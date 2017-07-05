Главная » Здоровье

Что мы едим: есть продукты опаснее ГМО

12:53. 5 июля 2017 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал:

Александр Ишевский, профессор кафедры технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО.

754991639721773.jpg
 
С 1 июля 2017 года в России вводятся новые правила государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО). Теперь сведения о зарегистрированных ГМО и продукции должны размещаться в специальном государственном реестре, штраф за неисполнение этого правила доведен до 500 тыс. руб. Проблема лишь в том, что борьба с ГМО не имеет никакого отношения к борьбе за здоровье потребителя. Опасаться нужно существующих способов производства продуктов питания и нежелания властей менять сложившуюся ситуацию.

 

 

Мифы и реальность

Не исключено, что кампания против ГМО связана с тем, что родоначальниками генно-модифицированных структур считается американская компания Monsanto. На самом деле впервые растение удалось модифицировать в СССР. В 1972 году в новосибирском институте цитологии и генетики был модифицирован табак. Потом пришли 1990-е годы, научные кадры разъехались — в том числе в Штаты. Там опыт советских ученых получил продолжение — были изменены генные структуры кукурузы и бобовых.

В России существует убеждение, что ГМО опасны для здоровья — считается, например, что они влияют на рождаемость. Однако это никак не доказано, есть только разговоры и слухи. В организме человека под воздействием ферментов и кислот — такой продукт полностью 
расщепляется. При этом использование ГМО позволяет снизить стоимость конечного продукта на 20%.

У ГМО есть только одна реальная опасность — он более устойчив к воздействию окружающей среды по сравнению с естественными видами. Яркий пример — модифицированный борщевик.

Последние в очереди

Существует опасность более серьезная, чем ГМО — применение пестицидов. Они портят почву, делая ее непригодной для дальнейшего использования, накапливаются в корневой системе и в самих плодах. В итоге создается переизбыток азота или фосфора в зависимости от того, какие 
именно удобрения применяются.

Но главная проблема — в том, что организм человека способен усвоить эти вещества только в определенных дозах. А в пище, выращенной с применением пестицидов, предельная доза многократно превышена. Это приводит к различным нарушениям — например, к желудочно-кишечным заболеваниям. Избыток фосфора вымывает из организма кальций и приводит к отложению камней в почках.

Однако практика показывает, что интересы потребителя стоят на последнем месте в сложившейся системе приоритетов.

Дорогое удовольствие

Возникает естественный вопрос: почему мы держимся за устаревшие и не самые полезные для здоровья граждан технологии производства продуктов? Почему бы нам не перейти на ГМО, вместо того чтобы с ними бороться? Думаю, что этот переход в сложившейся ситуации — очень непростое дело. Во-первых, это очень дорого. Это требует развития науки, а возврата инвестиций придется ждать не менее пяти-семи лет — пока фундаментальная наука выработает решения, которые затем перейдут в прикладную науку. И реального практического результата придется ждать еще года три.
Во-вторых, для перехода на новую технологию пришлось бы прекратить всю истерию по поводу ГМО. В ней, повторю, больше политики, чем реальной заботы об экологии и здоровье нации. В России есть наработки в сфере ГМО, но в эту отрасль надо очень много вкладывать, а сейчас средств в бюджете на это нет. Поэтому дешевле залить все удобрениями.

Впрочем, полностью отказаться от ГМО мы тоже не можем. Мы используем высокоэффективные (как правило, импортные) добавки. Тот же крупный рогатый скот и кура едят генно-модифицированные корма, иначе эта кура была бы золотой.

Об экологически грязном питание

 
Здесь я должен развенчать еще один устоявшийся миф — о якобы существующей возможности экологически чистого производства продуктов питания. Если говорить о массовом производстве, то в текущих условиях экологически чистым оно быть не может в принципе.

 

 

Это может быть только эксклюзивное производство, что неизбежно скажется на цене продуктов. Для этого должно быть все чистое — вода, земля, воздух. Например, если на Алтае выделить делянку 1 км на 1 км и использовать только чистые семена и воду. Так что все названия вроде «био», «экологически чистое» — это только маркетинговый ход.

Возвращаясь к государственному реестру, можно утверждать, что сейчас его создание невозможно, поскольку в России отсутствует инфраструктура для исследования продуктов на предмет наличия ГМО. В России всего три лаборатории, способные провести такие исследования — в Москве, Петербурге и Новосибирске. И как я определю, в колбасу добавлен модифицированный крахмал или соевый белок?

 

 
 
 
http://www.rbc.ru/spb_sz/04/07/2017/595b6e419a79478d233e00ee?from=main
 
 
Метки: технологии, хозяйство
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В чём опасность ГМО. Ирина Ермакова
...власть не финансирует проверку влияния ГМО-продуктов на живые организмы? Почему ...трансгены. То есть, фактически, если мы активно едим трансгенные продукты, то, что это? Это...вообще нет, и внешне смертельно опасные продукты питания ничем НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ...
ГМО страшнее атомной бомбы!
... ГМО в продукте. В европейских странах помимо того, что указывается, есть или нет ГМО... Мы едим мутантов и сами станем мутантами. Он уверен, что ГМО нужно ... опасные технологии преждевременно. Имеющиеся продукты питания должны иметь маркировку о наличии ГМО...
Что такое ГМО?
...продуктов питания из отечественного сырья генетически не модифицированных растений». Опасная Еда..., что мужчинам категорически запрещено есть такую курицу, потому что выращена...Результаты экспериментов по проверке ГМО продуктов (трансгены). Ведущий научный ...
ЕДА или ПИЩА: В чём РАЗНИЦА?
... по следующим темам: ЕДА (генномодифицированная, ИСКУСственная, вредная) 01. "ГМО". 02. ФАСТ-ФУД... вредных продуктов Что есть не стоит: самые вредные продукты питания НЕ ЕШЬТЕ ЭТО! СПИСОК ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ...
«ГМО и власть»: Тайная подоплека генетических манипуляций
...исследователей по поводу опасности рекомбинантных ДНК ...пришли к выводу, что есть «обширные научные обоснования...продукты ГМО маркироваться. Решение Управления состояло в том, что маркировать продукты как «ГМО... прекрасная в природе еда» стал лозунгом молочной......
ГМО...
...продуктов выбрасывается в мире? Как же так, нам заявляют, что еды...К примеру: есть крупный фермер,... распространению опасных для здоровья продуктов, как...ГМО.База зарегистрированных ГМО:Статья противников ГМО.Очень хорошая подборка у защитника ГМО.Что...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>