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В России создали уникальный бронетранспортер «Бумеранг» — конкурентов нет

08:07. 4 июля 2017 Просмотров - 350 Нет комментариев Опубликовал:

В России создали уникальный бронетранспортер "Бумеранг" — конкурентов нет

Прямых конкурентов новейшему российскому бронетранспортеру «Бумеранг», впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это «прорыв инженерной мысли».

Об этом заявил глава Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий, пишет РИА Новости.

«В «Бумеранг» заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству — это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая. В рамках проекта «Бумеранг» мы реально тащим всю промышленность вперед. Под эту машину сделали новый двигатель. Его производитель — Ярославский завод — осуществил настоящую промышленную революцию. В России до этого подобных двигателей не было», — рассказал Красовицкий.

Гендиректор отметил, что по сравнению с машиной предыдущего поколения — БТР-82А — «Бумеранг» может решать гораздо больший спектр задач: он имеет «новую базу, новый клиренс, новую высоту, новую броню, новое вооружение». Его заказчиками выступают Минобороны, Росгвардия, МВД.

«Сегодня БТР-82А и плавает, и стреляет. В последнее время мы многое дорабатываем. Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны. И таких направлений много. Но самое главное — надежность», — отметил он.

По словам Красовицкого, прямых конкурентов у машины нет: технические решения, заложенные в «Бумеранг», с его точки зрения, интереснее, современнее и дешевле финского аналога Patria или американской машины Stryker.

Что касается сроков завершения испытаний бронетранспортера, Красовицкий отметил, что в компании выходят на финишную прямую.

«Лестно, что наша машина завершала парад Победы, но это новая машина, и мы продолжаем работать над броней, весом, эргономикой, вооружение. Поэтому говорить, какой она будет на выходе, нам бы не хотелось. Сейчас мы испытываем 12 машин: катаем, стреляем, сжигаем, морозим. Идет работа по использованию различного вида брони. У нас есть порядок испытаний, одних лабораторных работ над этой машиной 250: морозильные камеры, подрывы, подстрелы, перевороты. Так что как только мы сдадим экзамен, сразу же начнутся поставки в войска», — добавил он.

Источник: news-front.info

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