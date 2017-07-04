Разработчик ядерного оружия о криминале в ядерно-оружейном комплексе России

Невозможно управлять ядерной державой, не имея достоверной информации.

Вызывают удивление мюнхенская речь и последующие громкие заявления В.В.Путина и невнятные бормотания Д.А.Медведева. Они подтверждают отсутствие понимания у дуумвиров реального положения дел внутри страны, в ядерно-оружейном комплексе – основе безопасности государства. Дуумвиры не допущены к достоверной информации собственным окружением.

Проблемы в ядерно-оружейном комплексе возникли вскоре после распада СССР.

Новый «демократический» режим начал активную торговлю всем достоянием, в т.ч. безопасностью государства. Это было началом внедрения США в «святая святых» – в ядерно-оружейный комплекс (ЯОК) России.

Цель внедрения – разложение верхушки предприятий и организаций комплекса долларовыми подачками, осуществление полного контроля над ядерным оружием (ЯО) России, дробление России на протектораты.

На сегодняшний день им многое удалось. Многое, но не все.

Разложенная «тридцатью сребрениками дяди Сэма» верхушка комплекса начала собственную игру, уже не подконтрольную никому, кроме собственных шкурных интересов. «Верные помощники партии» переквалифицировались в элементарные криминальные авторитеты, разжиревшие на воровстве немереных бюджетных миллиардов, на торговле государственной тайной, на воровстве и торговле стратегическими материалами, находящимися под их контролем.

Я, как и основная масса моих коллег, прочувствовал это в полной мере на себе.

Вопросами разработки лазерного, а затем и ядерного оружия во Всесоюзном (ныне Всероссийском) Научно-исследовательском институте экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Минатома РФ, ныне (с 2008 г.) госкорпорации по атомной энергии «Росатом», я занимался с 1969 г. Одновременно, с восьмидесятых годов, участвовал в работе комиссий подразделений ВНИИЭФ по противодействию иностранным техническим разведкам. В то время существовала жесткая и четкая структура контроля и защиты государственной тайны в ядерно-оружейном комплексе, являющемся основой безопасности, территориальной целостности и независимости государства. Ядерное оружие контролировали Политбюро и Оборонный отдел ЦК КПСС. Обеспечивали контроль партийные организации всех уровней и КГБ.

Сведения, составляющие государственную тайну, начали «сбрасываться» из ВНИИЭФ еще в первой половине девяностых годов.

Мои попытки воспрепятствовать утечке секретной информации привели к тому, что я подвергся жесткому прессингу со стороны своих руководителей и службы безопасности ВНИИЭФ, которые налаживали в то время тесные связи со своими «коллегами» из США. Меня вынудили уйти из института в начале 1995 г.

В Минатом вернулся через пять лет, в конце 2000 г., по приглашению первого зам. министра Рябева Л.Д. (краткий послужной список: директор ВНИИЭФ в середине семидесятых, ответработник ЦК КПСС, министр среднего машиностроения СССР, вице-премьер последнего советского правительства, первый зам. министра Минатома, ныне советник С.В.Кириенко).

Рябев Л.Д. предложил мне развернуть на базе одного из предприятий Минатома, в рамках реструктуризации (конверсии) ядерно-оружейного комплекса, разработку, производство и внедрение в народное хозяйство России ресурсо- и энергосберегающих технологий отопления на основе длинноволновых электрических обогревателей, защищенных мною патентом на изобретение.

Я получил гарантии государства (по определению), что мошенничество и воровство со стороны партнеров из руководства ядерно-оружейным комплексом, допущенных к государственной тайне, – исключено.

На деле оказалось – это пустые гарантии.

В то время я не мог и предположить степени разложения руководящих кадров комплек-са, с чем пришлось столкнуться позже.

Реализацию программы развития ресурсо- и энергосберегающих технологий руково-дство Минатома предложило мне проводить на базе серийного предприятия ФГУП ЭМЗ «Авангард» (г. Саров). Ныне это подразделение ВНИИЭФ.

В начале 2001 г. было зарегистрировано закрытое акционерное общество – ЗАО «СаровЛайн».

И только со временем пришло понимание, что я попал в «гадюшник» и ФГУП ЭМЗ «Авангард» является одной из «прачечных» для руководства Минатома по воровству и отмыванию бюджетных средств.

Результат моего «сотрудничества» с криминалом из ядерно-оружейного комплекса: ЗАО «СаровЛайн» практически удушено, продукция общества на сумму около 30 млн. руб. блокируется директором ВНИИЭФ на складах института, разворовывается и реализуется с фальсифицированными документами.

Директор (до 2008 г.) Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) ВНИИЭФ, академик РАН Илькаев Р.И., бывший ген. директор ФГУП ЭМЗ «Авангард» Орлов А.Г., нынешний директор ВНИИЭФ Костюков В.Е. – воры.

Выдавая за свои разработки, они выставили в 2003 г. продукцию ЗАО «СаровЛайн» на Всероссийской промышленной ярмарке в г. Н.Новгород, и институт получил «за выда-ющиеся успехи» почетный диплом от министра промышленности И.Клебанова. С 2003 г. Илькаев Р.И. торговал со складов ВНИИЭФ продукцией ЗАО «СаровЛайн» с «перебитой» торговой маркой.

Это только один эпизод в «многогранной» деятельности Илькаева Р.И. и его подруч-ных.

Илькаев Р.И. вообще для России фигура мутная и чужая. К руководству ВНИИЭФ допущен в нарушение ст.22 Закона «О государственной тайне».

На мой вопрос первому зам. министра Минатома (2004 г.) Боровкову И.В., кто позво-ляет Илькаеву нарушать законы и распоряжения зам. министра, тот пожал плечами – не знаю.

Лукавил г-н Боровков И.В.

Чиновники боятся «власть употребить», т.к. Илькаев Р.И. «обласкан» и находится под покровительством неразборчивых иерархов РПЦ. При советской власти пламенный атеист-большевик, борец с религией и верующими, награжден ныне высшими церковными награ-дами «за особые заслуги». Заслуги простые: «перекачивал» бюджетные средства государства на нужды отделенной от государства РПЦ. Деньги, как известно, не пахнут. Даже для церкви.

Костюков В.Е. вслед за Илькаевым продолжает торговать краденым.

Фигура эта более чем любопытная.

Достоверно известно, что Костюков В.Е. является нижегородским промышленником и предпринимателем, а также земляком Кириенко С.В.

Дальше – мутно.

По одним источникам он автор изобретений и научных трудов, по другим – соавтор изобретений и публикаций.

А Илькаев Р.И. нынче научный руководитель ВНИИЭФ.

Но и это мелочь в сравнении с масштабами воровства стратегических материалов и бюджетных средств на предприятиях отрасли.

За прошедшие с середины девяностых годы, на цели реструктуризации ядерно-оружейного комплекса были отпущены миллиарды бюджетных средств, которые были «распылены» и затем списаны.

Только с ВНИИЭФ в 2004 г. списали порядка 370 млн. руб.

Информацию я имею из первых рук и механизм воровства мне известен до деталей.

С 2002 г., пытаясь решить проблему с блокированием и воровством продукции ЗАО «СаровЛайн», я получил твердое заверение первого зам. министра Боровкова И.В.: «Порешаем!» И «решает» до настоящего времени, но уже в должностях высшего чиновника Правительства РФ – зам. главы аппарата Правительства и главы аппарата ВПК.

Каменских И.М., зам. ген. директора «Росатома», «доказал» мне как дважды два, что он не в состоянии повлиять на своего подчиненного (директора ВНИИЭФ) – «Не я его назначал», – а корпорация не является правопреемником Минатома, т.е. за экстремальные ситуации в ЯОК ответственности не несет.

Приняв на веру заверения дуумвиров о борьбе с воровством и коррупцией в высших эшелонах власти, я «оббил пороги» парадных подъездов всех (четырех) ветвей власти.

Обращался к Президенту (2003, 2006, 2010 г.г.), членам Совета безопасности Н.Патрушеву, Р.Нургалиеву, председателю комитета по безопасности ГД В.Васильеву.

Обращения были блокированы чиновниками различного уровня и не дошли до адресатов.

Обращался в 2005 г. к Президенту по этой проблеме и бывший министр обороны, член ГД, генерал армии И.Н.Родионов. «Кремлевские ребята» засекретили информацию от Президента и от граждан России.

Мои обращения по «вертикали власти» через полномочных представителей: И.Клебанова и А.Коновалова – постигла та же участь.

В центральной приемной лидера правящей партии 18.05.11 г. меня принял депутат ГД от «Единой России» А.Завгаев.

А.Завгаев клятвенно заверил, что передаст пакет документов лично Иванову С.Б., и… обманул. Документы он «сбросил» непричастным, в Федеральную службу по экологиче-скому, технологическому и атомному надзору, где информацию для дуумвиров тихо похо-ронили.

Окружение продолжает держать дуумвиров в «счастливом неведении», как, в свое время, Горбачева в Форосе.

Из высших чиновников, которые знают и помалкивают: Боровков И.В. – «правая рука» С.Иванова, Храмов О.В. – бывший начальник Управления ФСБ по Нижегородской области, Володин В.В. – Parteigenosse и зам. председателя Правительства.

В феврале 2012-го передал документы из рук в руки лично Рогозину Д.О. Вместо ответа – молчание.

Прокуратура. Информация «застряла» на уровне зам. Генерального прокурора по Приволжскому федеральному округу. В возбуждении уголовных дел в отношении криминала – отказано.

Пытался «достучаться» до Президента через «четвертую власть» – российские СМИ.

Бесполезно.

Июнь 2007-го. Подготовил материалы для публикации в “Правде”. Вождь “коммунистов” Зюганов Г.А. отпраздновал труса, в публикации отказал.

Октябрь 2011 г. “Демократ первой волны” Угланов А.И. предложил мне подготовить публикацию для “Аргументов Недели”. Ознакомился с материалами и с ним тотчас приключилась истерика: “Ты хочешь погубить мой бизнес!!!”

Самые «крутые» парни от СМИ М.Леонтьев и В.Соловьев на личной встрече конфузливо пожимали плечиками: «А что мы можем…» На порог «Новой газеты» меня даже не пустили, хотя дважды «отдел Щекочихина» приглашал на встречу.

Знают ли реальное положение дел в российском ядерно-оружейном комплексе лидеры США, Великобритании, Германии? Безусловно. В этом вопросе они осведомлены лучше, чем дуумвиры.

США продолжают разложение верхушки ЯОК через гранты и «рулят» в комплексе с начала девяностых годов через ТАСИС, МНТЦ и другие организации. «Дядя Сэм» тщательно контролирует процесс разрушения ЯОК России. Контролер, в лице министра энергетики США, совершил очередной «визит» в РФЯЦ ВНИИЭФ прошедшим летом.

«Единая Россия» помалкивает и «возникает» на финансовые вливания из-за рубежа только в неправительственные организации.

Глядя на старшего партнера, в интересах собственной разведки «рулит» и Великобритания через программу Глобального партнерства – ликвидация оружия массового уничтожения (ОМУ) в странах бывшего СССР. В то время, когда российские чиновники, изображая нищету государства, растаскивали бюджетные миллиарды, Британия, «поверив» в бедность ядерной державы и играя на страхах соседей России, «сколотила» табунчик малых стран-доноров для финансирования ликвидации ОМУ в России. Британское правительство вложило в программу 750 млн. долларов и основательно «общипало» остальные страны-доноры. Заставило раскошелиться даже Новую Зеландию.

Создана и функционирует любопытная схема глобального мошенничества: деньги российского налогоплательщика, украденные криминалом из бюджета и необходимые для выполнения работ в России, «замещаются» деньгами из кармана британского налогоплательщика и стран-доноров. Т.е. британской налогоплательщик и страны-доноры оплачивают из своего кармана скупку российским криминалом недвижимости в Лондоне.

«Самые либеральные» СМИ в мире – британские – отказались обнародовать и поста-вить под контроль общественности проблему с ядерным оружием в России.

Шеф-корреспондент бюро германского агентства ДПА рекомендовал мне обратиться в российские СМИ.

Круг замкнулся.

Через полгода исполнится 100 лет как погиб «Титаник» – капитан не имел информации о грозящей опасности.

И я верю Дж.Бушу-младшему, когда после событий 11 сентября он заявил, что у него не было достоверной информации о готовящихся терактах и он не мог отреагировать должным образом.

Это стоило жизни тысячам.

В России счет пойдет на миллионы.

Последний звонок для нас «прозвенел» на базе РВСН в г. Ясном Оренбургской обл. в январе 2008 г. При проведении регламентных работ с термоядерным зарядом с многозарядной боеголовки ракеты SS-18 «Сатана» (по классификации НАТО) из-за непрофессиональных действий персонала произошла авария. Катастрофы не последовало по счастливой случайности. Видимо, всевышний пожалел на этот раз несчастную Россию. Как пишет пресса, одной боеголовки достаточно, чтобы превратить в пустыню такой американский штат, как Флорида. А ведь в непосредственной близости от аварийного заряда находились еще две боеголовки в полном снаряжении.

Знают ли об этом инциденте дуумвиры?

Едва ли.

Руководство 12 ГУ Министерства обороны тщательно скрыло факт аварии от Верховного Главнокомандующего.

И это уже не вызывает удивления, т.к. «эффективные менеджеры» давно манипулируют сознанием дуумвиров, подсовывая им дезу вместо достоверной информации.

Лето 2010 г. Жара. Пожары подступают к хранилищам, складам с ВВ, компонентами ЯО в РФЯЦ ВНИИЭФ.

04.08.10 г. на глазах миллионов телезрителей, честно глядя в глаза Верховного Главнокомандующего, Кириенко С.В. с подачи Костюкова В.Е. бойко доложил об успешном завершении эвакуации компонентов ЯО с территории РФЯЦ ВНИИЭФ. Т.е. на глазах миллионов телезрителей совершил служебный подлог, доложив заведомо ложные сведения (ст.292 УК РФ).

На деле никакой эвакуации не было. ВВ, ядерные материалы, компоненты ЯО были перемещены из зоны огня в другие укрытия и хранилища, но территории РФЯЦ ВНИИЭФ не покидали.

Даже самые захудалые режимы, дабы удержать власть, остро нуждаются в достоверной информации.

Некоторые говорят, что дуумвиры в курсе происходящего и ликвидация государства российского идет сознательно.

Я так не думаю.

Иначе это называется просто – измена Родине.

PS. Документы в полном объеме имеются в распоряжении чиновников администрации Президента, департамента оборонной промышленности Правительства, в центральной приемной лидера правящей партии.

Разработчик ядерного оружия с 1969 г.

генеральный директор «придушенного криминалом» ЗАО «СаровЛайн»

А.Бобыль

(Мои реквизиты для связи:

607189, г. Саров, Нижегородской обл., ул. Силкина, д. 28 кв. 24

Тел./fax: (83130) 3-41-54

Бобылю Анатолию Ивановичу)