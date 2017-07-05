Русская смекалка и «хулиганский поступок» на канадском танке

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Кошечкин Борис Кузьмич — советский танкист, офицер, участник Великой Отечественной войны. В частях Красной Армии с 1940 года, в отставку вышел в звании полковника. Во время войны командовал танковой ротой в 13-й гвардейской танковой бригаде 4-го гвардейского танкового корпуса в составе 60-й армии 1-го Украинского фронта. В 1944 году был представлен к званию Героя Советского Союза.



Будущий Герой Советского Союза родился 28 декабря 1921 года в селе Бекетовка, расположенном в настоящее время в Вешкаймском районе Ульяновской области в простой крестьянской семье, по национальности русский. Отец его Кошечкин Кузьма Степанович был отважным человеком, принимал участие в Русско-Японской войне, с которой вернулся с двумя Георгиевскими крестами. В царской армии он был прапорщиком, оканчивал Казанскую школу прапорщиков, в Бекетовке он работал учителем физкультуры. Мать — Кошечкина Анисия Дмитриевна была простой колхозницей.

Кошечкин появился на свет в многодетной семье: у него было 6 родных братьев и сестра. Обычно зимой его родители отправлялись на заработки, а летом занимались сельским хозяйством. Будучи ребенком, Борис очень сильно любил рисовать, но краски и карандаши стоили дорого и доставались ему очень редко. При этом он достаточно хорошо учился в школе и увлекался спортом. Зимой катался на лыжах и коньках, летом любил играть в лапту и городки. Также он любил лес, начиная с 5 лет, его брали с собой, когда водили коней в ночное. Достаточно много помогал родителям по хозяйству, однако в те годы у крестьян забирали почти весь урожай, поэтому большая семья жила достаточно бедно, иногда впроголодь.

Окончив семилетку, в 1935 году Борис Кошечкин для продолжения обучения поступил в Ульяновский индустриально-педагогический техникум. После техникума он окончил курсы по подготовке учителей при Ульяновском педагогическом институте. В 1938-39 годах он трудился учителем в Ново-Погореловской неполной средней школе. После окончания учебного года Кошечкин завербовался на работу на Дальний Восток страны, где в 1939-40 годах был рабочим на заводе «Энергомаш».

Здесь он успешно окончил Хабаровский аэроклуб, после чего получил направление в Ульяновское летное училище, однако пока он добрался до него с Дальнего Востока, набор уже был закончен. В результате по направлению местного военкома он был принят в Казанское пехотное училище, в котором он успешно учился, занимался спортом, сумел стать мастером спорта по гимнастике. Через некоторое время данное училище было преобразовано в танковое. Здесь он осваивал легкие танки Т-26 и БТ-5. По его воспоминаниям, как особо секретный был в училище и танк Т-34, который стоял в гараже и был накрыт брезентом, около него всегда стоял часовой.

Казанское танковое училище Борис Кошечкин закончил в мае 1942 году, получил звание младшего лейтенанта и попал под Ржев. По его воспоминаниям, там был настоящий ад, вода в Волге была красной от крови погибших людей. Там его Т-26 сгорел, снаряд попал в двигатель, но экипажу машины повезло, все остались живы. В 1943 году он принимал участие в Курской битве и в освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков в составе 13-й гвардейской ордена Ленина танковой бригады 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса, который командовал легендарный Фёдор Павлович Полубояров. В боях в 1943 году был ранен в обе руки, лежал в госпитале в Тамбове. Во время Курской битвы с ним произошла удивительная история, которая затем была записана с его слов Артемом Драбкиным и опубликована в его книге «Я дрался на Т-34, третья книга».

Как Борис Кошечкин угнал из-под носа фашистов штабной автомобиль

По воспоминаниям Бориса Кошечкина, к ним в часть перед Курской битвой прибыли канадские пехотные танки «Валентайн VII». По его словам, это был достаточно хороший приземистый танк, который напоминал немецкий PzKpfw III. Принимая во внимание сходство двух машин, в голову Кошечкина, который на тот момент уже командовал танковым взводом, пришел дерзкий план. Он надел на себя немецкий комбинезон, нарисовал на своем танке немецкие кресты и поехал в тыл к противнику.

На руку Борису Кошечкину играло то, что он достаточно хорошо разговаривал по-немецки, все-таки вырос среди немцев Поволжья. К тому же его учительница по немецкому языку в школе была настоящей немкой. Да и сам Кошечкин был русым и внешне смахивал на немца. На своем «троянском коне» Кошечкин пересек линию фронта и оказался в немецком тылу. Как бы нечаянно, его танк раздавил два стоящих орудия. Перебросившись с расчетами несколькими фразами на немецком языке, советские танкисты подъехали к большой штабной машине, которую начали цеплять к своему танку. Сам Кошечкин в это время сидел на башне танка, обняв пушку ногами, и уплетал бутерброд.

Немцы опомнились только когда танк, с прицепленной к нему тяжелой штабной машиной, направился в сторону линии фронта. Заподозрив неладное, они выстрелили в удаляющийся танк из 88-мм орудия. Снаряд насквозь пробил башню танка, если бы Кошечкин сидел внутри боевой машины он бы погиб, а так его лишь сильно оглушило, из носа и ушей пошла кровь. Механик-водитель Павел Терентьев получил легкое осколочное ранение в плечо. На поврежденном танке, но с немецкой штабной машиной они вернулись в свое расположение. Как отмечал в своих воспоминаниях в книге Драбкина сам Борис Кошечкин, за это он получил орден Красной Звезды, при этом, называя свой поступок хулиганским. По другим данным, за свой поступок Кошечкин никакой награды не получил. За документы, изъятые из штабной машины, был награжден начальник разведки бригады майор Шевчук, который получил орден Красного Знамени. То что Кошечкин не награждался в 1943 году орденом Красная Звезда подтверждается наградным листом от 20.02.1944, согласно которому он и получает свой первый орден Красной Звезды, в наградном листе указано, что ранее боевых наград Борис Кузьмич Кошечкин не имел.

Этот свой первый орден отважный ветеран получил за то, что внезапным ударом 31.01.1944 года его рота ворвалась в деревню Большая Медведевка, овладев которой уничтожила в бою один танк противника, 4 броневика и до 50 гитлеровцев. При этом был уничтожен немецкий штабной автобус и захвачено II (именно так указано в документе, скорее всего, речь идет о двух пушках) исправных пушки противника. Скорее всего, именно этот эпизод и описал красочно в своей книге «Я дрался на Т-34, третья книга» Артем Драбкин. По крайней мере, имеются и захваченный орудия, и уничтоженный штабной автобус, и награждение орденом Красной Звезды.

В дальнейшем Борис Кошечкин отличился во время боев за Шепетовку и за Тернополь весной 1944 года. Задачу по освобождения Тернополя ему ставил лично командующий 60-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник И. Д. Черняховский. Командир танковой роты гвардии лейтенант Кошечкин 7 марта 1944 года в тяжелейших условиях наступившей распутицы вел разведку в тылу противника. Выйдя с ротой на шоссе Збараж-Тернополь, он своими действиями отрезал путь отхода танкам и автомобильной технике противника. Вклинившись в колонну немецких войск, он огнем из пушки и пулемета, а также гусеницами уничтожил много боевой техники и живой силы противника. Танкисты Кошечкина уничтожили 50 автомобилей противника, 2 бронетранспортера с прикрепленными к ним 75-мм орудиями, большое количество пехоты. В огневом поединке гвардейцы подбили 6 танков гитлеровцев (Т-3 и Т-4) и ещё один танк сожгли.

После того как стемнело, командир роты отвел боевые машины в укрытие, а сам, переодевшись в штатский костюм, пробрался к Тернополю, где провел разведку подступов к городу, говорится в егонаградном листе . Отыскав слабые и сильные места в обороне противника, а также установив наличие огневых точек, Борис Кошечкин лично возглавил ночную атаку на город, ворвавшись в него одним из первых. При этом танком было раздавлено одно орудие ПТО противника вместе с расчетом. В дальнейшем танк под управлением Бориса Кошечкина внес панику в ряды гитлеровцев, давя их технику гусеницами и поражая огнем из пулемета. Кошечкин лично в этом бою за Тернополь уничтожил со своим танком до 100 гитлеровцев, батарею ПТО и поджёг два танка противника.

За героизм и отвагу, проявленные в этих боях, умелое командование ротой, находчивость и умелую разведку, а также нанесению противнику серьезного урона в живой силе и технике Борису Кузьмичу Кошечкину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3676). Награду отважный танкист получил в московском Кремле.

Рассказывая о своих успехах, Кошечкин хвалил экипаж своего танка и боевых машин его роты. Также решать поставленные боевые задачи ему помогала хорошая стрельба из пушки, очень часто для поражения цели ему было достаточно всего двух снарядов. Также он говорил о том, что очень хорошо разбирался в картах, мог их читать. При этом Борис Кошечкин отдавал предпочтение немецким картам, отмечая, что в советских было большое количество ошибок. Карту он обычно хранил за пазухой, а планшетку не носил вовсе, так как в танке она мешала.

Уже после награждения «Золотой Звездой» Борис Кошечкин поступил на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск. После завершения академии в 1948 году служил начальником штаба танкового батальона, затем был офицером огневой танковой подготовки. Позднее занимался преподавательской деятельностью в Киевском высшем военном училище, служил командиром танкового батальона в Черкассах.

С 1972 года полковник Борис Кузьмич Кошечкин находился в запасе. После завершения военной карьеры жил и работал в Киеве, трудился на различных предприятиях. После выхода на пенсию продолжил вести активную общественную деятельность, часто посещал школы, занимался патриотическим воспитанием молодежи. Печатался в периодических изданиях, являлся автором нескольких книг. На пенсии смог вернуться к увлечению своей молодости — живописи, рисует картины маслом. По состоянию на 2013 год был членом президиума Международного союза городов-героев СНГ, председателем Киевского союза за дружбу городов-героев. Указом президента Украины от 5 мая 2008 года ему было присвоено звание генерал-майор.

В настоящее время Борису Кузьмичу Кошечкину уже 95 лет, он является почетным гражданином Севастополя, Хабаровска, Тернополя и Шепетовки.

Источник: nstarikov.ru