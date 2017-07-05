Теперь вы понимаете смысл и значение полового акта?

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Секс без любви истощает мужчину, вплоть до стрессовых состояний. Каждый мужчина, чьи сперматозоиды усваивает женщина, становится частью её жизни. «В СССР секса нет, у нас есть любовь» - полная версия крылатой фразы. Мужчина и женщина - это не отдельные существа. Это две ипостаси одного - человека.

Поскольку я не чукча (помните крылатый анекдот: "Чукча не читатель, чукча - писатель"), а такой же читатель, как и вы, то я не пишу, а предлагаю вашему вниманию несколько коротких публикаций, отрывков, фраз, увиденных мною на просторах Интернета и объединённых темой взаимоотношений ЖЕНЩИН и МУЖЧИН.

Это вторая публикация из собираемой мною книги "Война, имеющая повсеместный характер - ВОЙНА ПОЛОВ".

Первая публикация называлась

Для кого разверзлись хляби женского равноправия

С уважением - читатель-составитель В.Лычковский.

Технический секс энергетически истощает организм (отрывок из документального фильма "Тайна любви" (01.26.50) (2009)

Андреас Бартельс, доктор биологии, научный сотрудник Института Макса Планка (Германия):

- Секс может быть независим от любви, потому что люди могут заниматься сексом и получать удовольствие, даже если они не влюблены.

НО…

Константин Коротков, доктор технических наук, профессор СПГУ ИТМиО (Россия):

- Тут возникает парадокс, возникает ловушка. Это то, что мы сначала подозревали, а потом убедились даже на прямых измерениях.

Эксперимент проходил в лаборатории профессора Короткова.

Испытуемые, молодые мужчины и женщины, находились в закрытом помещении, на них были датчики.

- Мы просто на экране монитора наблюдали физиологическую реакцию.

Вывод, который сделали учёные, прежде всего касается мужчин.

- Если это технический секс, энергетика резко падает, вплоть до стрессовых состояний, то есть секс ради секса – он изнуряет и истощает. Мы несколько раз повторили подобный эксперимент, хотя он достаточно сложный и аккуратный.

И каждый раз кривая энергетических всплесков на мониторе показывала, что в случае отсутствия любви во время физической близости вся энергия от мужчины переходит к женщине. Мужчина остаётся пустым.

- Когда же это часть любовных отношений, тогда это даёт колоссальный подъём энергетике, он происходит и у мужчины и у женщины. И вот это то мощнейшее состояние, которое потом даёт состояние удовлетворённости, окрылённости и чувство того, что было что-то особенное..

Современная наука, исследующая состояние романтической влюблённости и весь спектр гормонов, связанных с ней, доказывает

ЛЮБОВЬ ЭТО ТО, ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВСЮ НАШУ ЖИЗНЬ!.

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Жeнщины поглoщают и хранят в сeбе ДНК всeх мужчин, с которыми они переспали

Шокирующее новое исследование.

По данным нового исследования Университета Сиэтла и Центра изучения рака им. Фреда Хатчинсона, женщины сохраняют и носят живую ДНК каждого мужчины, с которым они вступали в сексуальную связь, пишет YourNewsWire.com.

Эти неожиданные результаты были получены случайно: изначально исследователи хотели выяснить, не возникает ли у женщин, беременных сыном, большей предрасположенности к неврологическим заболеваниям, которые чаще встречаются у мужчин.

Но по мере изучения женского мозга исследование резко сменило курс. Оказалось, что мозг женщины — ещё большая загадка, чем мы думали.

Учёные обнаружили, что женский мозг часто содержит «мужской микрохимеризм» — присутствие мужской ДНК, происходящей от другого человека и генетически отличной от клеток самого женского организма.

В исследовании прямо говорится:

«63% осмотренных женщин (37–59 лет) имели в мозге мужской микрохимеризм. Мужской микрохимеризм присутствовал в нескольких отделах мозга».

Итак, 63% женщин носят в мозгах клетки мужской ДНК. Естественно, учёным стало интересно, откуда они там взялись.

И как вы думаете? Откуда?

Нет, ДНК отца соединяется с ДНК матери, создавая уникальную ДНК ребёнка. Так откуда же?

Alex Grey. Embryo 2001 Alex Grey. Embryo 2001 http://www.alexgrey.com/art/pa...

Сначала исследователи решили, что, скорее всего, мужская ДНК в женских мозгах — результат беременности мальчиком. Это было безопасное, политкорректное предположение. Но оно было неверным.

Потому что когда они препарировали мозги женщин, которые вообще никогда не были беременными, в них всё равно обнаружились мужские клетки ДНК.

Учёные не могли понять, что происходит. Они скрыли эти результаты, не в состоянии понять и объяснить их.

Они спрятали их в куче подисследований и статей, но если покопаться в них, то можно найти один абзац, который проливает свет на происхождение загадочной ДНК.

Чего же они так боятся?

«ВЫВОДЫ: Мужской микрохимеризм нередко встречался у женщин без сыновей. Помимо установленных беременностей, другие источники мужского микрохимеризма включают в себя неустановленный самопроизвольный аборт, исчезнувшего близнеца мужского пола, старшего брата, переданного через кровообращение матери, и половое сношение.



Мужской микрохимеризм встречался существенно чаще и в большей степени у женщин, делавших аборт, чем у женщин с иной историей беременности. Требуются дополнительные исследования, чтобы определить точное происхождение мужского микрохимеризма у женщин».

Итак, по словам учёных, есть 4 возможных источника мужской ДНК в женских мозгах:

- аборт, о котором женщина не знала;



- пропавший мальчик-близнец;



- старший брат, передавшийся через кровообращение матери;



- половые сношения.

Учитывая, что у 63% женщин в мозгах обнаружены клетки мужской ДНК, как вы думаете, какой вариант наиболее вероятен?

Первые три варианта относятся к очень небольшому проценту женщин. Они никак не могут объяснить показателя 63%.

А вот четвёртый вариант — совсем не редкость.

Чаще всего все дело в сексе.

Это имеет очень важное значение для женщин. Каждый мужчина, чьи сперматозоиды вы усваиваете, становится частью вашей жизни.

Женщины, чьи мозги были препарированы для исследования, были немолодыми. Некоторые носили в себе живую мужскую ДНК более 50 лет.

Сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются и зарываются в плоть.

Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге.

Как в фантастическом фильме, они становятся частью вашей жизни, и вы не можете от них избавиться.

Теперь вы понимаете смысл и значение полового акта?

Никита Скоробогатов

Источник

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«В СССР секса нет»

— крылатая фраза, источником которой послужило высказывание одной из советских участниц телемоста Ленинград — Бостон («Женщины говорят с женщинами»), записанного 28 июня и вышедшего в эфир 17 июля 1986 года.

Советская участница Людмила Николаевна Иванова (в то время — администратор гостиницы «Ленинград» и представительница общественной организации «Комитет советских женщин») на вопрос американки "…У нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?" ответила:

"Ну, секса у нас… (смешок) секса у нас нет, и мы категорически против этого!" — после чего грянули смех и аплодисменты в обеих студиях и заглушили окончание фразы: «У нас есть любовь». (источник)

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