Ученые назвали продукты, содержащие нефть и вызывающие рак

Ученые назвали пять любимых детских лакомств, которые опасны для здоровья.

Так, любое пирожное в пакете содержит химикат TBHQ, получаемый из нефти, передает ВладТайм. Эксперименты, проведенные на крысах, показали, что при регулярном употреблении этих сладостей может набухнуть печень, развиться слепота, появиться судороги и паралич.

Кроме того, опасны желатинки, чей фруктовый вкус также создан с помощью продукта, производного от нефти. Его даже запретили для использования в косметике, так как он приводит к опухолям щитовидной железы.

Опасным оказалось и драже M&Ms, которое содержит малое количество шоколада и большое – химикатов, которые способны спровоцировать развитие злокачественных опухолей в головном мозге, а также привести к повреждению ДНК.

В любимых многими чипсах используют искусственный краситель под профессиональным названием Yellow 6, который также получают из нефти, и он служит «сырным» ароматизатором. Последним в списке продуктов оказалась газировка разных видов, в которой зашкаливает концентрация сахарозаменителей.

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