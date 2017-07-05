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Про русского Линкольна – Навального и не только

17:58. 5 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у ivan_59 в Про русского Линкольна – Навального и не только
Читаю статью Дмитрия Зимина "День американской мечты" в "Собеседнике.ру", в которой он доказывает, что только благодаря демократии Америка стала великой державой и мировым лидером.

В статье автор задает вопрос: "За счет чего же достигли ненавистные многим «пиндосы» своего величия?" и отвечает:

"Хребтом, несущим каркасом системы является демократия, а ее мотором и мотиватором миллионов – "американская мечта". И далее развивает свою мысль. Демократия, демократия и "американская мечта"- "честная и простая идеология, опираясь на нее, США выходили из экономического кризиса 1930-х. Народ опирался на принципы «закон один для всех», «возможности равны для всех», «собственность неприкосновенна», а постоянный и упорный труд давал веру в то, что успех рано или поздно придет. И механизм работал, давал результат…".

Впрочем Бог с ним с автором, пускай так думает. Ибо для таких людей Америка всё, а родная страна – "Рашка". Автор правда забывает, что хребтом нынешнего благополучия США, являются кости миллионов уничтоженных индейцев, рабский труд негров на плантациях, организация мировых войн в Европе и в дальнейшем грабеж всего мира, под видом внедрения деморатии. Меня же зацепила такая фраза Зимина:

"В 1950-х годах американцы уже жили лучше, чем россияне в 2000-х. Вспомните, что было в СССР в 50-х? Половина страны жила в коммуналках, а вторая половина – в лагерях – вот и все плюсы сталинской эпохи".

Да американцы жили лучше тогда и живут лучше сейчас, но ведь это не по их городам дважды прошло пламя мировой войны, это не они потеряли десятки милионов своих граждан. Это их властители вооружали Гитлера и натравливали на СССР. После чего половина нашей страны превратилась в руины. Они же американцы благополучно отсиделись за океанами…, при этом собирая золото из воющих стран.

А про "вторую половину нашей страны сидевших в лагерях", врет сцука на белом глазу… В демократических США в тюрьмах сейчас сидит больше заключенных, чем в сталинском СССР. В 2016 году в тюрьмах США содержалось 2 145 100 человек при населении в 325 милионов. В СССР при Сталине в среднем в лагерах находилось около миллиона человек…, при населении в 170-190 милионов.

Если сравнить, то получается одинаковое колличество заключенных на душу населения. У нас это был ГУЛАГ…, а как это называется в демократических США?

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В своей статье Зимин , после всех хлебных слов в сторону США, итожит:

"Линкольна в молодости называли «честный Эйб» (от Авраам, англ. Abraham): честность стала его визитной карточкой на протяжении всей жизни. Близость к людям (Линкольн – самый настоящий уличный политик), честность – те качества, которыми, кажется, обладает сегодня Алексей Навальный. И очень хочется, чтобы уличный политик и адвокат стал русским Линкольном, а не превратился в будущем в подобие другого российского политика, в прошлом юриста".

Вот и посыл статьи: "Навального в президенты и заживем мы, как в штатах…".

Кстати,  вспомнил, надысь смотрел американский сериал "Сын" и был сильно удивлен, когда увидел, что ещё в 1915 году белые американцы в Техасах и других штатах, отобранных у Мексики, уничтожали мексиканцев без суда и следствия. И уничтожали не простых людей, а испано-мексиканскую аристократию, которая веками владели этими землями. Просто убивали соседей, жен, детей, слуг и захватывали их земли, вот она их "собственность неприкосновенна"…

http://www.liveinternet.ru/users/4052155/post417619042/

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: Америка, Новый мировой порядок, паразитизм, политика, пятая колонна
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