Либералы и памятники

Две беды в России – с первой бедой борются дорожные службы. А вторая беда — либералы.



Это в очередной раз стало ясно во время программы «60 минут» канала Россия 1. Либералы бывают разные, масти у них то трефовая, то пики – но одинаково «не козырная» в отношении России.

В Польше готов к принятию законопроект, согласно которому снесут 200 памятников советским солдатам. То есть нашим солдатам. Русским солдатам разных национальностей, которые освобождали Польшу от нацистов. При этом 600 тыс. наших отцов, братьев, дедов, остались лежать в польской земле. А сколько тут замучено было русских военнопленных, сколько угнанных фашистами советских людей погибло…

Во время программы либерал Амнуэль говорил о вине России. Либерал Надеждин предложил … выкупать сносимые памятники у поляков.

Это уже за гранью разумного, но либералы и разумное — это антиподы.

Я предложил, в случае принятия этого закона, ввести против Польши санкции – запрет ввоза на территорию России товаров, произведенных на польской территории. Снесут памятник – расширить список наших санкций. Это – действия государства, наряду с дипломатическими шагами и переговорами. А общество должно развернуть гражданскую акцию «Уважаешь деда – польское не покупаешь!». При покупке проверять – сделано в Польше – не берем.

А вообще логика тут такова.

Памятники нашим солдатам стоят в Польше. Есть не просят, никому не мешают. Освободили – жизнь отдали. Сносить их – явное и очевидное ухудшение отношений с Россией. Зачем это полякам? Зачем им ухудшение отношений? Для Польши неоднократно такое ухудшение оказывалось роковым. России от Польши ничего не надо. Претензий и споров территориальных нет. Сиди тихо – не буди русское лихо.

Но нет – демонстративно стараются нас обидеть. Почему? Потому, что действия Польши определяют не поляки. Равно, как и политику Украины определяют не украинцы.

А Штатам нужна война. Вот и сеют они ненависть, чтобы пожать войну…

Полное видео программы

Вон нечисть зашевелилась

Против Польши надо ввести санкции

Источник: nstarikov.ru