ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА ДОВЕЛА ГРУЗИНСКИЙ НАРОД В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ «ДО РУЧКИ».

Спокойствие сегодняшней Грузии действительно необходимо. По данным Всемирного банка, сегодня Грузия живет беднее Армении, Македонии, Молдовы и (только представьте) в 15 раз беднее Турции!!! Более того, на прошлой неделе стало известно, что в Глобальном индексе голода Грузия занимает лидирующее первое место!!

Средние зарплаты в стране гор очень низкие. Например, нормальной зарплатой считается 80 долларов в месяц. А средний ежемесячный доход грузинской семьи зачастую не превышает 130 долларов! Вы удивитесь, но это даже ниже доходов жителей Зимбабве и Уганды!! Вот и приходится грузинам не жить, а выживать.

А вот так сегодня выглядят небольшие грузинские городки. Здания и дороги здесь не ремонтировались со времен Горбачева.

Этот грузинский город Чиатура, например, живет сегодня только благодаря подъемникам, которые были построены 63 года назад!!! Когда-то здесь находилось одно из богатейших марганцевых месторождений в мире. Местным жителям было сложно добираться по горам до карьеров. Поэтому в в 50-х годах прошлого века здесь построили канатные дороги, большинство из которых работает и по сей день, причём, круглосуточно. Оборудование на них никогда не меняли.

Сохранились даже телефоны для экстренной связи внутри кабинок. Но это единственный способ добраться места назначения.

Что говорить о провинции, если даже столица Грузии – Тбилиси – выглядит грязной и обветшалой, будто застывшей во времени.

Большинство зданий, особенно в старой части города, заброшены либо доживают последние деньки. Но на то, чтобы привести их в порядок, у грузинских властей денег нет. Равно как и на пенсионеров, малоимущих или развитие собственной страны. Пожалуй, единственное, на что не скупятся грузинские политические элиты – это проведение совместных учений с НАТО, в которых условным противником, как правило, называют Россию! Кстати, через несколько дней на территории Грузии начнутся очередные учения НАТО под названием «Благородный партнер – 2017». Военные 11 стран-членов и партнеров альянса снова будут лязгать оружием у наших границ.

Роман натовского «обкома» с грузинскими властями длится уже больше 16 лет. Из Брюсселя то и дело доносятся обещания принять Грузию в стройные ряды стран-членов НАТО. Но, как известно, обещать не значит жениться! И в очередной раз надежды грузинских властей разрушили натовские чиновники. Спецпредставитель генсека Альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай недавно в интервью грузинской журналистке заявил, что Грузия не получит в ближайшее время обещанный план действий по членству в НАТО – так называемый МАП: “Я знаю позицию некоторых стран, которые против предоставления Грузии МАП. Они считают, что без обеспечения условий безопасности предоставление плана по членству усилит риск в отношении вашей страны. Поэтому они предпочитают, чтобы акцент был на имплементации соглашений”.

Даже несмотря на это, Грузия буквально рвется в НАТО. Причем, грузинские власти пошли на хитрость: раз не берут страну целиком, значит нужно пытаться вступить в альянс по частям!

Так недавно в силы быстрого реагирования НАТО влилось подразделение вооруженных сил Грузии – рота 12-го батальона легкой пехоты. По такому случаю, грузинские пропагандисты даже подобрали ей подходящее название – «Чарли». Причем это уже второе грузинское подразделение в составе Сил быстрого реагирования НАТО. В прошлом году туда вошла рота «Альфа». Вероятно, хотя бы так, засылая в НАТО роту за ротой, Грузия надеется наконец-то стать членом альянса.

Кстати, несколько лет назад вооруженные силы Грузии уже отказались от использования автоматов Калашникова, в качестве основного стрелкового оружия, в пользу американской винтовки M4A1. Теперь вот добрались и до пулеметов. Грузинское оборонное ведомство уже закупило у Штатов сотни таких стволов и намерено вооружить ими все подразделения грузинской армии. И дело тут вовсе не в том, что пулемет Калашникова хуже американского М-204, который, к слову, состоит на вооружении США с 1977 года! Скорее этим грузинское руководство пытается выслужиться перед заокеанскими партнерами, а те в свою очередь, выгодно избавиться от ржавого хлама.