Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июля 2017

Путин и председатель КНР обсудили Сирию и Корею

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин на неформальной встрече в понедельник обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос.

О этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа

«Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров», — отмечает агентство.

По данным Синьхуа, оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских ПРО THAAD в Южной Корее.

«Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку и тесное взаимодействие по основным международным и региональным проблемам. <…> Я считаю, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства России и Китая», — приводит агентство слова российского президента.

Как сообщает агентство, председатель КНР отметил, что Москва и Пекин должны укреплять двустороннее сотрудничество, а также взаимную поддержку в вопросах развития и защиты интересов национального суверенитета и безопасности.

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В Астане начались переговоры по Сирии

В Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии, он начался с заседания совместной рабочей группы по деэскалации, передает РИА Новости.

«В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там «Ан-Нусрой» и «Исламским государством» (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)», — сказал источник на переговорах перед их началом.

Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке «Астана» 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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Химическое шоу: Захарова нашла свидетельство информационной кампании против Дамаска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление боевиков о якобы применении правительственными войсками хлора в восточном пригороде Дамаска еще одним свидетельством начала информационной кампании Запада против властей Сирии частью «химического шоу». Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов в субботу сообщил, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Командование сирийской армии опровергло заявление боевиков, назвав данную информацию лживой и несоответствующей действительности. «„Химическое шоу“ набирает обороты. Ещё одно свидетельство того, что информационная кампания против Дамаска стартовала, — сообщение о „применении отравляющего газа в Восточной Гуте“. Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало „химической атаки“ и ее осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык — именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы», — написала представитель МИД РФ на своей странице в Facebook. Захарова отметила, что это язык международно-правового общения. По ее мнению, «именно эти фразы потом будут предлагаться западными коллегами для работы, например, над заявлением председателя Совбеза с осуждением «химических атак режима против мирных граждан». «Но и это только прелюдия», — добавила дипломат. Ранее информированный дипломатический источник РИА Новости сообщил, что офицеры Центра по примирению в Сирии, находившиеся в субботу в квартале Аль-Каббас, не подтверждают применение химоружия войсками Сирии. Сирийская армия почти три недели ведет наступление в Айн-эт-Терме, продолжая освобождать новые районы и продвигаясь вглубь восточной части Дамаска, которая более пяти лет находится под контролем радикальных вооруженных группировок. Отряды террористов, неся большие потери, вынуждены отступать. Читайте также: Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

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«Аль-Каида» бросается в атаку после удара ВВС Израиля по Армии Сирии, но боевики несут потери и отступают (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник снова вспыхнули бои возле Голанских высот после того, как израильские ВВС нанесли удары по позициям правительственных войск. В провинции Кунейтра возле оккупированных Тель-Авивом Голанских высот возобновились боестолкновения, после того как израильские ВВС атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в этом районе. Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ), действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*), атаковали позиции правительственных войск в городе Аль-Баас, но по-прежнему не смогли добиться каких-либо значительных результатов и отступили на прежние позиции. Наступление боевиков сопровождалось несколькими авианалетами, наносимыми израильскими ВВС, которые были нацелены на позиции Вооруженных сил САР. В ходе боя боевики понесли потери, около г. Аль-Баас был уничтожен еще один полевой командир сирийской «Аль-Каиды». На прошлой неделе здесь же был ликвидирован главарь «Хайят Тахрир Аш-Шам» в южной Сирии. В конце минувшей недели Сирийская арабская армия также отразила очередное масштабное наступление боевиков «Аль-Каиды» и связанных с ней группировок на Голанских высотах, захватив в результате этого столкновения склад боевиков и обнаружив там очередные доказательства вмешательства государства Израиль в сирийский конфликт на стороне исламистов. Военнослужащие Голанского полка Сил Национальной обороны показали обнаруженные в районе города Хамадия медицинские пакеты и оружие, оставленные боевиками союзнической «Аль-Каиде» группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщала «Русская Весна», 28 июня подразделения САА обнаружили секретные склады оружия и боеприпасов в укрепрайоне Аль-Ваер у города Хомс, оставленном исламистами. На оружии маркировка, свидетельствующая о том, что оно было произведено в Израиле, и надписи на иврите. На Голанских высотах ВВС Израиля регулярно наносят авиаудары по территории Сирии якобы в ответ на «случайно упавшие на израильной стороне снаряды», однако эти удары всегда приходятся по позициям САА именно тогда, когда правительственные силы начинают теснить джихадистов. Как сообщала «Русская Весна», 15 июня был обнародован доклад ООН, в котором говорится, что власти Израиля регулярно финансируют и вооружают боевиков-исламистов, воюющих против правительственных вооруженных сил в районе Голанских высот. С 2013 года Израиль потратил 62 миллиона шекелей (17 миллионов долларов) на лечение 2200 сирийских боевиков. Читайте также: «Без Израиля мы бы не выжили»: откровения исламистов, воюющих в Сирии (ФОТО)

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Символические мальчики и девочки

Это девочка из Ракки пострадавшая в результате боев в городских кварталах.Интересно, какова вероятность, что рукопожатная пресса сделает ее "символом войны"?На самом деле конечно не сделают, ибо "символические дети" появляются лишь в необходимые моменты.

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Российские военные обнаружили ракету США с серийным номером, выпущенную «Аль-Каидой» под Дамаском (ФОТО)

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1 июля 2017 года российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе мониторинга режима прекращения боевых действий в квартале Аль-Каббас района Джобар в Дамаске были найдены фрагменты боеприпасов американского производства с серийными номерами. Об этом в фоторепортаже «Русской Весны» с места событий. Уточним, что в районе находки идут боевые действия с террористами сирийской «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* («Джебхат Фатх аш-Шам»). Анализ найденных частей показал, что представленные фрагменты являются частью ракеты ПТУР BGM-71 TOW. На фотографии аналогичной ракеты, найденной в Интернете, показано место найденных фрагментов на ее корпусе. Имеющиеся серийные номера должны позволить отследить каналы и пути поставки партии ПТУР. Читайте также: Конвой военной техники России вошел в курдские районы Сирии, на фоне готовящегося наступления войск Турции (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Смертоносная карусель: Ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35 опустошают ряды ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

Обнародованы новые уникальные кадры боевой работы российских ударных вертолетов, опустошающих ряды ИГИЛ в сирийской пустыне на пути из Пальмиры к г. Дейр эз-Зор. Сирийские военкоры сняли на видео, как Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 ВКС РФ атакуют террористов в пустынных районах на востоке провинции Хомс. На кадрах показана так называемая боевая карусель, когда винтокрылые машины меняют друг друга и производят залпы неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по позициям боевиков. Напомним, что Воздушно-космические силы России оказывают большую помощь правительственным войскам в истреблении банд ИГИЛ* и в наступательной операции на Дейр эз-Зор. Читайте также: Срочное заявление сирийского военного командования *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирийская армия и союзники продолжают наступление к востоку от Бир Дулайят

САА и союзники продолжают наступление к востоку от Бир Дулайят, захватывая участки территории, с которых видна территория Хумаима.

При поддержке российских ВКС сирийская армия начала наступление на террористов запрещенной в России организации ИГИЛ на востоке провинции Хама в Сирии.

Отмечается, что подразделения военного формирования «Соколы пустыни» готовили российские инструкторы. Их перебросили в Хаму накануне. Как сообщили в МО САР, через несколько часов после начала операции военные захватили ряд пунктов к востоку от Саламии.

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