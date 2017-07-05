Небоскрёб с напечатанными квартирами- модулями
10:16. 5 июля 2017 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал: brahman
Строительство Pod Skyscraper никогда не должно прекращаться — как только в небоскреб решает вселиться новый жилец, в модульную конструкцию встраивают напечатанное на 3D-принтере новое жилище-модуль. Функционирующее по принципу торговых автоматов будущее строение идеально впишется в ландшафт Токио, считает автор концепции Хасиф Рафиэи.
Разработанный молодым архитектором Хасифом Рафиэи концепт небоскреба соединяет в себе черты знаменитой токийской башни- капсулы «Накагин» и торгового автомата. Проект здания выполнен в виде каркаса с пустыми ячейками, на место которых будут устанавливаться жилые модули. Аппарат для печати готовых жилищ расположится на верхних этажах здания. По мере роста этажности, система печати будет подниматься все выше и выше. Доставлять материалы будет специальная гидравлическая система, подвешенная к боковой части здания.
Как только 3D-принтер в верхнем отсеке напечатает модуль, подъемный кран установит его в пустую ячейку. Система автоматически рассчитает, куда именно нужно встроить модуль. Надоевшие владельцам или поврежденные модули будут извлекать из конструкции, разбирать и отправлять в хранилище или доставлять в отсек 3D-печати для ремонта.
Жильцы самостоятельно выбирают оформление и конфигурацию модулей. Чтобы сделать квартиру более просторной, клиенты могут купить несколько модулей. Отсеки подойдут как для проживания, так и для коммерческого использования — например, для оборудования офисов или торговых площадок.
В описании проекта Рафиэи отмечает, что Pod Skyscraper поможет улучшить ситуацию на рынке жилья в Японии. Строительство многих проектов замораживается, а дольщикам приходится годами ожидать, пока жилье достроят. Небоскреб с модульной конструкцией позволит достраивать квартиры по мере спроса.
Проект получил специальное упоминание жюри в конкурсе eVolo Skyscraper Competition, организованного архитектурным журналом eVolo.
(via)
Разработанный молодым архитектором Хасифом Рафиэи концепт небоскреба соединяет в себе черты знаменитой токийской башни- капсулы «Накагин» и торгового автомата. Проект здания выполнен в виде каркаса с пустыми ячейками, на место которых будут устанавливаться жилые модули. Аппарат для печати готовых жилищ расположится на верхних этажах здания. По мере роста этажности, система печати будет подниматься все выше и выше. Доставлять материалы будет специальная гидравлическая система, подвешенная к боковой части здания.
Как только 3D-принтер в верхнем отсеке напечатает модуль, подъемный кран установит его в пустую ячейку. Система автоматически рассчитает, куда именно нужно встроить модуль. Надоевшие владельцам или поврежденные модули будут извлекать из конструкции, разбирать и отправлять в хранилище или доставлять в отсек 3D-печати для ремонта.
Жильцы самостоятельно выбирают оформление и конфигурацию модулей. Чтобы сделать квартиру более просторной, клиенты могут купить несколько модулей. Отсеки подойдут как для проживания, так и для коммерческого использования — например, для оборудования офисов или торговых площадок.
В описании проекта Рафиэи отмечает, что Pod Skyscraper поможет улучшить ситуацию на рынке жилья в Японии. Строительство многих проектов замораживается, а дольщикам приходится годами ожидать, пока жилье достроят. Небоскреб с модульной конструкцией позволит достраивать квартиры по мере спроса.
Проект получил специальное упоминание жюри в конкурсе eVolo Skyscraper Competition, организованного архитектурным журналом eVolo.
- В январе инженерная фирма Arconic представила концепт напечатанного на 3D-принтере небоскреба высотой 8 километров. Инженеры предлагают создать фасад из инновационного материала, который поглощает смог и самостоятельно очищается. Использовать 3D-печать для строительства высотных зданий также планирует калифорнийский стартап Cazza Construction. Разработанная компанией технология позволяет печатать здания высотой не менее 80 метров. Первый напечатанный небоскреб Cazza должен появиться в Дубае.
(via)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
В ответ на этот безумный проект можно ответить толь так:
ВСЕ СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО ЖИВУТ В МАЛОЭТАЖНЫХ ДВОРЦАХ И ВИЛЛАХ.
Жить выше 9 этажа весьма вредно и опасно для здоровья. Это давно установлено массовой статистикой.
Почему?Физика утверждает, что мы постоянно живем в электростатическом поле планеты. Так разница потенциала между поверхностью Земли составляет 300 вольт на метр высоты. Умножьте уровень вашей квартиры от поверхности в метрах и на триста, и получите ту напряженность поля, в которой вы будете регулярно жить!
Вот почему все животные стараются спать лежа. Дети, выросшие в квартирах выше 9 этажа, отличаются слабым здоровьем и замедленным развитием. Но эти данные вам никогда не сообщат продавцы «высокого» счастья и отличной панорамы на огни большого города…
Сенсационное заявление сделал не так давно наш земляк, кандидат архитектуры Петр Казаков. Выступая на круглом столе, который состоялся в омском Экспоцентре во время выставки «Ремстройэкспо», он рассказал об интересном научном исследовании, проведенном в СССР еще в 1980-е годы.
Тогда ряд ученых-архитекторов решили проанализировать влияние этажности проживания на здоровье человека. Тематическую работу выполнял один из ведущих в стране научно-исследовательских институтов в области градостроительства — ЦНИИПградо под руководством академика, доктора архитектуры, профессора Юрия Бочарова. Но в процессе работы, как утверждает Казаков, исследователи неожиданно столкнулись с трудностями. Минздрав СССР, куда ученые направили запрос о состоянии здоровья обитателей верхних этажей высотных домов, отказался предоставить информацию, ссылаясь на то, что запрашиваемые данные… являются секретными.
Тогда, поразмыслив, архитекторы решили пойти другим путем. Они обратились в военкоматы, которые через свои медкомиссии проводят поголовные обследования населения (правда только мужского) при призыве на воинскую службу и обладают сведениями об условиях проживания призывников. Так как военкоматы не отвечают за здоровье юношей, а только констатируют факты, то они без проблем поделились информацией.
Ученые, со своей стороны, проанализировав собранный массив статистических данных, пришли к выводу о том, что призывники, проживающие на верхних этажах, имеют более слабое здоровье, чем их сверстники с нижних.
Оказалось, что самые здоровые люди живут на земле, или, в крайнем случае, на втором этаже. Если здоровье этой группы людей принять за 100%, то горожане, живущие на третьем-пятом этажах, имеют на 20% больше отклонений от нормы. Граждане, имеющие квартиры на шестом-девятом этажах, здоровы лишь на 50%. А среди живущих выше девятого этажа здоровых людей вообще не оказалось!
Разумеется, такие сенсационные сведения с далеко идущими выводами шли вразрез взятому в 80-е годы ХХ века государственному курсу на высотное жилищное строительство в городах. Ведь вся отечественная стройиндустрия — типовые проекты, строительные материалы и технологии — была заточена на высотное строительство. В Омске, например, даже действовало решение о запрете строительства жилых домов ниже пяти этажей.