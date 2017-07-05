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В чем сила и тайна человеческой крови. Почему кровь притягивает нечистые силы

20:38. 5 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
С незапамятных времен представители разных культур и цивилизаций Земли относились с особым почтением к крови, наделяя эту загадочную субстанцию удивительными, мистическими свойствами. На протяжении тысячелетий кровь была одним из основных элементов магических обрядов и ритуалов. Еще древние скифы, заключая важные договоры, наносили себе раны мечами, сцеживали кровь в ритуальные чаши с вином, которое затем выпивали.
На заре цивилизации немалое значение имел также ритуал "жертвенной крови". Часто в нем использовалась кровь животных. Кровь имеет огромное значение во многих религиях, неслучайно в православной традиции причастие связано с принятием крови и тела Христова.
В чем сила и тайна человеческой крови? Действительно ли она содержит в себе информационный код человечества? Почему говорят, что нет ничего страшнее кровной вражды и мести? Почему именно кровь притягивает нечистые силы, превращая людей в вампиров? Чем отличаются от простых смертных люди с редкой группой четвертой группой крови и почему ее называют голубой? Что такое люциферова кровь и какую угрозу она несет человечеству?
 
Метки: магия, нечистые силы, тайна крови
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