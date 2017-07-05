Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?

Для анализа мы взяли 93 самые крупные сообщества ВК – численностью от 3 до 12 млн. участников в каждом. Даже беглый анализ контента, создателей и администраторов этих групп дает возможность утверждать, что абсолютное большинство из них целенаправленно и системно пропагандируют западные потребительские ценности, низкопробный отупляющий юмор, сексуальную распущенность и прочие плоды глобализации.

Большинство из этих ресурсов контролируется группой из нескольких десятков человек, и легко могут быть рекрутированы антироссийскими прозападными силами, как это уже показал пример серого кардинала аморального контента в интернете, владельца скандальной группы «МДК» Роберто Панчвидзе, присягнувшего Навальному.

Экспертно-аналитический центр РИА Катюша проанализировал крупнейшие сообщества ведущей российской социальной сети ВКонтакте. Более 95% групп – миллионников, в особенности те из них, которые ориентированы на молодежь, продвигают исключительно западные потребительские ценности, поведенческие стереотипы и аморальный «юмор» с элементами половых извращений.

Корни многих групп уходят в киевскую Украину. Наиболее одиозные и крупные сообщества имеют прямую связь с ближним окружением Павла Дурова — основателя ВКонтакте, которые сейчас эмигрировал в Лондон и занял откровенную недружественную позицию к российской власти, которая вынудила его продать свою долю в сети олигарху Алишеру Усманову. Неслучайно, Дуров замечен в контактах с Ходорковским.

Таблица 1. ТОП-93 — самые крупные сообщества ВКонтакте (данные от 18 апреля 2017 г.)

Таблица 2. Тематическое наполнение проанализированных групп:

Как видим, все довольно печально. Недалекий юмор, зачастую откровенно отупляющий, занимает 50% (36%+14%) всего контента крупных сообществ! Остальные 50% контента практически не содержат в себе ничего реально нужного и полезного. Полностью отсутствует новостная информация — не говоря уж о созидании, настоящих героях и т.п.

Данная картина дает четкое представление, в каком формате промывают сознание масс, в первую очередь, молодежи и к чему их готовят.

Цифра в 460 014 000 подписчиков 93 крупнейших сообществ, конечно же, условная: зачастую люди бывают подписаны на несколько сообществ. Реальное количество подписчиков всех этих групп в совокупности составляет порядка 40 млн человек, из них из России, скорее всего, 80% (32 млн). При этом мы в своем анализе не касались более мелких сообществ (количество сообществ численностью от 10 тыс. до 3 млн. ВКонтакте насчитывается более 50 тысяч).



Выборочный анализ верхних строчек этого рейтинга также демонстрирует неутешительную картину: тенденция, характерная для ТОП-93, сохраняется, и в этом массиве также первенствует аморальный контент и отупляющий юмор.

По оценкам одного из российских дата-центров, куда обратилась за комментариями редакция РИА Катюша, реальная аудитория групп такого типа (включая десятки тысяч групп численностью от 5 тыс. до 3 млн. подписчиков), какой мы описали в приведенной выше таблице в России — не менее 50-55 млн. человек.

Для сравнения: мы проанализировали весь условно патриотический сегмент ВКонтакте. Ничего сопоставимого с сообществами из первой группы тут просто нет. Одно из самых крупных патриотических сообществ – группа Антимайдан – объединяет немногим более 500 тыс. подписчиков, групп численностью от 100 до 500 тысяч — чуть более 50 шт. (именно тех, кто осознанно участвует в информационной войне). В анализ так же не включены лже-патриотические группы, некоторые из которых тоже достигают 1-2 млн.

Таблица 3. Группы ВК условно патриотического сегмента с количеством подписчиков более 100 тысяч человек (по данным за май 2017 г.):

Также нами выявлено порядка 300 более мелких патриотических групп (в среднем по 15—25 тысяч пользователей). Условная общая аудитория всех этих ресурсов не превышает 25 млн. пользователей. То есть, в реальности речь может идти в лучшем случае о 3—3,5 млн. уникальных пользователей.

Итого, пропорция сил в случае развязывания полноценной информационной войны отнюдь не радует. У противника в руках может оказаться таран минимум в 50 млн. читателей, которые объединены в нескольких десятков крупных групп. У патриотов — сотни разрозненных мелких патриотических сообществ общей реальной численностью 3 млн. чел.

Таблица 4. Ключевые группы интересов, контролирующие самые крупные сообщества ВКонтакте:

Как будут действовать эти люди в условиях приближающихся президентских выборов и растущего давления, в том числе и финансового, со стороны заокеанских и заморских «партнеров»? К сожалению, приходится констатировать, что тут российская власть явно недооценивает угрозу, полагаясь на привычку «закрывать вопрос» деньгами.



Как это работает на практике, показал пример Украины — где наша власть, вместо того, чтобы поддерживать пророссийские организации на постсоветском пространстве, выдала 3 млрд долларов Януковичу, рассчитывая что он сам справится со своими неофашистами — и в результате мы имеем то, что имеем.

В случае с соц.сетями российская политическая элита повторяет ту же ошибку. Как уже сообщала «Катюша», сразу же после событий 26 марта многие популярные блогеры и сетевики начали публично присягать на верность проекту Навального. Первым обозначил свою политическую позицию Роберто Панчвидзе, который уже 30 марта сидел в студии Навальный LIVE в качестве соведущего передачи.

Роберто — тот самый «серый кардинал» и прародитель тренда аморального контента социальной сети «Вконтакте». Владелец самой скандальной группы MDK и создатель еще целого пула подобных проектов, задачей которых является промывка мозгов у молодежи аморальным юмором.



Для понимания, насколько велико его влияние: группа МДК несколько раз запрещалась решением суда и как минимум один раз была заблокирована администрацией «Вконтакте», формально исполнившим решение суда. Однако, в итоге группы он лишился всего лишь на несколько часов — администрация соцсети просто восстановила для него группу в полном объеме в течении 24 часов.



Аудитория читателей Роберто, которая будет читать фейки, сравнима с аудиторией крупного СМИ. Только во «Вконтакте» он рассылает свои новости минимум на 13 500 000 подписчиков (группы МДК, Орленок и ИБД).

Не лучше дела обстоят и с другими крупнейшими пабликами, которые, мягко говоря, не отличаются нравственностью и любовью к государству.



Среди наиболее опасных (потенциально) для существующей политической системы можно отметить такие много миллионные группы как: «ЁП», «Чёткие приколы», «Смейся до слёз :D», «Лайфхак», «Палата №6», «Корпорация Зла», «Ты не поверишь!», «Убойный юмор», «БОРЩ», «Убойные приколы», «Трахни нормальность», «Оптимист», «iFace».



Их условная суммарная аудитория составляет более 75 000 000 условных подписчиков (т.е. с учетом повторов, фейковых аккаунтов и уже удаленных пользователей), а реально — это, скорее всего, около 20 000 000 читателей.

И дело не только ВКонтакте. Многие топовые блогеры YouTube тоже присоединились к проекту «Навальный». Ему уже присягнули: Блогер «Wylsacom» (3 121 566 подписчиков) и блогер kamikadzedead (949 027 подписчиков). Блогер Николай Соболев (2 631 198 подписчиков), заявил о готовности голосовать за Навального на выборах. Близки по политическим взглядам к Навальному блогеры Дмитрий Ларин (1 930 032 подписчиков) и Данила Поперечный (793 992 подписчика).

Все эти цифры наглядно демонстрируют: государство вместо того, чтобы вкладываться в создание собственных успешных проектов и блогеров, вновь отдает инициативу в руки откровенного врага.



Робкая попытка министра культуры Владимира Мединского, устроившего встречу с топовыми блогерами YouTube, некоторые из которых тут же перебежали на сторону вероятного противника , ничего кроме сожаления не вызывает. Государство продолжает цепляться за чуждые ценности и в итоге мы снова наступаем на старые грабли.

По материалам: РИА Катюша