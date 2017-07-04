Между землей и небом
Удивительные озера и горы, у подножий которых они приютились, создают невероятно вдохновляющие пейзажи. В эти виды невозможно не влюбиться, и польский фотограф Миколай Господарек — не исключение.
Он познакомился с пейзажной фотографией много лет назад во время увлечения альпинизмом. «Я люблю горы. Я люблю простор и тишину. Когда нет ветра, я могу увидеть отражение гор в больших водных зеркалах. Я собираю их фотографии в течение 15 лет. Я долго жду, пока не утихнет ветер. Иногда мне везет», — пишет польский фотохудожник в своем фейсбуке.
За время своих экспедиций Миколай запечатлел живописные вершины Восточных Альп, австрийские озера — прозрачное Вайсензее и изумрудное Планзее, — загадочные горы и хрустальные озера Норвегии и другие места, где стирается граница между землей и небом. Колыбелью своего искусства фотограф называет горный массив Италии — Доломитовые Альпы, где величественное обаяние горы Крода-дель-Бекко сочетается с таинственной глубиной озера Брайес, расположенного в ложбине у ее подножия.
На своей странице фотограф пишет: «Каждая экспедиция полна сумасшедших приключений, а каждая фотография — это борьба за изображение мира и света, которых на самом деле не существует, потому что они — всего лишь мгновение в памяти. Но благодаря фотографии у меня есть возможность поделиться этим мгновением со всем миром».
Вайсензее, Альпы, Австрия
Озеро Брайес, Доломитовые Альпы, Италия
Планзее, Тироль, Австрия
Перевал Пассо-ди-Джау, Доломитовые Альпы, Италия
Вальхензее, Германия
Озеро Стрюн, Норвегия
Скальный заповедник Адршпах, Чехия
Озеро у подножия горы Гаустатоппен, Норвегия
Татры (наивысшие горы Карпат), Словакия
Планзее, Тироль, Австрия
Планзее, Тироль, Австрия
Вайсензее, Альпы, Австрия
Бармзее, Германия
Луттензее, Германия
Штрбске-Плесо, Словакия
Озеро Смречински, Татры, Польша
Источник: nashaplaneta.su