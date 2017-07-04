Главная » Мировоззрение, Политика

Либералы и памятники

15:37. 4 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Две беды в России – с первой бедой борются дорожные службы. А вторая беда — либералы.

Это в очередной раз стало ясно во время программы «60 минут» канала Россия 1. Либералы бывают разные, масти у них то трефовая, то пики – но одинаково «не козырная» в отношении России.

В Польше готов к принятию законопроект, согласно которому снесут 200 памятников советским солдатам. То есть нашим солдатам. Русским солдатам разных национальностей, которые освобождали Польшу от нацистов. При этом 600 тыс. наших отцов, братьев, дедов, остались лежать в польской земле. А сколько тут замучено было русских военнопленных, сколько угнанных фашистами советских людей погибло…

Во время программы либерал Амнуэль говорил о вине России. Либерал Надеждин предложил … выкупать сносимые памятники у поляков.

Это уже за гранью разумного, но либералы и разумное — это антиподы.

Я предложил, в случае принятия этого закона, ввести против Польши санкции – запрет ввоза на территорию России товаров, произведенных на польской территории. Снесут памятник – расширить список наших санкций. Это – действия государства, наряду с дипломатическими шагами и переговорами. А общество должно развернуть гражданскую акцию «Уважаешь деда – польское не покупаешь!». При покупке проверять – сделано в Польше – не берем.

А вообще логика тут такова.

Памятники нашим солдатам стоят в Польше. Есть не просят, никому не мешают. Освободили – жизнь отдали. Сносить их – явное и очевидное ухудшение отношений с Россией. Зачем это полякам? Зачем им ухудшение отношений? Для Польши неоднократно такое ухудшение оказывалось роковым. России от Польши ничего не надо. Претензий и споров территориальных нет. Сиди тихо – не буди русское лихо.

Но нет – демонстративно стараются нас обидеть. Почему? Потому, что действия Польши определяют не поляки. Равно, как и политику Украины определяют не украинцы.

А Штатам нужна война. Вот и сеют они ненависть, чтобы пожать войну…

Полное видео программы

Скачать аудио

Вон нечисть зашевелилась

Скачать аудио

Против Польши надо ввести санкции

Скачать аудио

Система Orphus

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Резонанс в обществе как ответ на установку памятника А. Солженицыну (2)
...дорогостоящей программы по установке многочисленных памятников «жертв репрессий».По всему ...самого будущего.Этот памятник стоит в ряду упорных попыток либералов и намертво... связанных с ними национал-демократов поставить памятники ...
Либералы врут по одной методичке
... власть в России была предпринята либералами после парламентских выборов декабря 2011...». Поэтому во время московских митингов либералы говорят, что в столицу прибыл... под администрацией президента и под памятником Ленину существенно отличались. Это может...
Как либералы пытаются перекроить историю России… - 2
... для либеральной публики «свои» (ведь либералы по устройству своей психики — троцкисты... топтаться на своём прошлом, сбросив памятники, государ­ство о­хватят смуты... пора ли поставить на место либералов? Молодёжная аналитическая группа. Источник. Источник...
О единых корнях левых и «либералов». Детская болезнь левизны в национальном движении.
.... Об истинных задачах российских «либералов», стоящих в недопущении признания государственности...Сталина. Мавзолей стоит под видом памятника. Коммунисты сидят тихо в ..., а Медведеву и всем «либералам», призванным изображать оппозицию коммунистам-социалистам...
Памятник Сталину
...инициативная группа собирает деньги на памятник, заявка подана в городскую администрацию...действиям Хрущева, перестройщиков и сегодняшних либералов. «При этом в памяти ... мире Сталинского центра. Установить памятник Сталину хотели жители Озерска Челябинской...
Когда поставят памятник жертвам „жертв” „репрессий”??!
... Садового кольца должен встать народный памятник жертвам политических репрессий.Известный "серый..., что сбор средств на памятник и сам памятник дадут для общества не... это укладывается в давно навязываемый либералами взгляд: любые страдания русских - не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>