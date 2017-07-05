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Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними

11:27. 5 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:



В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.











Надпись на табличке: «Свежепойманные люди»





— Ненавижу этот крик, когда их варишь!

— Это не крик… Просто воздух выходит.







— Помогите!

— Если поет, значит, счастлив.







«Это какая-то шутка?»















Источник: nashaplaneta.su

Метки: безумный мир
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