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Кому война, а кому мать родна, да, Порошенко?

12:07. 4 июля 2017 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:

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На дворе уже 2017 год, а война Киева против собственного населения не прекращается. Причем достается по полной не только Донбассу, но и другим регионам. Бюджет несет убытки, гибнут люди, а президент со своей кликой все никак не уймется. Больше прибыли, больше доходов, а на остальное плевать. Война всегда была выгодным дельцем, так что «конфетоман», как говорят, почуял прибыль и не собирается от нее отказываться.

Тем временем порядка 50 миллиардов долларов составили прямые убытки Украины от конфликта на Донбассе, как заявил первый замминистра обороны страны Иван Руснак. ВСУ тоже несет потери: «Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены». Порошенко же продолжает «окучивать» делегацию Конгресса США, выбивая больше финансирования из бюджета США якобы в целях укрепления обороноспособности Украины. Ведь война должна продолжаться?

 

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Миллионные прибыли Порошенко уже получил, но плох тот бизнесмен, что не сможет хапнуть еще больше? Логика украинского трутня вполне понятна и не стоит ломать голову над его мотивами, взывать к атрофированной совести, когда он понимает только две вещи в этом мире: большую жажду денег и власти, а также страх за целостность своей потасканной шкуры.

И ведь как устроился, мерзавец! Помните про контрабандные поставки, идущие сквозь линию разграничения вопреки объявленной Киевом блокаде? Это были просто мелочи, если сравнить их прибыль с вполне официальными доходами президента от военных поставок и оборонного заказа. Служебное положение позволяет ему получать приоритетный доступ к выгодным контрактам, вот и воспользовался. А так, конечно, с коррупцией на Украине он усиленно борется, читай: с конкурентами.

Так, судостроительное предприятие Порошенко «Ленинская кузня» в 2014 году начало строить бронекатера «Гюрза-М» для Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе. Какой выгодный майдан, не так ли? А производство станковых гранатометов, закупаемых Минобороны Украины?

Добавим сюда автокомпанию «Богдан-Моторс», которая является главным подрядчиком военного ведомства в деле переоборудования, производства и ремонта военной техники. На заводах «БМ», к слову, производят и  грузовики МАЗ «для нужд АТО», и бронемашины «Барс», чья стоимость доходит до 300 тысяч долларов каждая.

Вот так по мелочи и собирается бизнес-империя Порошенко. Какое счастье для прожженного прохвоста и дельца – заполучить в жадные ручонки целую страну. Все-таки Петруша та еще политическая проститутка, успешно набивавшая свой карман при Кучме, Ющенко и Януковиче. Побывал он министром два раза, секретарем СНБО, подепутатствовал и, наконец, удачно вложился в евромайдан, став президентом Украины.

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Теперь он миллиардер, для которого президентское кресло всего лишь новый способ делать деньги, пускай на крови и нищете сограждан. Он один их тех, кто с самого начала стоит у руля «незалежности», провоцируя экономические и политические кризисы в стране. И вот пробил его «звездный час» - на Донбассе гражданская война. Так что, пока Украина теряет людей и несет убытки, Порошенко продолжает грести деньги лопатой. И вряд ли он добровольно откажется от столь выгодного дельца…

Если кто ему сейчас и мешает, так только Россия со своим желанием урегулировать конфликт и добиться мира на Донбассе. Приходится поэтому постоянно врать и выкручиваться, в надежде, что западные русофобы еще нуждаются в его услугах и не бросят Порошенко на произвол судьбы. Он же доказал свою лояльность Западу, предавая Украину и ее народ.

Метки: армия украины, ато, всу, президент, прибыль
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