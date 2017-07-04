Парубий: Тысячелетний украинский флот вернет Крым Украине

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в поздравлении ко дню Военно-морских сил Украины выразил уверенность в том, что украинскому флоту больше тысячи лет. Текст сообщения опубликован на сайте украинского парламента.

Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь

— говорится в обращении, передает РИА Новости .

https://topwar.ru/119463-parubiy-tysyacheletniy-ukrainskiy-flot-vernet-krym-ukraine.html