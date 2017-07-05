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Гамбург и хохлы: всмотритесь в эти рожи!

20:48. 5 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

rozha-sviney4

Пока Порошенко тихонько напевает себе под нос незамысловатый мотивчик со словами Ляписа Трубецкого «Ну, а ты, ты-ты кинула, ты…», в Гамбурге готовятся к саммиту G20. Украину не пригласили: соберутся серьезные люди и выскочкам там не место. Но хоть как-то отметиться нужно, напомнить о себе «коллегам». Сказано – сделано: на улицах Гамбурга разместили плакаты с портретами бойцов ВСУ, медиков и волонтеров.

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Мол, смотрите, немцы, какие ребята противостоят России на Донбассе. Смотрите, фрау Меркель и господин Макрон. Да не забывайте об Украине во время встречи с Путиным, а то вдруг 8 июля не о том договоритесь.

 

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Удивительно, как еще Порошенко не подкинул им сервиз с изображением «батальных сцен» в зоне АТО и своей физиономией. Встреча, к слову, состоится в формате рабочего завтрака в рамках саммита, и, будем надеяться, окажется более плодотворной, чем те же «минские встречи» с Порошенко.

Но вернемся к лицам «атошников» на плакатах в Гамбурге. Это не просто плакатики, а целый проект: «Внимательно посмотрите в эти лица». В числе организаторов – УКМЦ, украинское посольство в США и фотограф Роман Николаев. Цель проекта: напомнить Европе о том, как Украина смело противостоит «российской агрессии и защищает границы цивилизации».

Впрочем, смеяться уже можно… Особенно, после слов о границах цивилизаций. Я так понимаю, что Украина находится вне этих границ, мыкаясь по дикарским трущобам со своими бешеными националистами. Киев все мечтает, что Запад сумеет Россию сдержать, не мешая украинским воякам добивать жителей Донбасса при помощи наемников.

Выросли, а ума не нажили. Американцы и европейцы не способны заставить Владимира Путина пойти вразрез с национальными интересами России и предать наших братьев на Донбассе. Гуманитарная помощь и дипломатическая поддержка им всегда будет обеспечена. Чем больше давления на Россию в этом вопросе, тем более несгибаемыми мы становимся.

Это только хохлы верят в евросказку. Россияне таких иллюзий не питают, убедившись, причем неоднократно, насколько прогнила вся эта система европейских «цивилизаций».

 

 

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Да, мы могли бы тоже на улицах Гамбурга разместить плакаты с фотографиями, но только жертв ВСУ: убитых и покалеченных женщин, детей и стариков Донбасса. Взамен упитанных молодчиков и сытых дамочек. Вот где правда кроется, страшная и нежелательная для Киева.

Метки: война на донбассе, всу, евросоюз, жертвы обстрела, порошенко, саммит
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