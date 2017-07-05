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Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2017

09:17. 5 июля 2017 Просмотров - 267 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия за сутки атаковала 15 населённых пунктов ДНР

Украинская армия за сутки атаковала 15 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины двадцать шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Украинская армия предлагает ЛНР «сдаваться»

Украинская армия предлагает бойцам ЛНР «сдаваться»

Украинские силовики распространяют у линии соприкосновения на Донбассе листовки с призывом к военнослужащим Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сдаться в плен.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД ЛНР.

Эта информация была получена благодаря звонкам на созданную МВД ЛНР «горячую линию». «В течение последних нескольких дней на «горячую линию» МВД ЛНР обращаются жители городов и посёлков, расположенных на линии разграничения с ВСУ, с жалобами на большое количество украинских листовок в окрестностях их населённых пунктов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, листовки призывают военнослужащих Народной милиции ЛНР сдаваться в плен, обещая взамен всевозможные блага, а также гарантируя «жизнь и справедливое правосудие».

«Один из таких «пропусков в плен» в качестве вещественного доказательства был передан в полицию республики», — дополнили в МВД.

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Дети войны. Часть 2

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Документальный фильм «Дети Войны» военкора пресс-службы ВС ДНР Михаила Андроника.

Мины, растяжки, снаряды и бомбы — это единственное, что уже четвертый год самозваное правительство Украины отправляет в свой бывший регион. Непосредственные получатели этого жуткого груза — дети Донбасса.

За время проведения киевской хунтой так называемой «АТО» на Донбассе погибло 199 детей, около 500 получили ранения различной степени тяжести.

В фильме зритель услышит душераздирающие истории детей, которые пережили бомбардировки и артналеты со стороны украинских боевиков.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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