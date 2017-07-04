Карен Шахназаров рассказал, как защитить российский кинорынок от засилья голливудских блокбастеров

Гендиректор «Мосфильма» предлагает последовать примеру Франции и запретить в нашей стране рекламу фильмов на ТВ.

64-летний Карен Шахназаров считает, что России стоит перенять опыт Франции и полностью запретить рекламу фильмов на ТВ. Режиссер заявил об этом во вторник в интервью ТАСС. По мнению Шахназарова, только Голливуд может позволить себе дорогостоящую телерекламу для своих премьер. У российских фильмов не хватает бюджетов, чтобы потеснить американского гиганта. В итоге отечественное кино не может завладеть вниманием зрителя и проигрывает конкуренцию.

«Довольно успешная защита рынка действует во Франции, но у нас не хотят это брать, — заявил Шахназаров. — Там, например, запрещена реклама фильмов на телевидении. У нас телевидение, конечно, категорически против. Но это правильная идея, потому что она идет на пользу французскому кино». Режиссер также отметил, что французы поддерживают свой продукт, при этом не нарушая правил ВТО. Они запретили рекламу на ТВ не только для зарубежных, но и для французских фильмов. В таком случае у американских кинокомпании нет оснований обвинять их в недобросовестной конкуренции.

Карен Шахназаров прокомментировал и нашумевшую инициативу об отчислении пяти миллионов рублей с каждого фильма в Фонд кино. «Конечно, должны быть гарантии, что деньги вернут, — заявил он. — Но пока это на уровне инициативы, ничего не принято, и, как мне кажется, вряд ли будет принято».

Карен Шахназаров знаменит музыкальными комедиями «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Обе картины дышат ностальгией далеких времен становления советской эстрады. Последняя полнометражная работа Шахназарова – фильм по произведению Льва Толстого «Анна Каренина. История Вронского». Лента вышла в прокат в июне 2017 года.

http://www.vokrug.tv/article/show/karen_shahnazarov_vystupaet_za_zapret_reklamy_filmov_na_tv_60459/