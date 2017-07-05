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Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?

09:16. 5 июля 2017 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:

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Экспертно-аналитический центр РИА Катюша проанализировал крупнейшие сообщества ведущей российской социальной сети ВКонтакте.

Более 95% групп – миллионников, в особенности те из них, которые ориентированы на молодежь, продвигают исключительно западные потребительские ценности, поведенческие стереотипы и аморальный «юмор» с элементами половых извращений.

Большинство из этих ресурсов контролируется группой из нескольких десятков человек, и легко могут быть рекрутированы антироссийскими прозападными силами, как это уже показал пример серого кардинала аморального контента в интернете, владельца скандальной группы «МДК» Роберто Панчвидзе, присягнувшего Навальному.

Условно деградационный сегмент ВКонтакте

Для анализа мы взяли 93 самые крупные сообщества ВК – численностью от 3 до 12 млн. участников в каждом. Даже беглый анализ контента, создателей и администраторов этих групп дает возможность утверждать, что абсолютное большинство из них целенаправленно и системно пропагандируют западные потребительские ценности, низкопробный отупляющий юмор, сексуальную распущенность и прочие плоды глобализации.

Корни многих групп уходят в киевскую Украину. Наиболее одиозные и крупные сообщества имеют прямую связь с ближним окружением Павла Дурова — основателя ВКонтакте, которые сейчас эмигрировал в Лондон и занял откровенную недружественную позицию к российской власти, которая вынудила его продать свою долю в сети олигарху Алишеру Усманову. Неслучайно, Дуров замечен в контактах с Ходорковским.

Таблица 1. ТОП-93 — самые крупные сообщества ВКонтакте (данные от 18 апреля 2017 г.)

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Таблица 2. Тематическое наполнение проанализированных групп:

chemu uchat populyarnyie soobshhestva vk1 Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?

chemu uchat populyarnyie soobshhestva vk 2 Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?

Как видим, все довольно печально. Недалекий юмор, зачастую откровенно отупляющий, занимает 50% (36%+14%) всего контента крупных сообществ! Остальные 50% контента практически не содержат в себе ничего реально нужного и полезного. Полностью отсутствует новостная информация — не говоря уж о созидании, настоящих героях и т.п.

Данная картина дает четкое представление, в каком формате промывают сознание масс, в первую очередь, молодежи и к чему их готовят.

Цифра в 460 014 000 подписчиков 93 крупнейших сообществ, конечно же, условная: зачастую люди бывают подписаны на несколько сообществ. Реальное количество подписчиков всех этих групп в совокупности составляет порядка 40 млн человек, из них из России, скорее всего, 80% (32 млн). При этом мы в своем анализе не касались более мелких сообществ (количество сообществ численностью от 10 тыс. до 3 млн. ВКонтакте насчитывается более 50 тысяч).

Выборочный анализ верхних строчек этого рейтинга также демонстрирует неутешительную картину: тенденция, характерная для ТОП-93, сохраняется, и в этом массиве также первенствует аморальный контент и отупляющий юмор.

По оценкам одного из российских дата-центров, куда обратилась за комментариями редакция РИА Катюша, реальная аудитория групп такого типа (включая десятки тысяч групп численностью от 5 тыс. до 3 млн. подписчиков), какой мы описали в приведенной выше таблице в России — не менее 50-55 млн. человек.

Условно патриотический сегмент ВКонтакте

Для сравнения: мы проанализировали весь условно патриотический сегмент ВКонтакте. Ничего сопоставимого с сообществами из первой группы тут просто нет. Одно из самых крупных патриотических сообществ – группа Антимайдан – объединяет немногим более 500 тыс. подписчиков, групп численностью от 100 до 500 тысяч — чуть более 50 шт. (именно тех, кто осознанно участвует в информационной войне). В анализ так же не включены лже-патриотические группы, некоторые из которых тоже достигают 1-2 млн.

Таблица 3. Группы ВК условно патриотического сегмента с количеством подписчиков более 100 тысяч человек (по данным за май 2017 г.):

chemu uchat populyarnyie soobshhestva vk 3 Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?chemu uchat populyarnyie soobshhestva vk 8 Чему учат популярные сообщества ВКонтакте?

Также нами выявлено порядка 300 более мелких патриотических групп (в среднем по 15—25 тысяч пользователей). Условная общая аудитория всех этих ресурсов не превышает 25 млн. пользователей. То есть, в реальности речь может идти в лучшем случае о 3—3,5 млн. уникальных пользователей.

Итого, пропорция сил в случае развязывания полноценной информационной войны отнюдь не радует. У противника в руках может оказаться таран минимум в 50 млн. читателей, которые объединены в нескольких десятков крупных групп. У патриотов — сотни разрозненных мелких патриотических сообществ общей реальной численностью 3 млн. чел.

Владельцы крупнейших сообществ ВКонтакте

Таблица 4. Ключевые группы интересов, контролирующие самые крупные сообщества ВКонтакте:

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Как будут действовать эти люди в условиях приближающихся президентских выборов и растущего давления, в том числе и финансового, со стороны заокеанских и заморских «партнеров»? К сожалению, приходится констатировать, что тут российская власть явно недооценивает угрозу, полагаясь на привычку «закрывать вопрос» деньгами.

Как это работает на практике, показал пример Украины — где наша власть, вместо того, чтобы поддерживать пророссийские организации на постсоветском пространстве, выдала 3 млрд долларов Януковичу, рассчитывая что он сам справится со своими неофашистами — и в результате мы имеем то, что имеем.

В случае с соц.сетями российская политическая элита повторяет ту же ошибку. Как уже сообщала «Катюша», сразу же после событий 26 марта многие популярные блогеры и сетевики начали публично присягать на верность проекту Навального. Первым обозначил свою политическую позицию Роберто Панчвидзе, который уже 30 марта сидел в студии Навальный LIVE в качестве соведущего передачи.

Роберто — тот самый «серый кардинал» и прародитель тренда аморального контента социальной сети «Вконтакте». Владелец самой скандальной группы MDK и создатель еще целого пула подобных проектов, задачей которых является промывка мозгов у молодежи аморальным юмором.

Для понимания, насколько велико его влияние: группа МДК несколько раз запрещалась решением суда и как минимум один раз была заблокирована администрацией «Вконтакте», формально исполнившим решение суда. Однако, в итоге группы он лишился всего лишь на несколько часов — администрация соцсети просто восстановила для него группу в полном объеме в течении 24 часов.

Аудитория читателей Роберто, которая будет читать фейки, сравнима с аудиторией крупного СМИ. Только во «Вконтакте» он рассылает свои новости минимум на 13 500 000 подписчиков (группы МДК, Орленок и ИБД).

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Не лучше дела обстоят и с другими крупнейшими пабликами, которые, мягко говоря, не отличаются нравственностью и любовью к государству.

Среди наиболее опасных (потенциально) для существующей политической системы можно отметить такие много миллионные группы как: «ЁП», «Чёткие приколы», «Смейся до слёз :D», «Лайфхак», «Палата №6», «Корпорация Зла», «Ты не поверишь!», «Убойный юмор», «БОРЩ», «Убойные приколы», «Трахни нормальность», «Оптимист», «iFace».

Их условная суммарная аудитория составляет более 75 000 000 условных подписчиков (т.е. с учетом повторов, фейковых аккаунтов и уже удаленных пользователей), а реально — это, скорее всего, около 20 000 000 читателей.

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И дело не только ВКонтакте. Многие топовые блогеры YouTube тоже присоединились к проекту «Навальный». Ему уже присягнули: Блогер «Wylsacom» (3 121 566 подписчиков) и блогер kamikadzedead (949 027 подписчиков). Блогер Николай Соболев (2 631 198 подписчиков), заявил о готовности голосовать за Навального на выборах. Близки по политическим взглядам к Навальному блогеры Дмитрий Ларин (1 930 032 подписчиков) и Данила Поперечный (793 992 подписчика).

Все эти цифры наглядно демонстрируют: государство вместо того, чтобы вкладываться в создание собственных успешных проектов и блогеров, вновь отдает инициативу в руки откровенного врага.

Робкая попытка министра культуры Владимира Мединского, устроившего встречу с топовыми блогерами YouTube, некоторые из которых тут же перебежали на сторону вероятного противника , ничего кроме сожаления не вызывает. Государство продолжает цепляться за чуждые ценности и в итоге мы снова наступаем на старые грабли.

По материалам: РИА Катюша

Рекомендуем ознакомиться с видеообзорами проекта Научи хорошему

Сообщество МДК ВКонтакте: Мат, пошлость и алкоголь для школьников



Разрушение сознания на примере популярных блоггеров YouTube


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, Запад, Интернет, навальный, нравственность, общество, патриот, политика, секс, СМИ, сознание, США, юмор
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Один комментарий»

  • 1482 299
    nikolay 5 июля 2017 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Статья заказная, сионисткая. Чего больше всего боится нелигитимная власть, так это свободы слова. Власть старается держать народ вне информационного поля, о чем свидетельствуют законы, принимаемые в Госдуме. “В контакте” идет огромный обмен информацией между простыми гражданами. Поэтому враги народа и изобретают разные уловки для ликвидации свободного обмена информацией под видом внешнего врага, борьбы с наркотиками, порнографией и т.д. Власть в РФ держится на обмане народа до тех пор, пока народ не прозреет.

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