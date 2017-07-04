Требуем от Запада покаяния или Вежливый вопрос Владимиру Путину

Предлагаю вашему вниманию два материала, замеченных мною ранее на Конте.

Первый "Вежливый вопрос Владимиру Путину…" был опубликован совсем недавно, накануне "Прямой линии с Владимиром Путиным" 15 июня 2017 г. Русланом Хубиевым (RoSsi BaRBeRa), основателем журнала "Вежливая Россия" и одним из лучших геополитических обозревателей Конта, а второй - чуть более года назад, в мае 2016 г. автором под ником "Сосед".

Что у них общего - станет понятно после прочтения.. С уважением - В.Л.

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Вежливый вопрос Владимиру Путину…

Здоровья вам, Владимир Владимирович.



Мой вопрос к вам будет лаконичен, но его содержание имеет значение как минимум для четырех поколений всего русского народа.



Общеизвестно, что весь мир упорно замалчивает ту сторону Второй мировой войны, в рамках которой нацистами был совершен чудовищный акт геноцида славянских народов. Запад до небес раздувает Холокост, заключающийся в уничтожении трети всех евреев, но в то же самое время подло не вспоминает о том, сколько было убито русских людей. И это при том, что число погибших славян страшной цифрой превышает число погибших евреев, а их самих, Европу и весь остальной мир спас не кто – то иной, а именно «русский солдат».



Почему Запад не признает русского Холокоста понять разумеется не сложно, но почему мы не настаиваем на этом сами, большая загадка для большинства жителей нашей страны...



Где мировые музеи русского, сербского, белорусского (...) и в целом, славянского Холокоста? Где компенсации (хотя бы морально - нравственные) за столько страданий и великих жертв от наших "друзей и партнеров"? К большому сожалению их нет. Но я, Владимир Владимирович, как и очень многие граждане нашей страны, очень хотели бы, чтобы они наконец появились.



Не пора ли нам, решить этот ключевой для будущего страны и народа вопрос, и не пора ли нашему государству всерьез бороться за мировое признание имевшего место быть, славянского геноцида?»

RoSsi BaRBeRa [Руслан Хубиев]

примечание - В.Л.

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На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России» представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941-45 гг. Он изменил представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.

Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее. Это — без малого одна треть современного населения Российской Федерации. За этой страшной цифрой скрываются наши отцы, деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй, самое большое предательство — забыть их имена, их подвиг, их героизм, которые сложились в нашу общую великую Победу.

— Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. — более 52 миллионов 812 тысяч человек. Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в т.ч. 5 миллионов 760 тысяч — умерших детей в возрасте до четырёх лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек,- говорится в докладе-презентации. (источник)

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С кем воевали наши предки? Тыкайте рожей Запад в историю и требуйте от них покаяния.

Написаны десятки книг и статей о том, какие договоры и кем были подписаны до пакта Молотова-Риббентропа, о том, что против народа Советского Союза воевала не только немецкая армия, а сотни тысяч европейцев, о том как гиены вроде Польши бросались урвать свои куски при первой возможности.

А лучшие компании Запада ударными темпами наращивали капиталы, поставляя оборудование всем, кто шел уничтожать народы на Востоке от “цивилизованной” Европы, а банки все это кредитовали.

Я не хочу говорить о Западной Европе, США и дерьме вроде Польши и Прибалтики, где через 70 лет договорились до фантастических вещей. Но, увы, многие факты истории, порой ключевые к пониманию событий прошлого и настоящего, остаются вне информационного мейнстрима даже в самой России.

И такие материалы записывают в раздел “альтернативная история для клуба любителей теории заговора”. А еще могут и пальцем ткнуть, мол как не стыдно, надо строить мосты и протягивать руку дружбы, чтобы никогда больше такого не повторилось, надо объединяться с Европой.

На тему, как Европа гадила русским, просто ТАБУ в российский СМИ и системе образования.

И не дай бог вы начнется пользоваться термином “геноцид русских”.

А еще если скажете, что это делали румынские или венгерские карательные отряды, а казнили русских в прибалтийских концлагерях чистокровные евреи. Ой, вей, что тогда начнется...Ахеджаковой на вас нет.

Началось это не вчера, а с Нюрбегского процесса, когда Запад так красиво сначала натравил Германию на русских, заработал денег, а потом все повесил на немцев, а сам записался в пострадавшую сторону.

Увы, в СССР приняли решение тоже все “повесить” на одних немцев.

С тех пор так и повелось.

В информационном поле у нас “жестокие немцы и союзницы Европа и Америка”.

Мы приглашаем Западную Европу на парад и предлагаем разделить победу. Лезем целоваться в десна. А союзнички снова щурят глаза и плюют в лицо.

И если раньше они были готовы “делить победу” и при этом мелко гадить, просто потому что деваться было некуда: СССР держал одной рукой Европу за яйца, а второй предлагал дружить.

Да и отделалась Европа относительно удачно: тем, кому надо заработали денег, русским был нанесен колоссальный демографический ущерб как и планировалось, а половина разрушенной Европы была скинута на баланс СССР.

А на следующий день после капитуляции Берлина Запад принялся гадить тем, на чьем горбу выехал, еще и заработав барыши.

Ни санкций, ни списков “Магницкого”.

А вот теперь мы им снова поперек горла, как и перед началом Второй мировой. И эта русофобия у сгорбленной высокомерной Европы, которая сидела с лицемерной улыбкой десятками лет начала прорываться все чаще и чаще. Очень тяжело в себе держать, когда тебя переполняет ненависть и презрение, правда?

И вот это очень важно сейчас понять, чтобы двигаться дальше с высоко поднятой головой, а не попать снова в ту же ловушку. И нужно громко и четко проговаривать Западу это в лицо.

Я за то, чтобы сделать мейнстримом информацию о том, кто и как действительно воевал в Европе против нас и кто втянул нас в этот ад.

Чтобы у школьников от зубов отскакивало: кому шил одежду Хуго Босс, что Опель и Дженерал Моторс поставляли оборудование нацистам, а Джи-Пи Морган, в котором мечтают работать выпускники, все это дело кредитовал.



Чтобы каждый год 9 мая российское телевидение говорило о том, что военная Польша - это не жертва Катыни, а русофобская пособница нацистов, которая “шла к успеху, но ей не фатануло”.



Чтобы дебильные хипстеры знали, сколько крови на Юнион Джеке и почему Америка вступила в войну под самый конец войны, прежде чем натягивать на себя футболку с флагами этих государств.



Чтобы Киселёв рассказывал, как и зачем бомбили Прагу и Владивосток американцы, а к греческому посольству в Лондоне массово несли цветы в память о тысячах греках замученных “союзной” Британией.



Чтобы не возникало вопросов, почему ваш дед всю жизнь молча курил махорку и стонал ночами от болей, а не хрустел булкой по утру с чашечкой кофе.

Я хочу, чтобы в России был официальный день скорби по погибшим во время интервенции западных псов на русскую землю.

Нам нужно требовать компенсации и извинений от американцев, британцев и австралийцев за погибших русских под Мурманском.



А у посольства Великобритании каждый год должны проходить митинги, а послу в Москве предлагали покаяться.



Чтобы места концлагерей в Польше и Прибалтике, где замучили сотни тысяч русских, где карателями были поляки и прибалты, стали местами скорби по русским людям.



И каждый год доставлять нынешним режимам в этих недогосударствах дикие анальные боли, заваливая посольства письмами с требованиями извиниться за зверства прошлого.



Мы должны тыкать в рожу японцам и требовать от них компенсаций за каждого убитого, а не заигрывать с ними по поводу Курил.



Каждый день, при каждом удобном случае тыкать в рожи фактами предательств и подстав союзничков, требовать новых трибуналов, компенсаций и покаяния, признания фактов геноцида русских.

Это очень важно для нашего будущего сделать мейнстримом факты, о которых сейчас умалчивают и перестать лгать хотя бы самим себе про только “плохих немцев”.

Русские слишком много всем прощали.



Прощали ценой своей жизни.

Только грош цена этому христианскому подходу с “прощением, смирением и поставлением второй щеки”.

Это вранье самим себе и молчание уже играет против нас и мы можем снова пропустить удар.

Западный капитал, как и перед Второй мировой войной снова поднимает в Европе волну русофобии и обязательно использует ее против нас при возможности и сделает на этом гешефт, снова выйдя “эффективно из экономического кризиса”.

Запад лицемерен и любит работать по отлаженной бизнес-схеме и только идиот не видит, к чему сейчас все идет.

10 мая 2016 г.

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"У НАС В ЕВРОПЕ ТРАДИЦИЯ - РАЗ В СТО ЛЕТ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В РОССИЮ"