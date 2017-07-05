Путин: «оцифрованная» экономика, лидерство и лучшая жизнь

Одним из приоритетных проектов в России стала программа «Цифровая экономика», реализацию которой, по мнению Владимира Путина, следует отнести к вопросам национальной безопасности. Значение процесса цифровизации экономики трудно переоценить, если вспомнить, что на кону независимость России и конкурентоспособность отечественных компаний.

Аналитическая компания McKinsey даже провела исследование, согласно которому уже к 2025 году ВВП России может увеличиться за счет цифровизации экономики. На данный момент доля цифровой экономики в ВВП нашей страны составляет 3,9%. Мы пока еще отстаем от лидеров в этой области, раза в два-три. Эту ситуацию пора исправлять, как заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Для тех, кто не особо разбирается в этом вопросе, поясню: переход к цифровой экономике предполагает собой полную смену жизненного уклада. В основных сферах общественной жизни (госуправление, бизнес, социалка, экономика и пр.) будут использованы новые цифровые технологии в своей деятельности. Мы это уже делаем, но не хватает эффективности, инноваций.

Почти каждый, полагаю, сейчас оплачивает счета за коммуналку, мобильную связь и интернет посредством мобильных телефонов или на сайте компаний, оказывающих эти услуги. Кто-то пользуется платформами для продажи продукции по России и даже за рубежом. Сайт госуслуг, запись к врачу и на культурно-развлекательные мероприятия – все это цифровая экономика.

Осталось только расширить возможности России в этой области, сделать работу более эффективной и не забыть при этом про отечественный бизнес. Россия, к слову, довольно успешна на этом пути: количество домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло в последние годы, а средняя скорость интернете достигла уровня Италии и Франции.

Вырос и рынок коммерческих центров хранения и обработки данных (14,5 млрд. рублей), а специалисты - «айтишники» продолжают разрабатывать уникальные программные решения. В России необходимо развивать новые платформы и технологии, рынки и отрасли экономики, не забывая о простых людях. Медицина и образование, кстати, тоже будут «оцифрованы».

Потратим мы на все эти нововведения только в 2017 году порядка 100 млрд. рублей. Но к 2024 году Россия кардинально изменится: «умные города», высокотехнологичные предприятия, что дадут фору на мировом рынке другим странам, малый и средний бизнес, работающий на создание новых цифровых технологий, нейротехнологии и виртуальная реальность, Интернет вещей и новое поколение, «подкованное» во всех этих вопросах.

Как все это можно применить в жизни? Ну, недавно британские ученые выяснили, что шлем виртуальной реальности и специальное программное обеспечение помогут людям, которые боятся стоматологов, заглушить болевые ощущения. В Москве подобные шлемы применяют в сети медклиник «Медлайн - Сервис» для лечения детей. Цифровые технологии в здравоохранении? У нас от такого многие бы не отказались, не так ли?

Россия не имеет права отставать от остального мира, проявляя слабость и подставляя себя под удар. В глобальной игре меняются правила: кто умнее, тот и лидер.