Про поддельные экспертизы

... … эксперта! Значит, его подпись — поддельная! Вот таким ангажированным, по мнению...психолога-сектоведа Стивена Хассена! Кто про них ничего не знает, ...так прокомментировала эту экспертизу: «Все специалисты, ознакомившиеся с экспертизой Астаховой, пришли к...