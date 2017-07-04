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Русский язык – основа древнегреческого

09:51. 4 июля 2017 Просмотров - 332 4 коммент. Опубликовал:

От Редакции Академии Тринитаризма

Мы публикуем эту краткую и довольно старую заметку о 50-ти летней работе Дмитрия Ираклидиса, греческого переводчика, по составлению нового этимологического словаря русского языка, который по-другому показывает происхождение языков Европы.

Кто читал словарь Фасмера, тот поймет, какое важное значение имеет для России и русского мира эта работа. Вызывает искреннее удивление, что руководство России не обратило внимание на просьбу Дмитрия Ираклидиса.
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Правда, возможно, ничего в этом и нет удивительного, поскольку лица с учеными званиями из РАН, которые экспертируют администрацию Президента, защищали диссертации о совершенно другом месте русского языка в истории человечества.

Такое отношение к таким важным научным разработкам лишь еще раз подчеркивает, что реформа РАН – бессмысленное дело: выброшенные на ветер деньги, или вложенные в строительство благополучия малого количества разных директоров институтов.
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АТ не имеет в настоящее время возможности выпустить этот словарь. Возможно, что среди читателей АТ найдутся те, кто захочет это сделать.

Известные нам координаты газеты "Афины & Эллас". Адрес: Харокопу 87, Каллифея, 17676 Афины, тел. 210 9512202, моб.тел. 6944 566960, E-mail: a-ellas@yandex.ru

***

Кто может с полной уверенностью заявить, что знает истину? Вы можете? Лично я не возьму на себя ответственность хоть в каком-либо вопросе утверждать: «Мои суждения истинны».

Вы когда-нибудь говорили с ученым? Если «да», то знаете, что, проведя исследование, поставив опыт, подтвердив выведенное всеми мыслимыми и немыслимыми доказательствами, говорят о предмете научных изысканий с уверенностью на 99,9 % и НИКОГДА – на 100 %.

На днях в нашу редакцию пришел пожилой мужчина, переводчик, Дмитрий Ираклидис. Пришел рассказать о своем исследовании. Скажу сразу, оно меня повергло в шок.

Но прежде чем сообщать о теме научной работы, пару слов об ее авторе. Итак, имя вы уже знаете. Добавлю, что нашему гостю 85 лет. В Грецию приехал подростком. В 1934 году родители, опасаясь репрессий, решили, что лучше для них будет перебраться из небольшой железнодорожной станции близь Мелитополя в Элладу.

Наш гость переводчиком работал 50 лет. На его визитке обозначены шесть языков, которыми владеет господин Ираклидис – английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и русский.

Так вот о работе Дмитрия Ираклидиса – она, естественно, о языках. Автор доказывает, что все европейские языки произошли от русского, который является древнейшим мировым языком, а другие значительно его моложе, в том числе и греческий.

Каждый, кто учился в школе, помнит, что два славянских просветителя Кирилл и Мефодий на основе греческого алфавита создали славянскую письменность. Из древнеславянского языка вышел древнерусский, а из него уже – современный русский язык.

Всего насчитывается около шести десятков "европейских языков" – то есть тех, у которых есть своя письменность и традиции. Разумеется, число говорящих на том или ином языке различно.

Древнейшими европейскими языками официальная наука признает несколько, хотя споры вокруг вопроса – какой язык древнее, не утихают. Чаще других право на древность отдают греческому, латыни, уэльскому и языку басков.

Если же говорить о "возрасте" национальных языков, в наибольшей степени сохранил неизменным давний облик итальянский язык.

Такова официальная точка зрения. Но на то и есть официальные точки зрения, чтобы находились пионеры, ниспровергающие догмы и выдвигающие свои точки зрения.

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Свою мне изложил господин Ираклидис.

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- Есть официальная наука, благодаря которой мы знаем, как произошел славянский язык. Вы с ней не согласны?

- Когда на территорию Балканского полуострова приехали люди, первые поселенцы – это были немцы. Они пришли с побережья реки Эльба. Оттуда вышли и англичане, которые позднее переехали на остров (современная Великобритания), с побережья Эльбы вышли и греки. Часть людей из этих племен поехали в западном направлении и заселили Аппенинский полуостров. Так произошли римляне. Другая часть отправилась в восточном направлении, как я уже сказал, на Балканы – в дальнейшем эти люди стали себя называть греками.

Племен было много. Когда немцы пришли на новую территорию, то встретили пелазгов (название племени означает – близкий, соседи), и были эти племена – русские. Объединившись, произошли греки и создали греческий язык.

Я готов доказать, что в греческом языке большинство слов происходят из русского и немецкого языков.

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- Тогда как вы относитесь к теории, которая сообщает нам, что славянские просветители Кирилл и Мефодий создали славянский язык на основе греческого?

- Западные этимологи, описывая русский язык, все время ссылаются на церковнославянский язык. Но это неправильно, так как церковнославянский язык – это искусственно созданный язык. Многие западные ученые просто не хотят показывать могущество русского языка.

В греческом языке очень много слов соответствует русскому. Такие слова как «Афродита», «Апполон» произошли из русского языка.

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- Как вы пришли к этой теории?

- Я 50 лет работал с различными языками, и постепенно пришел к этой теории. Я много лет писал этимологический словарь и мог бы его издать еще 20 лет назад.

Он коренным образом отличается от всех уже имеющихся в мире работ.

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- Приведите нам пример.

- Я все доказываю в моем словаре. Но, к сожалению, у меня нет денег издать эту работу. Я дважды писал президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь издать словарь, так как моя теория доказывает величие русского народа, которое не хотят признавать в мире.
Но мои письма, видимо, не дошли до адресата. Теперь я написал господину Миллеру, руководителю «Газпрома», так как в этой организации есть деньги, и я хотел бы, чтобы они помогли в издании словаря.

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- Ваша теория противоречит официальной?

- Любая теория, которая не согласна с моей, неправильна. Как не соответствуют действительности и этимологические словари – все словари на любом языке – немецком, английском, итальянском, русском. Я уверен, что все теории будут изменены, все книги будут переписаны.

Если честно, я не знаю, как относиться к научной теории господина Ираклидиса, я не ученый-филолог, посему судить не берусь. Могу утверждать только одно: никто не может сказать, что знает истину. Существуют сотни кандидатских и докторских диссертаций о том, что в русском не три, а шесть склонений, 26 падежей и много- много еще того, что никогда нам не преподавали в школе, и даже в институте на факультетах филологии и журналистики.,3
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Теория чересчур радикальна, но не единственна. Перерыв все возможные научные сайты, обнаружила парочку дискуссий и примеров с аргументами. Вот только один из отрывков дискуссий:

«Река Эльба — светлая, белая, этот же смысл у слов альба, альбинос, производные — альбедо, Альбион (по меловому берегу, который увидел Цезарь, приближаясь к Британии). По-славянски Эльба — Лаба, что тоже означает «белая», у этих слов одинаковый корень — ЛБ, тот же, что в слове лебедь, означающем белую птицу.

Еще один пример. Гидра — греческое слово, означающее животное, живущее в воде. Выдра — тоже животное, живущее в воде». Правда, подобные примеры усиленно разбивают другие знатоки-филологи. Надо признать, дискуссии в научном мире даже на интернет-широтах разворачиваются весьма серьезные, значит, есть зерно истины.
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Посему, завершая рассказ о теории моего собеседника, сообщу, что в нашей редакции есть координаты Дмитрия Ираклидиса и если кто-то заинтересовался необычным этимологическим словарем, или, быть может, хочет помочь в его издании, звоните.

Катерина Арабаджи для газеты «Афины & ELLAS»


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Гипотеза, греция, лингвистика, русский, фальсификация, этимология, язык
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4 коммент.»

  • 3498 2194
    Михан 4 июля 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
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    На одном древнем артефакте написано:
    “-Мы рыжие, -Мы русские!”

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  • 3498 2194
    Михан 4 июля 2017 в 12:40 Ссылка Пометить
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    http://www.rusphysics.ru/files/Grinevich.T1.pdf
    Кому интересно, может почитать!

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  • 1131 793
    Андрей 4 июля 2017 в 12:50 Ссылка Пометить
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    В греческом алфавите 27 букв, в русском изначально 49, и не понятно, а была ли вообще какая-то хреция.

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  • 3416 3090
    Вячеслав 4 июля 2017 в 13:56 Ссылка Пометить
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    Это известно и без них… На русском языке клялись короли Швеции, Франции, вступая в свои должности… На старинных кладбищах той Европы на всех надгробиях – русские слова… Кто-нибудь ответит, на каком языке, интересно, общалась со своим мужем и своими подданными дочь одного из наших князей, выданной замуж за принца Франции? А совсем неверующие могут, кстати, съездить в Египет и убедиться, что и на саркофагах фараонов тоже написаны русские слова…

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