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Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела

16:13. 4 июля 2017 Просмотров - 304 10 коммент. Опубликовал:

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Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Оппозиционный активист Вячеслав Мальцев покинул Россию после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.
 
"На Мальцева завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества, он был вынужден бежать за границу. Позже он всем сообщит, куда он уехал", - рассказал он.
Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, прошедшей 12 июня.
 
В марте этого года правоохранительные органы провели у него обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был также назначен административный арест на 15 суток.
Метки: либералы, политика
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10 коммент.»

  • 2312 64
    Михаил 4 июля 2017 в 16:40 Ссылка Пометить
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    Да и хрен с ним. Болтун и позер вроде Жириновского.

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  • 114 74
    Золотой_Дракон 4 июля 2017 в 16:44 Ссылка Пометить
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    Ржачное видео на тему от Шария
    https://www.youtube.com/watch?v=YuXRBQ7j3r8

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    Lada 4 июля 2017 в 16:52 Ссылка Пометить
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    всё идёт по задуманному сценарию…Какой дурак будет заранее назначать и пропагандировать дату Х?Было смешно…но сейчас будет ещё смешнее…

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      Ursus Lada 4 июля 2017 в 19:05 Ссылка Пометить
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      Мальцев подчеркивает постоянно – у него мистическое сознание. Вероятно дата необходима для накачки матрицы и реализации в реальности мысленного образа событий в сознании тысяч людей.

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        Lada Ursus 4 июля 2017 в 19:50 Ссылка Пометить
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        Нет у него никакого мистического сознания…Очередная проплаченая диверсия против оппозиционных сил…и бог ему судья…Неужели не видно,что всё подстроено?

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        • 1148 810
          Андрей Lada 4 июля 2017 в 20:03 Ссылка Пометить
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          Неважно. Камень заброшен, хотим мы этого или нет, но движение начнется именно осенью и это нужно ВСЕМ и им, и нам. Уверен, к осени вы созреете.

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    Владимир 4 июля 2017 в 18:38 Ссылка Пометить
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    Ага ,арестовали ,потом выпустили,открыли уголовное,но не взяли подписки о невыезде и не изъяли загранпаспорт,или не внесли в списки к запрещению пересечения границы.
    Похоже власти нас всех за лохов держат.

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      Андрей Владимир 4 июля 2017 в 19:58 Ссылка Пометить
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      Властям его реально лучше выпустить за границу, а не сажать. Для властей это новое дело шитое белыми нитками, а им это не надо.

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