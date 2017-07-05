Подарок
12:20. 5 июля 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ким Чен Ын в неповторимом стиле прокомментировал угрозы со стороны США и предложение Трампа "заняться другими делами" после запуска северо-корейской МБР http://colonelcassad.livejournal.com/352
Успешный запуск нашей МБР представляет собой подарок для американских ублюдков (с) Ким Чен Ын
Кроме того, младший Ким пообещал, что у него еще есть немало "подарков" которые делают северо-корейские ученые, которые он намерен периодически посылать США, чтобы те не расслаблялись.
Новая МБР очень понравилась Ким Чен Ыну, он отметил, что ракета сделана хорошо и красиво.
Источник: colonelcassad.livejournal.com