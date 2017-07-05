Про поддельные экспертизы
15:33. 5 июля 2017 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал: brahman
У Сергея Колясникова интересный и поучительный материал о поддельных экспертизах, которые проявляются не только в деле "пьяного мальчика", а являются достаточно распространенным явлением.
Про поддельные экспертизы
В нашумевшем деле Васильева, предпринимателя, которого хотели выжать из бизнеса путем фабрикации уголовного дела, в марте текущего года наметился коренной перелом, когда муж главной фигурантки дал интервью СМИ, причем официально:
http://zergulio.livejournal.com/4719918.h
Но интервью это интервью, а лжесвидетельство и подделка экспертиз, это совсем другой уровень фактов. Итак, поехали.
Как то раз, Васильев купил несколько квартир в ЖСК Патруши (то бишь в том доме, который сам и построил) на сумму 7.5 млн руб. Это делалось для того, чтобы люди могли купить квартиры в длительную рассрочку, т.к. ЖСК не может давать такую, а ИП запросто. Деньги были внесены в кассу ЖСК, разумеется официально и по документам, документы (договор и приходные кассовые ордера) на руках. На приходниках подписи руководителя ЖСК Гончаровой и бухгалтера Берекетовой.
В момент инкассации в банке эти деньги на счет ЖСК Патруши поступили почему то уже от заместителя Васильева гражданина Чебакова (заместитель Васильева, кассир ЖСК Берекетова как раз была назначена Чебаковым).
Разумеется, данная ситуация вскрылась, Чебаков был тут же уволен. В личной беседе с Васильевым он сообщил, цитирую «я же достаточно на тебя отработал, это небольшой бонус». Хороший бонус, учитывая официальную зарплату Чебакова в размере 80 тыс. руб., а также существенные премии. Но идея с бонусом не пролезла.
И вдруг, спустя полгода после событий, гражданин Чебаков пишет заявление на председателя ЖСК Гончарову, что она не передает ему квартиры, которые он якобы оплатил и в качестве доказательства – тоже приходники, но вот только Гончарова их не подписывала, а подпись ее там стоит.
Разумеется, закрутилась следственная машина, очная ставка. На очной ставке с Гончаровой, Чебаков отказался отвечать на обозначенные выше вопросы, прикрывшись 51-й статьей. Вдумайтесь! Заявитель, потерпевший, отказывается отвечать на вопросы, мотивируя это 51-й статьей – это уже является серьезным основанием следователю для проверки по 306-й статье «заведомо ложный донос»/307/308.
Протокола с Гончаровой у меня пока нет, но он будет, да это и не особо важно, потому что есть следующий протокол:
После фарса с очной ставкой Гончаровой, учитывая, что заявление Чебакова становится очередным эпизодом в уголовном деле против Васильева, Васильев сам пишет ходатайство о проведении очной ставки Чебакова уже с ним самим. И ее провели. И Чебаков снова отказался отвечать на вопросы, прикрывшись статьей 51. Нормально? И следователя это не смущает. Вот этот протокол (особое внимание на листы 6-7):
У вас деньги украли? Я отказываюсь отвечать. Так вы же заявление написали на человека, в уголовном преступлении его обвинили! Я отказываюсь отвечать. Камрад с многолетним опытом работы в Прокуратуре, после того как рассказал ему об этом и показал документы, сказал что такой дичи, как отказ потерпевшего дать показания по делу, да еще по 51-й статье – не встречал.
Далее Васильев написал заявление о возбуждениии против Чебакова ст. 308, несмотря на то, что следователь обязан был это сделать и без заявления. 306-я подошла бы лучше, но это уже задача следователя – дать верную квалификацию описанным действиям, а не заявителя.
Но следователь Зяблицкий в своем плотном графике не нашел времени возбудить уголовное дело в отношении Чебакова или хотя бы просто провести проверку. И по сей день ответа на заявление от Сысертской полиции нет. Оно и понятно, сысертская полиция отправляет заявление Зяблицкому (как следователю ГСУ МВД области), а Зяблицкий, который один раз уже не возбудил это уголовное дело после ставки с Гончаровой, не возбудил и второй раз. Потому что, во-первых, это для Зяблицкого потеря потерпевшего и весомого эпизода в уголовном деле против Васильева и, что самое интересное, 299-я статья (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) для себя любимого и далее до семи лет отдыха на тагильской зоне.
А потом начинаются настоящие чудеса, проводится экспертиза и приходные ордера Чебакова, якобы передавшего деньги в ЖСК Патруши – превратились в настоящие (на приходниках, напоминаю, была подделана подпись Гончаровой, председателя ЖСК, как раз на этот вопрос Чебаков отказался отвечать на очной ставке, ибо сами понимаете, что отвечать нечего).
Прямо как в деле пьяного мальчика, представляете, как удивлен Васильев тому, что его приходники, по которым он сдавал деньги оказались поддельными, а липовые – настоящими. Но есть нюанс:
Настоящими они стали по итогам, ВНИМАНИЕ! Поддельной экспертизы (в быту это называется фальсификацией доказательств), вот она:
Понятно что такой подлог устроить Васильева не мог, и они добились проведения повторной экспертизы:
И вот финал:
Приходные кассовые ордера Чебакова, оказались фальшивыми.
В кулуарах эксперт якобы сообщил, что "просто попросили", также как в деле пьяного мальчика было "просто подписал". Внешне руководство прикрыло его большой "телегой" на тему сложности исследования (не увольнять же такого сговорчивого эксперта, пригодится в других "делах"). Ситуация тем более примечательна, что как раз сегодня Генпрокуратура признала, что "эксперты часто работают в сговоре со следователями или зависят от них":
https://ura.news/news/1052295809
Так и тут – следователю ГСУ МВД области Зяблицкому "помог" эксперт криминалистического центра МВД области, и лишь у не подчиняющегося МВД центра судебной экспертизы удалось добиться правды.
Теперь у следователя Зяблицкого, имхо, есть два пути: взять на себя 299-ю статью (это было бы по мужски), либо для лжесвидетеля Чебакова выбрать их из следующего букета: 306 (Заведомо ложный донос)/307/308 или 159 (Мошенничество).
Фактурка, как мне видится, железобетонная.
С учетом приведенного выше и очевидной необходимостью расследовать не только действия Васильева, но и действия следователя Зяблицкого, считаю, что было бы логичным расследование данного уголовного дела передать в Следственный комитет Свердловской области, который у нас возглавляет генерал Валерий Задорин.
В России много резонансных дел, вызванных беспределом помноженным на замалчивание ситуации региональными властями – Кондопога к примеру, зреет Карелия. Здесь, в Сысерти, я вижу ситуацию подобную, пусть пока и не связанную с риском массовых беспорядков (сотни пайщиков ЖСК Патруши, ставшие заложниками уголовного дела против Васильева, пока на улицу не выходят), но зато имеющую все признаки этого самого беспредела, кумовства, коррупции и круговой поруки.
Сегодня или завтра будем писать соответствующие заявления в в СК, Генпрокуратуру и для контроля – в Администрацию президента.
P.S. Это не последний материал, поверьте, дальше будет еще интереснее, там будут другие такие же поддельные документы, потом поддельные экспертизы, и т.п. Редкий случай, когда взявшись за простое в общем то дело, за маленький хвостик – вытаскиваешь из-под земли огромную хрень.
http://zergulio.livejournal.com/5066270.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Я же говорю: “Страна воров и беззакония.” А Люся со мной спорит. Автор взялся за Сизифов труд. Удачи и здоровья. Может быть удастся повторить подвиг Геракла.