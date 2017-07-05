Небоскрёб с напечатанными квартирами- модулями

Отрывок из книги Николая Левашова «Зеркало моей души» Том 2. Я некоторое время думал, что компьютеры были созданы в Америке и Японии, но это оказалось не так. Как и большинство других открытий и новшеств, компьютер был придуман советским, русским учёным ...