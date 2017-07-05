Почувствуйте нашу боль: если бы животные обращались с нами так же, как мы с ними

В золотом правиле нравственности (которое про то, что вести себя надо так, как хочешь, чтобы поступали с тобой) ничего не говорится про животных. Оно и понятно, ведь братья наши меньшие не могут ответить нам тем же. А если могли бы, то месть их, думается, была бы страшна. Да даже если и не фантазировать, а просто поменять людей и животных местами, картина получается устрашающая. Несколько иллюстраций — вашему вниманию.Надпись на табличке: «Свежепойманные люди»— Ненавижу этот крик, когда их варишь!— Это не крик… Просто воздух выходит.— Помогите!— Если поет, значит, счастлив.«Это какая-то шутка?»

Источник: nashaplaneta.su