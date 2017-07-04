Ярые укропатриоты массово бегут в Россию

Оказывается, «агрессор» может быть более ласковым, чем «незалежная»

На Украине сегодня, как известно, патриотом считается каждый, кто хоть пару фраз произнес про «клятых москалей». Например, советник министра внутренних дел Антон Геращенко или его шеф Арсен Аваков могут спокойно говорить на русском языке, их никто в этом не упрекнет. Главное, ЧТО они говорят. Русофобство стало неотъемлемой частью нынешней Украины. Конечно, замешаны в этом по большей части не рядовые украинцы. Но и среди них тоже можно отыскать ярых ненавистников всего российского.

«Свобода» на два года

Выделяются на этом фоне так называемые «активисты» — члены националистических группировок различных категорий. Они устраивают погромы, «зигуют» на фоне памятников жертвам Холокоста, громят российские банки, избивают азиатов, нападают на россиян у посольства РФ и так далее. Такой образ жизни совершенно необременителен — работать не надо, правоохранители не трогают, потому как у «патриотов» карт-бланш на совершение практически всех преступлений. Поэтому многие выбирают именно это ремесло. Не то чтобы все «активисты» были бездельниками, есть, конечно, и по-настоящему идеологически убежденные люди, но и они в реалиях современной Украины переквалифицировались в каких-то шоуменов: для того, чтобы оставаться на плаву и выклянчивать финансирование. Нужно из кожи вон лезть в попытках изобрести штуку, которая была бы эпатажнее предыдущей. Не всем удается одерживать верх в конкуренции с другими патриотами.

Наглядным примером такого вот патриотизма является националистическая партия «Свобода». Российский читатель и телезритель знает о ней, как о нацисткой банде, постоянно участвующей в разного рода нелепейших акциях. Свободовцы регулярно заявляются на заседания всевозможных облсоветов, горсоветов с целью сорвать какое-нибудь голосование или просто пошуметь. Кроме того, они регулярно протестуют против украинских артистов, выступающих в России, против членства в Верховной Раде отдельных нардепов, считающихся пророссийскими только потому, что они состоят в рядах Оппозиционного блока.

Вопрос финансирования этой партии многократно поднимался в украинских СМИ. С этим связаны многочисленные скандалы. Говорили, что десятки миллионов долларов в организацию вкладывали криминальные авторитеты, а «Свобода» лоббировала их интересы на политическом уровне. Причем одни авторитеты перекупали симпатии партии у других. Потом появилась информация о деньгах, приходящих из России — мол, кому-то в РФ выгодна чрезмерное русофобство украинской партии. Свободовцы выступали с опровержением, ссылаясь на то, что материалы в СМИ являются заказными, однако так и не предоставляли никаких официальных данных о своих источниках финансирования.

Сейчас дела у партии идут не лучшим образом. В Верховной Раде ее присутствие серьезно уменьшилось по сравнению с 2014 годом. И это связано с ослаблением заинтересованности украинской политической элиты в существовании такой партии. По этой причине количество активных членов резко сокращается. Олег Тягнибок(лидер партии — Авт.) говорит о стремительном увеличении числа своих сторонников, но на деле это совершенно не так. Количество желающих оставаться в «Свободе» серьезно уменьшается в течение последних двух лет. И какую альтернативу предпочитают «профессиональные националисты», решившие отколоться от надоевшей партии? Наверное, Тягнибок может сойти с ума, если узнает, что многие из его бывших последователей живут и работают в России.

Карьерный рост юного нациста

Михаил из их числа. Ему всего 23 года, но почти четверть из них, он отдал «Свободе». В партию его привел одноклассник, когда они учились в старших классах. Школьникам сразу сказали, что пока партия не нуждается в официальных членах, но массовка всегда нужна. Сначала Михаилу приходилось просто ходить на разные собрания, где с деревенским пафосом на не совсем правильном украинском рассказывалось о любви к «незалежной» и необходимости вывести ее из тьмы к свету.

В большинстве случаев ораторами выступали люди среднего возраста, но иногда встречались и совсем молодые. Как потом удалось выяснить Михаилу, руководство «Свободы» разработало программу по привлечению молодежи в свои ряды, и для этой цели обучались молодые пропагандисты, которые получали за это хорошие деньги, имели постоянные ставки.

В основном это были дети функционеров партии. Михаилу приходилось их слушать. Хотя они говорили о расцвете Украины еще более кривым языком, чем их старшие товарищи и отцы. Спустя какое-то время руководство отделения приступало к фильтрации — решалось, кто проникся патриотическим духом, а кто — нет. Те, кто не усвоил курс пропагандистских лекций, отправлялись домой, так как им было опасно переходить на новый уровень идеологической трансформации. Михаил показался персоной подходящей, и ему позволили остаться в «Свободе», однако членского билета так и не выдали. Впрочем, это никому не помешало требовать регулярные взносы, составлявшие хоть и незначительную сумму, но для неработающего парня и это были деньги. Теперь на собраниях перед ним и другими неофитами никто не осторожничал. Ораторы позволяли говорить себе абсолютно на любые темы. Евреи были одной из наиболее излюбленных тем. О них всегда говорили в негативном ключе. А вот о России, что странно, предпочитали больше молчать. О ней речь поднималась только в те моменты, когда планировались очередные антироссийские акции. Участников этих мероприятий заставляли заучивать определенные речевки, а затем пускали на улицы. Те, кто проявлял себя лучшим образом, удостаивались чести и в будущем быть частью какой-нибудь более или менее важной демонстрации. Активистам, достигшим столь высокого уровня, полагалась поддержка со стороны партии. До такого высокого уровня дошел и наш герой.

В 2013 году Михаилу и его товарищам платили по тысяче гривен в месяц. Это была фиксированная ставка, но для некоторых делалось исключение — им оплачивалось каждое мероприятие и акция. Люди из второй категории зарабатывали намного больше. Но Михаил особо не грустил, потому что в его возрасте иметь в месяц тысячу гривен очень даже неплохо. В стабильном 2013 году эта сумма была вполне приличной. А осенью, когда начались майданные демонстрации, размеры выплат выросли почти в три раза. Правда платили почему-то не всем демонстрантам, а только «горячим головам» — тем, кто не боялся столкновений и протестовал очень активно. Михаилу платили. И в то время он не был разочарован своим выбором.

После победы Майдана наступил расцвет партии. Деньги потекли рекой, а Тягнибок начал вести себя, как наркобарон. Его подопечные стали чуть ли не самой богатой националистической группировкой Украины. Михаил на этой волне зарабатывал большие деньги, совершенно ничего не делая. 2014 год был самым жирным, а вот следующий радовал немного меньше, но особых разочарований все равно не было. А вот в 2016-ом многих рядовых членов перестали финансировать. Вообще. В их числе оказался Михаил.

Из ненавистников России в ее жители

Поначалу задержки в выплатах воспринимались как случайность, но потом стало ясно, что это не задержки, а, как выразился сам Михаил, «кидалово». Настали тяжелые времена. Человек, привыкший зарабатывать ничего не делая, вряд ли пойдет на обычную работу. Кроме того, у Михаила не было никакой специальности и образования, ведь молодость он всю посвятил партии. А на Украине с ее дырявой в восьми местах экономикой, такие люди особо не нужны. Там сейчас требуются реальные работяги, а офисные места либо плохо оплачиваются, либо заняты. Вот так и пришлось профессиональному патриоту переехать в Россию. Причем ехал он с немалой группой товарищей по «Свободе». Им всем пришлось несладко после отказа партии платить деньги за любовь к родине. А в России, так они полагали, им место точно найдется. И не прогадали. Во всяком случае, Михаил нашел себя. Первое время работал коллектором — обзванивал должников различных банков и имел вполне приличные деньги. Потом, как немного освоился, подался в риелторы. В Москве такого рода специалисты востребованы, и зарабатывать они могут огромные по украинским меркам деньги. Михаил не слишком доволен — все-таки он националист со стажем, но приходится мириться со своей участью. Потому что на Украине не заработаешь, а в Европе для того, чтоб получить какую-нибудь работу, надо знать хотя бы английский. В общем, пока из России Михаил не уезжает. Работа есть и это главное.

И так думают тысячи украинцев. Они могут ненавидеть русских и всю нашу страну, но все равно сюда приедут. Потому что в этой ненавистной стране есть возможности достойно жить, если хотя бы немного постараться. А вот на Украине с каждым днем все сложнее выживать — девальвация, инфляция, легко прогнозируемый экономический кризис и так далее. А все почему? Потому что Михаил и его соратники сделали из своей страны невесть что, жалкое подобие государства с развалившейся экономикой и совершенно неадекватной властью. Интересно, а если бы не Россия, куда бы подались эти революционеры? Наверное, занялись бы бандитизмом? Так тоже сегодня многие выживают на Украине… Из любви к родине.

Заур Караев