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Суверенная МБР

13:17. 4 июля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:


КНДР успешно испытала новую версию своей межконтинентальной баллистической ракеты Hwaong-14.
Ракета успешно преодолела высоту в 2 000 километров и пролетела 930 километров в сторону Японии.
В Пхеньяне уже традиционно заявили, что будут продолжать развивать свою ракетно-ядерную программу, чтобы положить конец американским угрозам ядерной войны.

Япония заявила по поводу пуска очередной протест. Трамп разразился достаточно невнятными комментариями в адрес Ким Чен Ына, что мол "'этот парень мог бы и другими вещами заниматься" и было бы хорошо, если бы Китай на него повлиял.
Достаточно жалкая позиция, с учетом ранее допущенных угроз. Ким явно почувствовал предел возможного для Трампа на данном этапе и откровенно этим пользуется, демонстрирую относительную слабость США, которые занесли дубину для удара, но не ударили, что не осталось незамеченным в регионе. Как представляется, попытка попиариться за счет Северной Кореи и подать определенный сигнал Китаю (особенно в свете размещения THAAD в Южной Корее), оказалась серьезной ошибкой для Трампа, о чем Пхеньян теперь не упускает случая напомнить, ведь каждая новая ракета запущенная после угроз США разобраться с северо-корейской ракетно-ядерной программой, это сознательная пощечина Белому Дому. В данном случае, пуск был приурочен к Дню независимости США. Так сказать поздравили.

Потенциально ракета способна поражать цели на Аляске.

Ну а касательно того, будут ли продолжаться пуски или нет, то очевидно будут – как недавно заявил президент Южной Кореи по поводу размещения систему американской ПРО в своей стране "У Китая нет права влиять на то, чем Южная Корея занимается на своей суверенной территории". Естественно, что в рамках такой логики, Пхеньян имеет право заниматься на своей  суверенной территории тем, чем считает нужным. А нужным, Северная Корея считает создание и модернизацию средств доставки для ядерных зарядов, чтобы в случае чего нанести союзникам США в регионе неприемлемый ущерб. И в этом вопросе они явно преуспевают продолжая развивать "суверенные межконтинетнтальные баллистические ракеты".







Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, ким чен ын, Китай, кндр, ракеты, США, Трамп, южная корея, ядерное оружие
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