсь..."

Зря это он написал "про плоскую Землю" мне, в прошлом моряку, который 20 лет проходил на кораблях по морям и океанам! Для тех, кто видел море не в конфетных фантиках, сферическая земля — сама очевидность! Потому и старались рисовать даже в древности морские карты так, чтобы была максимально отражена сферичность Земли:

Последняя карта и вовсе уникальная! Во-первых, она датирована 140 годом до новой эры. Её составил знаменитый Птолемей! Во-вторых, она демонстрирует неплоскую землю! В-третьих, на этой карте видно, что на экваторе было больше воды, чем в приполярной области, которая в настоящее время сильно затоплена водами Северного ледовитого океана. Очевидно приполярная область ушла под воду, что и погубило Гиперборею (кстати, обозначенную на этой карте) и породило легенду о "всемирном потопе". Обратите внимание на очертания Индии! Сейчас они другие. В-четвёртых, нынешний Кольский полуостров тогда ещё не был полуостровом! Ну и так далее.

4 июля 2017 года. Мурманск. Антон Благин

В качестве приложения статья:

"Вдумайтесь! Бездуховность борется с духовностью! Стоит задача развратить как можно больше людей!"

Комментарий:

Богуслава Орич: