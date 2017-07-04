Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
16:13. 4 июля 2017 Просмотров - 304 10 коммент. Опубликовал: Олег Козлов
Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Оппозиционный активист Вячеслав Мальцев покинул Россию после возбуждения в его отношении уголовного дела, сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь движения "Русский марш" Денис Романов.
"На Мальцева завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества, он был вынужден бежать за границу. Позже он всем сообщит, куда он уехал", - рассказал он.
Ранее Мальцев был подвергнут административному аресту на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, прошедшей 12 июня.
В марте этого года правоохранительные органы провели у него обыск в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. За неповиновение требованиям сотрудников полиции в ходе этой акции ему был также назначен административный арест на 15 суток.
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Да и хрен с ним. Болтун и позер вроде Жириновского.
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Ржачное видео на тему от Шария
https://www.youtube.com/watch?v=YuXRBQ7j3r8
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всё идёт по задуманному сценарию…Какой дурак будет заранее назначать и пропагандировать дату Х?Было смешно…но сейчас будет ещё смешнее…
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Мальцев подчеркивает постоянно – у него мистическое сознание. Вероятно дата необходима для накачки матрицы и реализации в реальности мысленного образа событий в сознании тысяч людей.
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Нет у него никакого мистического сознания…Очередная проплаченая диверсия против оппозиционных сил…и бог ему судья…Неужели не видно,что всё подстроено?
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Неважно. Камень заброшен, хотим мы этого или нет, но движение начнется именно осенью и это нужно ВСЕМ и им, и нам. Уверен, к осени вы созреете.
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А мне не надо дозревать..я давно “ЗА”…но только не с такими лидерами…
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К тому времени появится ещё куча других, впереди хаос, а хаос начало порядка, главное знать ориентир, тогда всё будет хорошо.
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Ага ,арестовали ,потом выпустили,открыли уголовное,но не взяли подписки о невыезде и не изъяли загранпаспорт,или не внесли в списки к запрещению пересечения границы.
Похоже власти нас всех за лохов держат.
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Властям его реально лучше выпустить за границу, а не сажать. Для властей это новое дело шитое белыми нитками, а им это не надо.