Театр абсурда: Приз за создание образа Москвы получили фильмы «Про любовь» и «14+»

Лучшим фильмом о Москве признана кинокартина «Про любовь» режиссера Анны Меликян (на фото), которая и стала обладателем главного приза мэра Москвы Сергея Собянина «За создание образа Москвы в киноискусстве» в размере 50 миллионов рублей.

Всего столичных призов оказалось 4. Они были вручены победителям конкурса на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля. На втором месте оказался фильм «14+» Андрея Зайцева — его создатели получили 30 миллионов рублей. Третье место и 20 миллионов рублей достались обоим частям «Духless» Романа Прыгунова.

«Премии посвящены фильмам, в которых Москва — это герой», — прокомментировал награды президент фестиваля Никита Михалков.

Напомню, правительство Москвы учредило приз за создание фильма о Москве 23 июня 2016 года. По условиям конкурса в нем могут участвовать фильмы (полный и короткий метр, сериалы, анимация), снятые за последние пять лет и показывающие современную столицу. Заявки принимались с 10 января до 15 марта этого года. Всего их поступило 30. В марте на Московском культурном форуме прошло заседание конкурсной комиссии, которая составила шорт-лист из девяти фильмов.

По материалам сайта «Российская газета»

Комментарий редакции:

Это же насколько надо быть «беспардонными», чтобы так в открытую вручать премии откровенно деградационным картинам. Распространяйте правду!

Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино

Фильм 14+: Диагноз российскому кинематографу и Никите Михалкову

Источник: whatisgood.ru